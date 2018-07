Der reichste Mann der Welt und der Müll

Dr. Alexander von Paleske —– 27.7. 2018 —–

Zwei Nachrichten gab es in den letzten zwei Tagen, die aufhorchen lassen:

1. Die Deutschen produzieren jährlich 18,16 Millionen Tonnen Plastik- und Verpackungsmüll

2. Jeff Bezos, Chef von Amazon.com, ist der reichste Mann der Welt, sein Vermögen wird auf über 150 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Was hat das miteinander zu tun? Eine ganze Menge.

Fangen wir mit dem Verpackungsmüll an:

Insbesondere der Platikmüll, der gerade auch die Weltmeere verschmutzt , und der einen grossen Teil des Verpackungsmülls stellt, ist mittlerweile zu einem ökologischen Megaproblem angewachsen. Immerhin werden einige Plastikartikel wie Plastiktüten mittlerweile verbannt, aber noch viel grössere Anstrengungen sind erforderlich, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Nach Angaben des Umweltamts waren private Verbraucherinnen und Verbraucher 2016 für knapp die Hälfte des entstandenen Verpackungsmülls verantwortlich. Dort fiel aber etwas weniger Plastikverpackungsmüll als im Vorjahr an (24,9 Kilo pro Kopf und Jahr statt 25).

Während sich also hier langsam ein Umdenken breitmacht, nimmt der Verpackungsmüll an anderer Stelle ungehindert weiter zu. Der Grund: die Zunahme der Bestellungen über das Internet, also der Versandhandel, der zwangsläufig Verpackungen zum Versenden zur Folge hat – für fast jeden Artikel

So hat die Zahl der von der Bundespost beföerderten Päckchen und Pakete

sich mehr als verdoppelt:waren es im Jahre 2008 rund zwei Millionen, stieg die Zahl binnen 10 Jahren auf 4,2 Millionen – täglich. Und das nur bei der Post. Hinzu kommen noch die Kurier- und Versanddienste wie Hermes, UPS, GLS etc.

In wenigen Jahren sollen es allein bei der Post 8 Millionen pro Tag sein, eine Zahl, die bereits jetzt im Weihnachtsgeschäft erreicht wird.

Eine klare Fehlentwicklung

Wer bisher ein Buch im Laden kaufte, bekam es unverpackt. Der Laden bekommt es zwar auch verpackt, aber nicht einzeln sondern in einer Grossbestellung, mit weit weniger Verpackungsmüll

Amazon.com, das vor 25 Jahren noch nicht existierte, fing mit Büchern an, mittlerweile liefert der Versandhändler fast alles: von Zahnpasta , über Elektroartikel bis zum Tierfutter.

Also alles das, was es auch im Supermarkt und in den Kaufhäusern zu kaufen gibt.

Internet und Bequemlichkeit

Jeff Bezos hat sich das Internet und die Bequemlichkeit der Kunden zu Nutze gemacht. Er hat den Kauf von den Läden ins Internet samt Zusendung zur Haustür verlagert – mit den entsprechenden ökologischen Folgen – und ist dabei steinreich geworden.

Gleichzeitig konnte und kann Amazon.com billiger anbieten, denn Ladenmieten fallen weg, und Fachpersonal zu Beratung ebenfalls. Stattdessen gering bezahlte Lagerarbeiter in den riesigen Versandzentren. Im Bundesstaat Ohio der USA sollen 10 % der Amazon-Arbeiter für das staatliche Lebensmittelmarken-Programm qualifiziert sein, das Menschen unterhalb der Armutsgrenze hilft.

Geködert werden die Kunden mit freier Zustellung und freier Rücksendung bei Nichtgefallen von Kleidungsstücken.

Nichts Neues, aber……

Nun ist der Versandhandel ja nichts Neues: in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Versandhändler wie Neckermann, Otto, Quelle. Sie belieferten oftmals eine Kundschaft, die einen weiten Weg hatte zum Kaufhaus hatte , also auf dem Lande und den kleinen Städten wohnten. In grösseren Städten unterhielten diese Versandhauser oftmals Kaufhäuser.

Die Motorisierung war damals längst nicht so weit fortgeschritten, wie heute, und die regionalen Einkaufszentren – eines der ersten war das Main Taunus Zentrum in der Nähe Frankfurts – begannen ihren Aufstieg erst Mitte der 60er Jahre.

An den Kragen

Mittlerweile geht es in den USA diesen Einkaufszentren durch den Versandhandel an den Kragen: massive Umsatzverluste. Einkaufsstrassen in den Städten und Einkausfszentren beginnen zu veröden. Was Bezos reich macht, das macht die Ladenbesitzer arm.

Dieser Trend wird sich auch in Deutschland durchsetzen, wenn bei den Konsumenten kein Umdenken einsetzt.

Neben dem Verpackungsmüll kommen noch die durch den gesteigerten Transport verursachten Umweltbelastungen wie Abgase hinzu.

Selbst US-Präsident Trump – aber….

Auch US Präsident Trump wettert mittlerweile gegen Amazon.com, aber keinesfalls wegen der ökologischen Folgen des Internethandels, die interessieren ihn nicht, zumal der Klimawandel nach seiner Ansicht nichts als eine Art von Verdummung ist, von Verschworungstheoretikern in die Welt gesetzt.

Er hasst Bezos, auch weil der mittlerweile die hochangesehene Tageszeitung Washington Post gekauft hat, die seinerzeit den Watergate Skandal aufgedeckt und Präsident Nixon zu Fall gebracht hatte, und die jetzt aus allen Rohren gegen Trump schiesst. Aber vor allem, weil zu seiner Wählerschaft eben auch die Ladenbesitzer und die Angestellten in Kettenläden und Einkausfszentren gehören, die Amazon das Fürchten gelehrt hat.

Zusammengefasst:

Der billige Internethandel fordert seinen ökologischen Preis, einen viel zu hohen Preis.

