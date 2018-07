Zwei Meldungen aus dem Gesundheitsbereich, die aufschrecken müssen

Dr. Alexander von Paleske —- 17.7. 2018 —–

Meldung 1: Der Hamburger Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel berichtete von 17 Patienten, die im vergangenen Jahr an multiresistenten Keimen in Hamburger Krankenhaüsern verstarben.

Püschel, Leiter der rechtsmedizinischen Abteilung am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf, teilte noch ergänzend mit, er würde sich nur im absoluten Notfall ins Krankenhaus begeben. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Nachlässigkeit des Krankenhauspersonals.

Meldung 2: Eine der weltweit grössten pharmazeutischen Firmen, Novartis, stellt die Erforschung neuer Antiinfektiva ein, und entlässt die rund 140 Mitarbeiter dieser Forschungsabteilung in den USA

Ganz auf der Linie

Beide Meldungen liegen ganz auf der Linie, was hier seit mehr als 10 Jahren immer wieder geschrieben wird: Die Resistenz gegen Antiinfektiva nimmt dramatisch zu – weltweit – und seitens der Politik wird in Sachen Massnahmen gegen den Antibiotikamissbrauchs so gut wie nichts Durchgreifendes unternommen. Der Ruf nach dem Staatsanwalt, wenn diese Keime dann auch im Krankenhaus auftauchen wirkt schon reichlich merkwürdig, um nicht zu sagen lächerlich .

Auch die Meldung 2 ist von der Tendenz her nicht neu. Bisher war es so, dass kaum neue Antiinfektiva in den Pipelines der pharmazeutischen Industrie zu sehen waren, also nicht nur Abwandlungen in den bereits bekannten Substanzklassen.

Grosse Worte – keine Taten

Vor zwei Jahren, angesichts der sich anbahnenden Katastrophe, kündigte Novartis zusammen mit weiteren forschenden Pharmaunternehmen an:

„Kampf gegen Superkeime.. Eine globale Front gegen die Entstehung medikamentenresistenter Infektionen soll gebildet werden“

schrieb Novartis in einer Pressemitteilung.

Und weiter:

„es geht um eine der größten Gefahren für die Weltgesundheit.“

Wohl war. Aber offenbar, wie bei den Politikern sonst üblich, heisst es jetzt: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.

Firmenlogo von Novartis ….was interessiert mich mein….

Denn nun hat Novartis die „antiomikrobielle Kriegsflagge“ gestrichen. Das Unternehmen stellt seine Forschung an neuen Medikamenten gegen antibiotikaresistente Bakterien ein. Auch die Entwicklung neuer Mittel gegen Viren wurde eingestellt.

Begründung der Firma:

„Wir müssen langfristig denken und uns auf Bereiche konzentrieren, die unserer Meinung nach am besten geeignet sind, sich positiv auf die Patienten auszuwirken“

Richtiger wäre es wohl zusagen:

„auf die Profite auswirken“ ,

Konzentration auf Lukratives

Die Firma Novartis – einer der drei größten Pharma-Hersteller der Welt mit etwa 124.000 Mitarbeitern und einem Jahres-Umsatz von mehr als 40 Milliarden Euro – die Milliardengewinne macht, insbesondere mit Krebsmedikamenten, will sich mehr auf lukrative Bereiche konzentrieren: also solche Medikamente, die entweder lebenslang eingenommen werden müssen, wie beispielsweise Antidiabetika, oder aber für eine längere Periode, wie Krebsmedikamente, nicht aber kurzfristig, wie Antibiotika, die regelhaft nur über 1-2 Wochen eingenommen bzw. verabreicht werden.

Die Firma Novartis verabschiedet sich damit gleich von dem Anspruch, ein umfassend forschendes Pharmaunternehmen zu sein.

Staat soll ran

Der Staat soll wohl jetzt die Forschung finanzieren: Unprofitables soll also sozialisiert werden.

Die Politik hat auf dem Felde der Bekämpfung bakterieller Resistenzentwicklung bisher grandios versagt, denn eine der Hauptbrutstätten ist die Massentierhaltung, die ohne Antibiotikagabe nicht machbar ist, die Tiere es gar nicht bis zum Schlachttag schaffen.

Mehr Tote und Streichung von Eingriffen

Ohne neue Antiinfektiva wird es bei zu erwartende weiterer Zunahme der Resistenz gegen die verfügbaren Medikamente nicht nur eine grosse Zahl von Patienten geben, die an unbehandelbaren Infektionen, selbst banalen, versterben. Auch bestimmte Eingriffe, die regelhaft zu postprozeduralen Infektionen führen, wie beispielsweise die Knochenmarkstransplantation oder intensive Chemotherapien, werden wegen der dann unkalkulierbaren Risiken gar nicht mehr durchführbar sein.

Die Entscheidung der Pharmafirma Novartis, die kaum singulär bleiben dürfte – auch AstraZeneca hat sich bereits aus diesem Bereich verabschiedet – ist nicht nur bedauerlich, sie ist grob verantwortungslos. Zwar nicht gegenüber den Aktionären, aber gegenüber der Allgemeinheit, und sollte deshalb schleunigst revidiert werden.

