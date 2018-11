Der Grosse Friedrich (Merz) : Deutschland, ich bin wieder da, und werde bald Chef der Deutschland AG

Dr. Alexander von Paleske —– 4.11. 2018 —— Folgender Rundbrief landete heute in meiner Mailbox :

Friedrich Merz

Industriestrasse 1

Brilon-Stadt

Guten Tag Deutschland,

Ich bin wieder da in der Politik, aber nicht mehr der Gegner von Mutti Merkel, sondern ihr rechtmässiger, längst überfälliger Erbe und Deutschlands neuer Hoffnungsträger .

Nützlich gemacht

Eine Dekade habe ich in der Wirtschaft zugebracht und dort mich nützlich gemacht, aber auch viel gelernt, was ich jetzt segensreich in die Politik einbringen kann. .

Das bin ich

Meine lukrative Arbeit für die Wirtschaft fing allerdings schon während meiner Zeit als Abgeordneter an, aber das sollte das Wahlvolk nicht mitbekommen. Deshalb habe ich mich mit Händen und Füssen seinerzeit gegen die Offenbarungspflicht der Parlamentarier über Einkünfte aus Nebentätigkeiten gewehrt, und als das nichts half, schliesslich auch noch das Bundesverfassungsgericht angerufen. Die Richter haben meine Beschwerde unter Verletzung von Verfassungsrecht jedoch zurückgewiesen. Sehr bedenklich, denn Abgeordneten kann schliesslich, angesichts der mickrigen Diäten, nicht zugemutet werden, am Hungertuche zu nagen, sie sind deshalb auf lukrative Nebentätigkeiten einfach angewiesen.

Lange Liste

Lang ist die Liste der Firmen, bei denen ich in verschiedenen Funktionen mitmischte bzw. noch mitmische, teilweise gleichzeitig, teilweise nacheinander:

– HSBC,

– BlackRock,

– AXA,

– Winterthur,

– IVG,

– Deutsche Boerse,

– BASF

– Commerzbank,

– WEPA Industrieholding,

– Stadler Rail,

– Flughafen Köln Bonn GmbH

Meine Arbeit war sehr geschätzt und entsprechend gut honoriert, weil ich mich energisch und erfolgreich gegenüber der Politik für die Interessen dieser Firmen einsetzen konnte.Ich war ein ausserordentlich umtriebiger Spitzen-Lobbyist .

Wolfgang rief

Aber mein Freund Wolfgang Schäuble, Ex Finanzminister und jetzt Bundestagspräsident, hat mich nach den Wahlschlappen der CDU in Hessen und Bayern aufgefordert, sofort in die Politik zurückzukehren.

Nun bin wieder da,und habe meinen Hut in den Ring geworfen.

Mein Programm :

Ich werde mit meinem Wirtschafts-Erfahrungsschatz zuerst die CDU als deren Vorsitzender politisch sanieren, und danach die Deutschland AG als Bundeskanzler indem ich:



-die Interessen der Industrie nicht nur mittelbar als Lobbyist vertrete sondern unmittelbar in praktische Politik verwandele, Drehmomentbeschleunigung wie ich das nennen möchte.



– Die in der Industrie gemachten Erfahrungen wie Rationalisierung, Kostenminderung, Lohnsenkung, Schliessung unrentabler Betriebsteile, Verlängerung und Verdichtung des Arbeitstages, Kampf gegen die Gewerkschaften und deren unverschämte Lohnforderungen 1:1 auf die Deutschland AG übertrage.

Sanierungsplan steht

Folgenden Sanierungsplan habe ich bereits in grossen Zügen aufgestellt, halte ihn aber natürlich noch vor der Oeffentlichkeit geheim, um meinen Gegnern keine Angriffsflächen zu bieten .

Den Sanierungsplan habe ich ja prinzipiell bereits Stück für Stück in den Jahren 2000-2009 dargelegt, als ich forderte: (Im Detail siehe hier)

– Drastisch die Sozialausgaben einzuschränken, insbesondere den Hartz IV Satz. Damals hielt ich einen Lebenserhaltungskostenrahmen von 132 bis 278 € monatlich für ausreichend, der tatsächliche SGB II-Regelsatz zur Existenzsicherung („Hartz IV“) betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 351 € – viel zu hoch. Wer mit dem reduzierten Regelsatz nicht auskommt, dem soll der Weg zu Tafeln gewiesen werden, um zu vermeiden dass die HartzIV-Empfänger sich von Hundefutter ernähren oder in Mülltonnen nach Essbarem suchen,

.

– Die Wirtschaft muss unterstützt werden, durch Senkung des Beitragssatzes zu den Sozialversicherungen, um so die Unternehmer von diesen Lohnnebenkosten zu entlasten und ihre Gewinne zu steigern. Gleichzeitig müssen die Rentenkassen entlastet werden. Deshalb forderte ich bereits in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter das Rentenalter auf mindestens 70 Jahre zu erhöhen. Heute meine ich: besser noch auf 75, parallel zur steigenden Lebenserwartung.. Natürlich halten viele Arbeitnehmer das nicht durch, müssen früher in Rente gehen, aber dann eben deutliche Einbussen bei der Rentenhöhe hinnehmen.



– Das Steuerrecht muss dringend vereinfacht werden, die Steuererklärung muss auf einen Bierdeckel passen. Wie in den USA jetzt unter Trump, müssen die Steuern, insbesondere für Grossverdiener und Konzerne, signifikant gesenkt werden, um damit Anreize für Investitionen zu schaffen. Umgekehrt müssen die Rentner, das sogenannte Methusalemkomplott, viel stärker besteuert werden. Rentner haben keinen Urlaub, brauchen daher auch keine Urlaubsreisen mehr.



– Der Kündigungsschutz muss weg, zunächst für ältere Arbeitnehmer, und schliesslich für alle. Dadurch wird es leichter möglich, Teile der Belegschaften zu feuern,und alleine durch die diese Möglichkeit sie in Angst und Schrecken zu versetzen, sie so gefügiger für Lohnkürzungen zu machen. Jeder Arbeitnehmer muss sich wie auf Probezeit fühlen, Streiker sollen ohne viel Federlesens rausgeschmissen werden können.

Der ganze Sozialsektor muss auf den Prüfstand, da darf es keine heiligen Kühe geben. Nur so wird es und gelingen, die Deutschland AG wieder flottzumachen und gegenüber Niedriglohnländern konkurrenzfähig zu halten.



– Industrieschutz geht vor Umweltschutz, und Atomkraftwerke müssen am Netz bleiben, wie ich 2010 schon sagte.

Deutsche Leitkultur

Ueberdacht muss das alles durch eine Deutsche Leitkultur sein: Deutsche Männer, Deutsche Frauen, Deutscher Wein, Deutsches Sauerkraut, in Bayern noch Weisswürste, Rettich und Oktoberfest.

An den Grenzen sollten Einrichtungen geschaffen werden, wo Immigranten aus moslemischen Ländern sofort christlich getauft werden können.

Wer innerhalb eines Jahres nicht fliessend Deutsch spricht, den werfen wir raus, ebenso diejenigen, die glauben, Goethe sei der Name für eine Fleischwurst, oder in Einkaufspassagen den Koran feilbieten. Natürlich auch ein Kopftuchverbot in der Oeffentlichkeit

Um diese bitter notwendigen Reformen durchzuführen, ist meine geplante Uebernahme des Bundesvorsitzes der CDU durch mich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg in das Bundeskanzleramt.

Deutschland, Du darfst Dich auf mich freuen!

Gute Nacht Deutschland

Euer CDU-Spitzenpolitiker

Gross-Friedrich (Merz)

