Südafrika, Wahlen und der Linkspopulismus der “Economic Freedom Fighters”

Dr. Alexander von Paleske ——- 22.1. 2019 ———-

Dieses Jahr sind Parlamentswahlen in Südafrika. Die Partei Nelson Mandelas, der afrikanische Nationalkngress (ANC), der in früheren Wahlen ohne Probleme auf über 60% der Stimmen kam, muss diesmal mit erheblichen Verlusten rechnen: das Resultat der Plünderung des Staates und der Staatsbetriebe durch den früheren Präsidenten Jacob Zuma und seine Gefolgsleute – bis er schliesslich im vergangenen Jahr zum Rücktritt gedrängt wurde.

Buch mit Details der Plünderung

An vorderster Front im Kampf gegen die Korruption Zumas – neben den Medien: die Economic Freedom Fighters (EFF) mit ihrem Vorsitzenden Julius Malema. Der hatte diese populistische Bewegung 2013 gegründet , nachdem er aus dem ANC, dessen Jugendorganisation er anführte, rausgeflogen war. Hintergrund waren – neben Disziplinlosigkeit – massive Korruptionsvorwürfe, Ausschreibungsbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung .

Im roten Outfit zogen 25 EFF-Abgeordnete nach den Parlamentswahlen 2014 ins Parlament ein, machten sich nicht nur durch dieses Outfit, sondern vor allem auch durch lärmende Sprechchöre in der Regierungszeit Zumas immer wieder bemerkbar.

25 Jahre danach

Bei den kommenden Wahlen könnten sie dem ANC bereits erhebliche Stimmen abjagen, und ihn vor allem auf eine Nationalisierungs Plattform zwingen.

25 Jahre nach den ersten freien Wahlen in Südafrika, die mit dem überwältigenden Wahlsieg Nelson Mandelas und des ANC endeten, ist die Armut in der schwarzen Bevölkerung immer noch gross – viel zu gross, und die Unzufriedenheit wird immer grösser Nach wie vor ist Kapital und Land in den Händen der Weissen Minderheit, auch wenn sich in der Zwischenzeit eine schwarze Mittelschicht herausgebildet hat:

die Wohnsituation in den Townships unakzeptabel, auch wenn mittlerweile Strom- und Wasserversorgung erheblich verbessert, und kleine Wohnhäuser gebaut wurden, aber immer noch viel zu wenig.

Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund40%,

– die Löhne sind niedrig

Verschäft wird die Situation auch noch durch hohe Zahl von Migranten aus Nachbarländern wie Mozambique, Zimbabwe (mehr als 2 Millionen ) der Demokratischen Republik Kongo, und selbst aus Somalia und Nigeria. Diese Migranten sind oft genug bereit, für Minimallöhne zu arbeiten, und drücken so das Lohnniveau. In vielen Restaurants sind sie gezwungen, allein von Trinkgeldern zu leben. Wehren können sie sich nicht, weil die meisten ohne Arbeitserlaubnis sich dort aufhalten, und fürchten müssen, bei Entdeckung in ihre Heimatländer deportiert zu werden.

Xenophobische Ausschreitungen in Townships

Immer wieder kommt es auch deshalb zu xenophobischen Gewaltausbrüchen in den Townships. Dort richteten sie sich gerade auch gegen die Händler mit Migrationshintergrund,, denen vorgeworfen wird,, die lokalen Händler zu unterbieten.

Linker Populismus als Vehikel

In dieser Lage versucht die EFF Malemas mit populistischen Forderungen nach Nationalisierung von Minen und Banken, aber auch der Forderung nach Landumverteilung, zu punkten, und fordert zu gewaltsamen Landbesetzungen auf.

Eingerahmt wird das alles seitens Malema durch schwarzen Rassismus. Die Versöhnungspolitik Mandelas, die seinerzeit einen blutigen Bürgerkrieg verhinderte, und den problemlosen Uebergang vom Apartheidsregime zur demokratischen Republik Südafrika ermöglichte, verwerfen diese “Freiheitskämpfer”. Malema schürt stattdessen ganz offen den Rassenhass.

Wachsende Zustimmung nach Zumas Korruptions-Regime

Angesicht der Verrottung des Staates zu einem Selbsbedienungsladens für Zuma und seine Anhänger, insbesondere die Gupta-Familie, und die anfangs kaum ernst genommenen, später jedoch bestätigten Vorwürfe gegen Ex-Päsident Jacob Zuma im Zusammenhang mit seinem Alterssitz in Nkandla, die in einem für die EFF siegreichen Verfahren vor dem Verfassungsgericht endeten, hat ihre Anhängerschaft unter den schwarzen Massen deutlich zugenommen. So sieht sich der ANC gezwungen , einige dieser EFF-Forderungen in seine Wahlplattform zu übernehmen, in dem Versuch, seine Wählerschaft zu halten.

Malema und seine EFF ….gesponsert von zwielichtiger Figur

Ganz vorne auf der Agenda: die Landreform

Das Privatland gehört zu 72% weissen Farmern,die Weisse Minderheit stellt aber nur 9% der Bevölkerung. Bisher war eine Landreform an die volle Entschädigung der bisherigen Eigentümer gebunden. Das ist jetzt abgeschafft – auf Druck der EFF.

Landreform ist erforderlich – und dringend. Viele befürchten aber jetzt, dass diese Landreform ähnlich chaotisch ablaufen wird, mit den gleichen katastrophalen wirtschaftlichen Folgen, wie im Nachbarland Zimbabwe, wo die landwirtschaftliche Produktion danach auf die Hälfte abgesank, und bestimmte Bereiche wie Kaffeeproduktion und Produktion von Früchten wie Aepfeln fast verschwunden sind. Apfelbäume wurden – wie auch andere Bäume – abgehackt, und das Holz als Feuerholz am Strassenrand verkauft. Nicht besser ging es mit den Kaffeeplantagen zu, die zu unproduktiven Maisfeldern umfunktioniert wurden.

Nicht an Fachleute

Absolventen von Landwirtschafts-Fachhochschulen hatten keine Chancen, bei der Landumverteilung berücksichtigt, oder von den neuen Besitzern zu einem angemessenen Gehalt eingestellt zu werden. Die Grossfarmen gingen ausnahmslos an Mugabes Partei- Granden und Gefolgleute , 10 Farmen sicherte sich der ehemalige Präsident Robert Mugabe – für sich und seine Familie. Auf vielen der umverteilten wurde nichts produziert.

Zimbabwe, einst Selbstversorger mit Lebensmitteln, und Gross-Exporteur landwirtschaftlicher Produkte (Brotkorb des südlichen Afrika) degenerierte zum Importeur mit den absehbaren Folgen .

Geld stinkt nicht

Zurück zu Südafrika: Der Chef der EFF, Malema, sorgte auch dafür, dass er – und seine Partei – finanziell nicht darben mussten. Geld nahm er gerne von Leuten wie Adriano Mazzotti entgegen, ein zwielichtiger Mann, der wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung, Geldwäsche , Korruption und Zigarettenschmuggels in die Schlagzeilen geriet, wir berichteten darüber. Auch hatte er dem damaligen Präsidenten Zuma finanziell bei der Aufmotzung seines Nkandla-Anwesens geholfen, und seine Ex Frau Nkosana Dlamini-Zuma im Wahlkampf grosszügig unterstützt – finanziell versteht sich.

Malema (re) und Mazzotti (li)

Mazotti sponserte auch den EFF Wahlkampf 2014, und Malemas Frau durfte ein Mazzotti gehörendes Anwesen in bester Wohnlage in Johannesburg zum Spartarif mieten . Ein kleines Darlehen über 1 Million Rand gab es als Zugabe für den Gatten, und er bezahlte auch Malemas Steuerschulden.

Der konnte sich wiederum erkenntlich zeigen als er den Minister Pravin Gordhan bedrohte, und dessen sofortige Absetzung forderte. Gordhan hatte es gewagt, den bisherigen Chef der Steuerbehörde SARS, Tom Moyane, abzusetzen und zwar wegen massive Unregelmässigkeiten, Inkompetenz und Korruption in der Behörde.

Moyane hatte sich u.a. gegenüber Mazzotti sehr – allzu sehr – nachsichtig (gegen kleine Geschenke) in dessen Steuerstrafverfahren gezeigt. Auch in Südafrika wäscht eben eine Hand die andere.

Aber auch Malemas Familie musste nicht darben: Floyd Shivambu, jüngerer Bruder von Julius Malema plünderte zusammen mit anderen Komplizen, teils aus der EFF, die Fonds der VBS Mutual Bank, was zum Bankrott der Bank führte – ein kleiner Vorgeschmack auf die „Verstaatlichungspläne“ der EFF,

Wenig freundliche Worte

Die Presse in Südafrika hat verständlicherweise sehr wenig freundliche Worte für Malema übrig, der auch schon einmal einen BBC Korrespodenten wegen kritischer Fragen aus einer Pressekonferenz hinauswerfen liess.

Als Opportunist sieht ihn der südafrikanische Journalist Andile Mngxitama, der die Parolen wie Nationalisierung und Landreform nur einsetze, um die Massen für seine Ziele zu benutzen, aber nicht, um deren Probleme zu lösen. Aber auch unfreundlichere Schmeicheleien wie „Faschist“ und „Demagoge“ erntete er in den Medien.

So taucht Südafrika in eine Phase grosser innenpolitischer Spannungen und Anstachelung zum Rassismus – von beiden Seiten – ein, denn radikale Weisse haben schon gedroht, sich zu bewaffnen und ihr Eigentum mit Gewalt zu verteidigen.

Wenn es nach der EFF ginge, dann bliebe von der Regenbogennation nur die rote Farbe übrig, und natürlich für Malema & Co die günstige Gelegenheit, sich schamlos zu bereichern.

