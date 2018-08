Russlands Präsident Wladimir Putin im Interview zu den neuen Sanktionen der USA gegen Russland

Dr. Alexander von Paleske — 10.8. 2018 — Folgendes Interview landete heute in meiner Mailbox:

Interviewer

Dobroje utro Gospodin President Putin

Wladimir Putin

Zdrastvuitje

Interviewer

Gestern haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Grund: Der Anschlag auf den übergelaufenen Spion Skripal mit dem Nervengift Novichok. Gleichzeitig ist eine Delegation von US-Senatoren unter Führung des Republikaners Rand Paul in Moskau eingetroffen, und hat Ihnen einen Brief von US Präsident Trump überreicht. Was stand in dem Brief?

Rand Paul (ganz rechts) und seine Kollegen in Moskau.

Wladimir Putin

Präsident Trump hat mir einen sehr freundlichen Brief geschrieben. Er meinte, dass nach unserem Treffen in Helsinki wir uns bald wiedertreffen müssen, um unsere Freundschaft zu vertiefen. Dabei bedankte er sich nochmals für die wertvolle Wahlkampfhilfe, die ich seinerzeit mit meinen Internetspezialisten des russischen Geheimdienstes geleistet habe. Ich hatte ihm in Helsinki versprochen, ihn auch bei der Wiederwahl erneut mit meinen Leuten zu unterstützen, und seinen Demokratischen Widersacher(in), wer immer das sein mag, zu diskreditieren.

Wie lassen sich denn der Brief-Inhalt mit der Verhängung neuer Sanktionen der USA gegen Russland vereinbaren?

Donald Trump hat mir gestern in einem Telefonat das noch einmal erklärt: das sei alles Wahlkampfgeklingel, vorübergehende Massnahmen, die er nach den Midterm- Kongress- und Senatswahlen wieder aufheben werde.

Wie sieht Trump denn generell die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und Russland?

Er sieht – wie ich auch – eine grossartige Zukunft für unsere gegenseitigen Beziehungen, insbesondere nachdem er diesen üblen Schnüffler Robert Mueller bald los sein wird. Der sei überreif zum Abschuss. Er wolle aber bis nach den Midterm-Wahlen im November warten, und dann diese russlandfeindliche Pest ausräuchern. Die Opfer der Schnüffelei Muellers ob nun Anwalt Michael Cohen, Ex Wahlkampfmanager Paul Manafort oder selbst seinen Sohn wolle er alle begnadigen, weil es ja seine Freunde und auch Russlands Freunde seien. Das finde ich grossartig. Notfalls wolle er auch sich selbst begnadigen, ein „In sich Geschäft“, was die US-Verfassung aber nicht ausdrücklich verbiete. Er betrete damit juristisches Neuland, zweifele aber nicht daran, dass der Oberste Gerichtshof der USA, nachdem er ihn – für Jahrzehnte – mit stramm rechten Juristen und Abtreibungsgenern bald besetzt habe, das absegnen werde.

Donald Trump (l) und Paul Manafort (r) ….. bald alle begnadigt

Hat er Sie auch auf das Nervengift Novichok angasprochen?

Ja, Ich habe ihm bereits in Helsinki versprochen, dass wir dieses Gift nicht mehr zum Einsatz bringen werden, zumal der Skripal- Anschlag genügend absprungbereite russische Agenten von einem derartigen Verrat abgeschreckt haben dürfte.

Können Sie diesem US- Prasidenten denn trauen, er setzt ja fast jeden Tag faustdicke Lügen über Twitter ab?

Belügen tut er nur seine politischen Feinde, die Fake News wie CNN, New York Times, Washington Post, die Liberalen und die Demokraten

Wir haben beide ein sehr vertrauensvolles Verhältnis in dem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch in Helsinki entwickelt. Er bot mir an, ich könne ihn „Don“ nennen und ich habe ihm daraufhin „Wladi“ angeboten. Dann hat er mir noch einen Fussball von der WM geschenkt.

Ziemlich beste Freunde

Was haben Sie sonst noch besprochen?

In dem Telefonat getern habe ich ihn auch auf die furchtbaren Waldbrände in Kalifornien angesprochen und ihm mein Mitgefühl für die Opfer ausgesprochen.

Don dankte, aber sagte dass er mit diesen Kaliforniern nichts am Hut habe, dieses ganze San Francisco-Silicon-Valley-Pack bekämpfe ihn, deshalb habe er auch keinen Grund, dorthin zu fahren, anders als z.B bei der Flutkatastrophe in Houston seinerzeit, wo er ein paar Lebensmittel, oder der Hurrikan-Katastrophe in Costa Rica, wo er Toilettenpapier mitbrachte.

Spassibo. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview

