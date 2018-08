Grosse Proteste gegen Israels Weg in den Apartheidstaat

Dr. Alexander von Paleske —– 5.8. 2018 ——-

Vor zwei Wochen hat das israelische Parlament, die Knesset, ein Gesetz verabschiedet, das Teil des Wegs in den Apartheidstaat darstellt. Das Gesetz hat Verfassungsrang. Es beinhaltet die Ausrufung Israels als “Jüdischer Staat, der die Rechte anderer Religionen respektiert”.

Von Gleichheit aller keine Rede

Von Gleichheit aller jedoch keine Rede. Respekt heisst eben nicht integraler Teil der Staatsbürger Israels. Dabei sind 20% der Bevölkerung Araber.

Das Gesetz geht aber noch weiter:

– Arabisch wird als zweite offizielle Sprache abgeschafft

– Gemeinden mit überwiegend jüdischer Bevoelkerung können Bürger anderer Religionen durch Beschluss ausschliessen, die Betroffenen müssen dann woanders hinziehen.

Scharf verurteilt

Ayman Odeh, Sprecher der arabischen Parlamentsfraktion in der Knesset, verurteilte das Gesetz, weil es aus den Arabern – das sind immerhin 1,5 Millionen der 8,5 Millionen Einwohner – Bürger zweiter Klasse mache.

Premier Netanyahu jedoch jubelte, und mit ihm seine rechten Koalitionspartner, sowie die radikalen Siedler-Vertreter.

Gestern protestierten Zehntausende gegen dieses Gesetz.

Demonstration gestern in Tel Aviv

Noch nicht alles

Aber damit endete die gegen Araber gerichte legislative Arbeit der rechten Parlamentsmehrheit nicht: diesmal gegen die Araber in den besetzten Gebieten der Westbank und Jerusalem. Das ebenfalls verabschiedete Gesetz, verhindert jetzt die direkte Anrufung des Obersten Gerichts Israels, insbsondere in Steitigkeiten um Landbesitz in der Westbank. Die bisherige direkte Anrufung ist ermöglicht durch die Tatsache, dass die Westbank, nach der Besetzung durch Israel im Sechstagekrieg 1967, unter direkter administrativer Verwaltung des Staates Israel, also Miliärverwaltung, steht. Das Oberste Gericht entscheidet somit erst- und letztinstanzlich.

In einigen Fällen hat das Oberste Gericht, sehr zum Aerger der radikalen Siedler, israelische Siedlungen für illegal erklärt, so zuletzt im Falle Amonas, mit der Konsequenz der sofortigen Räumung. Das soll nun drastisch erschwert werden: Die betroffenen Palästinenser müssen sich an ein Provinzgericht wenden, und die Siedler können fuer sie nachteilige Entscheidungen auf dem Rechtswege anfechten – durch alle Instanzen – was eine lange Zeit dauern kann. In der Zwischenzeit werden einfach Tatsachen durch die Siedler geschaffen: feste Behausungen, statt Wohnwagen und Zelte.

Damit wird so getan, als sei die Westbank juristisch bereits ein integraler Teil Israels.

Ein Blick zurück

Die Palästinenser wurden 1947 nach der Teilung Palästinas in die Westbank als Flüchtlinge abgedrängt, und liessen sich dort nieder. Das Land, auf dem sie wohnten, war oftmals Gemeinschaftseigentum, nicht Privateigentum, oder nicht nachweisbares Eigentum. Vor der Besetzung der Westbank lebten dort 500.000 Palästinenser, keine Juden.

Heute leben dort rund 500.000 Juden auf palästinensischem Land. Dabei wurden ganze Landstriche, die der Landwirtschaft , und damit der Existenzgrundlage der Palästinenser dienten, konfisziert, alles natuerlich illegal nach internationalem Recht.

Rechtfertigung der Siedler und der rechten Parteien: Wir waren vor mehr als 2000 Jahren schon einmal hier, also gehoert uns das Land.. Völkerrechtlich illegal und von der Argumentation her kompletter Schwachsinn.

Israel nutzt die oftmals nicht schriftlich nachweisbaren Eigentumsverhältnisse aus,, indem es einfach das Land konfisziert, weil es ja angeblich nacheisbar “keinem gehört”

Selbst bei nachweisbarem Eigentum werden Baugenehmigungen trotzdem regelmaessig abgelehnt.

Letztes trauriges Beispiel: Khan al-Ahmar: Hier leben Beduinefamilien, die nach der Teilung 1947 aus der Negevwüste vertrieben wurden, und sich in der Westbank niederliessen. Nunmehr sollen sie wieder weichen, sie stehen einer Strasse im Weg, die effektiv die Westbank in zwei Teile teilt.

Die Beduinen sollen in die Nähe einer stinkenden Müllkippe umgesiedelt warden.

Auch die mit Hilfe der EU errichtete Schule soll von Bulldozern plattgemacht werden. Das rief nun diplomatische Vertreter der EU auf den Plan, die eine Ortsbesichtigung vornahmen, und die israelische Regierung aufforderten, die Siedlung nicht zu zerstören. Am 15.8 soll das Oberste Gericht Israels endgültig entscheiden. Im Prinzip hat es in einer vorangegangenen Entscheidung die Demolierung bereits abgesegnet.

Israel fühlt sich in seiner Annexionspolitik durch die Politik des US Präsidenten Trump ermutigt, der kürzlich die US Botschaft nach von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen liess.

Trumps “grosser Friedensplan” für den Nahen Osten

Der US Präsident redet immer wieder von einem „grossen Plan“ für den Frieden zwischen Palästinensern und Israel. Details existieren jedoch nicht. Trumps Verhandler, sein jüdischer Schwiegersohn Jared Kushner, soll den Vermittler spielen, ohne jegliche Erfahrung in Diplomatie. Von Beruf ist der Herr Schwiegersohn Trumps und Sohn einer Immobilien-Familie.

Jared Kushner (li) Premier Netanyahu (re) ….ein Herz und eine Seele

Da Israel bestrebt ist, die Palästinenser aus Ost Jerusalem und auch der Westbank zu vertreiben, gehen die Spekulationen von einer geplanten Umsiedlung der Palästinenser in den Sinai aus, Aegypten soll Teile des Sinai abtreten, dieser Teil soll dann mit Gaza verschmolzen und so der Staat Palästina errichtet werden.

Dieser Plan hat Null Chancen, weder von Aegypten, noch von den Palästinensern akzeptiert zu werden.

Parallel dazu erhöht Trump über den Vermittler Kushner den Druck auf die Palästinenser, indem er die US Zahlungen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) drastisch kürzt. Zahlungen soll es in Zukunft nur noch an die ursprünglichen Flüchtlinge von 1947 geben, eine kleine Minderheit, nicht aber an deren Nachkommen, die in Flüchtlingslagern leben.

Die Folge sind nicht nur Entlassungen von Personal seitens der UNRWA in der Westbank, sondern auch Einstellung der Zahlungen an sehr viele Flüchtlingsfamilien.

Windei-Plan

Trumps Plan wird sich, wenn er dann publik gemacht wird, rasch als Windei entpuppen.

Auch Saudi-Arabien, das sehnsüchtig auf den Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran wartet, sieht sich gezwungen, auf Distanz zu gehen. Der Grund: die Verlegung der Botschaft der USA nach Jerusalem, was zu grosser Empörung im arabischen Lager geführt hat.

Saudi-König Salman liess erklären, dass Ost-Jerusalem Teil eines zukünftigen Palästinenserstaates sein müsse, und überwies als Ausgleich für die von den USA gestrichenen UNRWA-Zuschüsse, gleich 70 Millionen US Dollar.

Fazit

Solange Israel an seiner Siedlungs-und Vertreibungspolitik festhält, und von einer Zwei-Staaten-Lösung nichts wissen will, kann es keinen Frieden in Nahost geben. Mit oder ohne Trump, mit oder ohne Kushner, mit oder ohne Netanyahu.

