US-Lobbyist Paul Manafort vor Gericht , sein Freund, US-Präsident Donald Trump, verhöhnt die Justiz

Dr. Alexander von Paleske —— 18.8. 2018

Paul Manafort , Jurist, Lobbyist, Republikaner und Wahlkampfmanager in vielen Präsidentschaftswahlen, Freund und Berater des US Präsidenten Donald Trump, steht seit Juli2018 in Alexandria im US Bundesstaat Virginia vor Gericht.

Insgesamt 18 Anklagepunkte umfasst die umfangreiche Anklageschrift, vor allem Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung . Bei seinen diversen Lobbyistenjobs, insbesondere für russische und ukrainische Klepto-Oligarchen, soll Manafort mit Hilfe von Offshore-Konten bis zu 75 Millionen US-Dollar an den US-Behörden vorbei geschleust haben.

Eine weitere Anklageschrift wegen Behinderung der Justiz ist eingereicht: Im Juni 2018 soll Manafort versucht haben, Zeugen zur Lüge über diese dubiosen Lobbyaktivitäten zu überreden. Das Gericht ordnete daraufhin Untersuchungshaft für Manafort wegen Verdunkelungsgefahr und Verstosses gegen Kautionsauflagen an.

Lange dubiose Karriere

Manafort hat eine lange Karriere als Lobbyist hinter sich und arbeitete lange Zeit in einer Firma zusammen mit Roger Stone, einer “schmierigen und hinterhältigen Figur”, wie wir ihn in einem kürzlich veröffentlichten Artikel nannten.

Zu ihren Klienten gehörten auch brutale Diktatoren wie Mobuto Seseseko in Zaire ( heute: Demokratische Republik Kongo) und Ferdinand Marcos von den Philippinen.

Das bräuchte uns alles nicht weiter zu interessieren, wenn Paul Manafort nicht auch eine Zeit lang der Wahlkampfmanager von Donald Trump gewesen wäre, genauer gesagt: von März 2016 bis August 2016, dann musste er gehen, nachdem bekannt wurde, dass er 12,7 Millionen US-Dollar auf illegalem Weg von Ex Ukraine-Präsident Janukowitschs Partei der Regionen erhalten hatte

Nach den Wahlen am 8. November 2016 kehrte Manafort jedoch zurück, alte Freundschaft rostet nicht, um Trump bei den Personalentscheidungen zur Besetzung seiner Regierung zu beraten.

Paul Manafort

Ein gründlicher Ermittler

Hinter dem Strafverfahren gegen Manafort steht der Sonderermittler und Ex FBI-Chef Robert Mueller, der die Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch Russland untersucht, und der die Anklagepunlkte gegen Manafort zusammengetragen hat.

Robert Mueller

In dem Verfahren vor dem Bundesgericht in Virginia sind am 15.8. 2018 die Plädoyers von Anklage und Verteidigung gehalten worden, am Montag erntscheiden die Geschworenen zu jedem Anklagepunkt ob schuldig oder nicht schuldig. Die Wahlkampfbeeinflussung steht nicht zur Diskussion.

Merkwürdge Prozesstrategie

Auch das würde nicht weiter interessieren, ein Wirtschaftsprozess wie viele andere auch. Aber eben doch nicht nicht. Denn Manaforts Anwaelte haben keinen einzigen Zeugen der Verteidigung benannt und befragt.

Auch der Angeklagte hat sich zwar für unschuldig erklärt, aber sich nicht befragen lassen – allerdings sein gutes Recht.

In einem Strafverfahren, wo lange Haftstrafen drohen, leicht lebenslänglich, wenn man berücksichtigt, dass der Angeklagte bereits 69 Jahre alt ist, ein mehr als merkwürdiges Vorgehen der Verteidigung, wo doch normalerweise erwartet werden kann, dass die Anwälte Manaforts alle Register ziehen, und der Angeklagte alles unternimmt, um die Geschworenen von seiner Unschuld zu überzeugen.



Bereits freigesprochen

Gestern nun hat der US-Präsident seinen Freund Manafort de facto bereits „freigesprochen“, indem er Manafort als einen ‚good man“ bezeichnete, und das Verfahren gegen ihn „disgrace“ nannte, unwürdig für die USA.

Hoppla, ein Angeklagter gilt als unschuldig vor einer Verurteilung, was nicht heisst, dass er unschuldig ist, darüber entscheiden die Geschworenen am kommenden Montag, und offenbar ringen sie mit einer Entscheidung.

Möglich ist, dass sie ihn nicht in allen Anklagepunkten für schuldig erklären, oder sie sich nicht einigen können, in diesem Fall müsste ein weiteres Verfahren angesetzt werden.

Die Frage der Journalisten an Trump gestern, ob er Manafort begnadigen wolle – das kann in allen Stadien des Verfahrens geschehen – beantwortete er nicht.

Auf eine nicht allzu ferne Begnadigung, nach einer möglichen Verurteilung Manaforts, läuft aber alles hinaus. Es muss vermutet werden, dass Manafort bzw. seine Verteidiger bereits konkrete Zusagen in dieser Richtung aus dem Weissen Haus bekommen haben. Im Gegenzug wollen sie offenbar das Verfahren ohne Vernehmung weiterer Zeugen und des Angeklagten rasch beenden. Daran ist Trump ebenfalls sehr interessiert: es stehen ja im November die Midterm-Elections zu Senat und Abgeordnetenhaus im November an.

Verhöhnung der Justiz

Trumps Stellungnahme von gestern ist nicht nur ungewöhnlich für einen Präsidenten, sie muss vielmehr als Verhöhnung der Justiz und damit als Verfassungsverstoss gewertet werden.

Das Gericht hat die Anklage zugelassen – damit basta. Das hat ein Präsident zu akzeptieren. Alles weitere wird sich während des Prozesses herausstellen.

Mehr noch: Manafort ist in dem Verfahren von seiner früheren Buchhalterin Cynthia Laporta, und seinem früheren Geschäftspartner Rick Gates, schwer belastet worden.

Aber anders als viele von Sonderermittler Mueller angeschuldigten bzw. angeklagten Personen, darunter Trumps n ehemaliger Anwalt Cohen, hat Manafort sich nicht sich zum Kronzeugen machen lassen,und kooperiert – gerade auch in der Frage der Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch Russland – um damit mit einer Verkürzung der Klage und einer milderen Strafe davonzukommen, sondern im Prozess voll auf Risiko gepielt.

Kein Risiko?

Nein das hat er natürlich nicht, denn so verhält sich jemand, der die Begnadigung bereits „in der Tasche hat“ , als Gegenleistung für seine Nibelungentreue zu Trump.



Was sind Manaforts Verbindungen nach Russland?

Manafort hatte offenbar eng mit dem ukrainischen Klepto-Oligarchen und Milliardär Dmitri Firtasch zusammengearbeitet, und angeblich für diesen Geld gewaschen.

Zu Firtasch und anderen:

http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/wunderbare-freunde-in-der-ukraine-klepto-oligarchen-ultras-und-faschis/

Für den abgesetzten ukrainischen Präsidenten Janukowitsch organisierte er die 2010 die Walhkampagne, und verdingte bei sich ausserdem dem russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Oleg Deripaska als Lobbyist fuer die Interessen Russlands um die Interessen des russischen Präsidenten Putin zu fördern und Opposition gegenüber der russischen Politik im post-sowjetischen Raum zu untergraben.

Im Juni 2005 bot Manafort in einem Strategieplan an, dass er Politik, Geschäftsbeziehungen und Medienberichterstattung in den Vereinigten Staaten, Europa und den ehemaligen Sowjetrepubliken beeinflussen würde, um der Putin-Regierung zu helfen, die Interessen des russischen Präsidenten Putin zu fördern und Opposition gegenüber der russischen Politik im post-sowjetischen Raum zu untergraben.

Diese vorzügliuchen Verbindungen nach Russland brachten ihn natürlich auf den Radarschrim des Sonderermittlers Mueller. Und diesen Sonderermittler will Trump lieber heute als morgen loswerden. Trump muss befürchten, dass Mueller eine Schiene zwischen Trump und Russland während des Wahlkampf nachweisen kann – mit der Folge eines Amtsenthebungsverfahrens.

Mit diesem Präsidenten Trump ist alles anders: was bisher galt, gilt nicht mehr – in der Tat. Mit dem Schlimmsten muss jeden Tag gerechnet werden.

