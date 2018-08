Zimbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa vereidigt – Immense Herausforderungen

Dr. Alexander von Paleske ——– 27.8. 2018 ——-

Gestern wurde Emmerson Mnangagwa als zweiter Präsident Zimbabwes vereidigt. Es waren friedliche Wahlen am 30.7 vorausgegangen, welche Mnangagwa und die Regierungspartei ZANU-PF gewannen.

Emmerson Mnangagwa gestern

Die Vereidigung sollte ursprünglich kurz nach den Wahlen stattfinden, aber die grösste Oppositionspartei MDC Alliance, mit ihrem Kandidaten Nelson Chamisa hatte das Wahlergebnis vor dem Verfassungsgericht angefochten.

Chamisa hatte bereits vor den Wahlen erklärt, er habe die Wahlen bereits gewonnen

Schwacher Vortrag

Chamisas Anwalt, Thabani Mpofu, , trug vor dem Verfassungsgericht am vergangenen Mittwoch eine ganze Reihe von angeblichen Unregelmässigkeiten vor. Auf mehrere Nachfragen des Gerichts, Details und Zeugen zu benennen konnte der Anwalt des Antragstellers jedoch nichts gerichtlich Verwertbares vorbringen. Insgesamt war der Vortrag des Advokaten Mpofu schwach. Ihm fehlten die nachprüfbaren Fakten, ausserdem liess die Kohärenz des Vortrags und damit auch die Ueberzeugungskraft zu wünschen übrig.

Advokat Thabani Mpofu …schwacher Vortrag

Klage abgewiesen

Am vergangenen Freitag wies das Verfassungsgericht die Wahlanfechtungsklage zurück. Oppositionsführer Chamisa gibt jedoch nicht auf, und droht jetzt mit Demonstrationen gegen die neue Regierung.

Verfassungsgericht Zimbabwes …………..Klage abgewiesen

News Day Zimbabwe 27.8. 2018

Der neue Präsident

Präsident Mnangagwa ( 75) gehört zu den Politikern der ersten Stunde Zimbabwes: Minister seit 1980, und später Vizepräsident , wurde nach einem unblutigen Putsch der Armee unter Constantin Chiwenga im November 2017, der den bisherigen Präsidenten Robert Mugabe aus dem Amt jagte, amtierender Staatspräsident.

Mnangagwa war tief in den von der Armee verübten Genozid im Matabeleland in den 80er Jahren verstrickt, bei dem rund 20.000 Menschen getötet worden waren.

Ende der Misswirtschaft ?

Das Land ist durch die Misswirtschaft Mugabes ruiniert. Die Arbeitslosenrate liegt bei 90%., Mnangagwa hat versprochen binnen 12 Jahren das Land wieder in den Kreis der “Middle Income” Länder zurückzuführen, dort, wo es nach der Unabhängigkeit 1980 war.

Gute Voraussetzungen

Die Voraussetzungen dazu sind nicht schlecht. Zimbabwe, einst die stärkste Wirtschaftsmacht Afrikas nach Südafrika, ist reich an Bodenschätzen (Gold, Nickel, Lithium, Kohle, Kupfer , Zinn, Diamanten) und hat die niedrigste Analphabetenrate Afrikas, dazu noch eine grosse Zahl von Absolventen der Universitäten des Landes.

Die Infrastruktur hat zwar unter unter Mugabe gelitten, ist aber noch in einem ausreichend reparablem Zustand.

Kampf gegen Korruption

\Eine wirtschaftliche Erholung wird jedoch nur gelingen, wenn die Korruption, die überall grassiert, entschieden bekämpft wird.

In der gestrigen Antrittsrede hat Mnangagwa dies versprochen:, Zero, Zero, Zero Toleranz gegeüber Korruption. Es wird sich zeigen.

Chiwenga positioniert sich

Nach Mnangagwas Vereidigung sollte der ehemalige Armeechef und jetzige Vizepräsident Constantino Chiwenga, der die führende Rolle im Armeeputsch gegen Mugabe spielte, eine kurze Dankesrede halten. Stattdessen hielt er eine Art zweiter “Presidential Adress”.

Es ist offensichtlich, dass er mit diesem peinlichen Auftritt sich gegenüber Mnangagwa als dessen Nachfolger in Stellung bringen wollte.

Constantino Chiwenga …….peinlicher Auftritt

Es bleibt zu hoffen, dass dieses potentiell reiche Land jetzt endlich eine Regierung bekommt, die sich die Entwicklung des Landes zum Ziel setzt, und nicht zuvorderst die tiefen Taschen der Politiker der Regierungspartei zu füllen.

