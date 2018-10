Tatjana Bussner, MdB: Hallo, morgen ist Grünen-Tag in Hessen

Dr. Alexander von Paleske — 27. 10. 2018 — Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner, MdB

Grüne Fraktion

Reichstagsgebäude BERLIN

Guten Morgen Deutschland,

Guten Morgen Hessinnen und Hessen

Guten Morgen Hessen-Grüninnen und Grüne.

Morgen sind Wahlen in Hessen. Wir werden – wie in Bayern vor zwei Wochen – die einzigen wirklichen Wahlsieger sein. Glatte 20% sacken wir ein, dank der hervorragenden Politik unserer Hessen-Grünen:

– Aus der Grossen-Koalition-Zerfleischung in Berlin (GroKoZ) zu lernen

und mit unserem Tarek Al-Wazir und seinem Duz-Freund, dem CDU-Bouffier auf sanften Pfoten zu schleichen.

“Ganz schön leise hier in Hessen”, wie unsere aus Berlin angereiste Annalena Baerbock sich auf unserer Wahlkampfabschlussfeier freute. Keine Streitereien. Friede Freundschaft, Eierkuchen.

– Die Missetaten des Bouffier und des Kabinetts Roland Koch (strafbarer Parteiverrat Bouffiers und Steuerfahnderskandal des Kabinetts Koch) als vorwärtsschauende Grüne schnell zu vergeben und zu vergessen,

– Mit der CDU zusammen neoliberale Politik zu betreiben.

– den Ausbau des Frankfurter Flughafens zügig voranzutreiben – entgegen unserem Wahlversprechen 2013 – mit neuem Terminal und neuer Startbahn, sodass noch viel mehr Passagiere und Fluglärm nach Frankfurt kommen. Auch die Billigflieger wie Ryanair mit Rabatten nach FRA zu locken und willkommen zu heissen, welche bisher vom Flughafen Hahn abflogen. Positive Konzentration auf einen Lärmstandort wie wir Grüne das nennen.



– Grün- vorwärtstreibende Forderungen, wie drastische Reduktion und schliesslich Abschaffung der Massentierhaltung (Tierfabriken), die bei unseren Mittelschicht-Wählern sauer aufstossen könnten, zügig über Bord zu werfen, quasi zu entsorgen.

– Krankenhausschliessungen nicht zu verhindern, insbesondere nicht gegen die unmenschliche Fall-Kopfpauschale vorzugehen z.B. durch Bundesratsinitiativen.

Feigenblatt Oeko-Landwirtschaft

Unser grünes Feigenblatt ist ein bisschen Förderung von ökologischer Landwirtschaft. Damit konnte sich auch die CDU anfreunden, weil durch das Höfesterben der Anteil der Landwirte an den CDU Wählern ohnehin stark gefallen ist, und weiter fällt.

Weil wir auch von den Streitereien in Berlin und unappetitlichen Sprüchen der SPD-Nahles immens profitieren, habe ich auch davon abgesehen irgendwelche utopisch grüne Versprechen in unser Wahlprogramm aufzunehmen, die wir dann hinterher sowieso nicht umsetzen. Schon der verstorbene Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte:

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen

Drei Kernforderungen

Unsere drei Kernforderungen sind daher

– Weiter so Hessen – mit uns, dem Gespann Bouffi und Tari

– Keine Experimente

– Tarek statt GroKoZ

Al Wazir (l) und Bouffier (r) ………kein Blatt Papier passt zwischen uns

Insbesondere kann der Fleischliebhaber Al Wazir, der sich mit einer Currywurst selfiemässig ablichtete, als unsere Gestern-Grüne Renate Künast vom Veggie-Tag schwafelte, der Reduktion der Fabrik-Tierhaltung ohnehin nichts abgewinnen.

Es läuft prima Grüninnen und Grüne

Herzlichst

Eure

Tatjana Bussner, MdB

