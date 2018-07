Zimbabwe vor der Wahl

Dr. Alexander von Paleske, Bulawayo, Zimbabwe, —– 29.7. 2018 ——–

Morgen sind Wahlen in Zimbabwe.

Der frühere Präsident Robert Mugabe steht nicht mehr auf dem Wahlzettel: er wurde im November letzten Jahres durch einen unblutigen Putsch aus dem Amt gejagt. Mugabe war dabei, seine Frau Grace als seine Nachfolgerin zu installieren, die vor allem durch ihre unstillbare Gier nach Macht und Reichtum aufgefallen war. Dazu noch das Verprügeln einer Freundin eines ihrer Söhne in Südafrika..

Robert Mugabe ……aus dem Amt gejagt

Breite Zustimmung

Der November-Putsch, der auf breiteste Zustimmung in der Bevölkerung stiess, brachte den bisherigen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa ins Präsidentenamt, und den Armeechef Constantin Chiwenga in das Amt des Vizepräsidenten.

Mugabe, einst gefeierter Freiheitsheld, der das Land 1980 in die Unabhängigkeit führte, hatte in seiner 37- jahrigen Regierungszeit das Land durch Misswirtschaft ruiniert.

Zimbabwe, einst die zweitgrösste Wirtschaftsmacht in Afrika nach Südafrika, ist zu einem der armen Länder Afrikas abgesunken: Die Arbeitslosenrate liegt bei 90%, knapp 1/3 der Bevölkerung ist wegen des wirtschaftlichen Niedergangs emigriert, zum grössten Teil nach Südafrika.

Mit der neuen Regierung nach dem Putsch ist vor allem die Angst verschwunden, die Angst sich frei zu äussern. Während die bisherigen Wahlkämpfe vor allem durch Gewaltorgien Robert Mugabes und seiner Gefolgsleute gekennzeichnet waren, ist dieser Wahlkampf der friedlichste, den das Land seit 25 Jahren gesehen hat, den ich selbst gesehen habe.

Zwei ernsthafte Kandidaten

Im Prinzip stehen sich bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zwei Parteien und zwei Kandidaten gegenüber, auch wenn über 20 Kandidaten für die Präsidentschaft auf dem Wahlzettel stehen: Nelson Chamisa, Jurist, von der Oppositionspartei MDC (Movement for Democratic Change), deren Gründer Morgan Tsvangirai letztes Jahr einem Krebsleiden erlag.

Für die Regeierungspartei ZANU-PF geht der amtierende Präsident Emmerson Mnangagwa, auch er ein Jurist, ins Rennen..

Nelson Chamisa hat allerdings im Wahlkampf nicht gerade brilliert: indem er mit angeblichen Besuchen bei den britischen Königin und US-Präsident Trump angab, die jedoch nie stattfanden.

Kein Plan B

Als er vorgestern von einem Reporter gefragt wurde, was er im Falle einer Wahlniederlage zu tun gedenke, ob er einen Plan „B“ habe, da antworte er, “Ich habe die Wahlen bereits gewonnen, daher brauche ich keinen Plan B”.

So spricht nur jemand, der glaubt, nicht nur die Wahlen, sondern auch die Wähler bereits in der Tasche zu haben. Ein Demokrat spricht anders.

In Genozid verwickelt

Emmerson Mnangagwa wiederum war in den Vöelkermord im Matabeleland in den 80er Jahren involviert, und führte bedenkenlos aus, was Präsident Mugabe beschlossen hatte.

Allerdings war es Mnangagwa, der das Ende von Mugabes Regime besiegelte und alles unternahm, um den weiteren wirtschaftlichen Absturz aufzuhalten, und die allgegenwärtige Korruption zu bekämpfen.



Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Unter Chamisa ist unklar, wohin die Reise geht. Angeberei, Unerfahrenheit und undemokratisches Gebaren, sind keine guten Voraussetzungen für das, was das Land am dringensten braucht: Wirtschaftliche Erholung und entschiedene Bekämpfung der weitverbreiteten Korruption.

Ein möglicher Ausgang könnte auch eine Parlamentsmehrheit der Opposition, und eine Präsidentschaft Mnangagwas sein. Für diesen Fall böte sich eine Grosse Koalition an.

Dienstag wissen wir mehr.



