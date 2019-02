Afghanistan: Waffenstillstand nach Verhandlungen – wie im Vietnamkrieg?

Dr. Alexander von Paleske —- 4.2. 2019 —–

Die USA wollen ihre Truppen aus Afghanistan abziehen – unter Gesichtswahrung, und Sicherstellung, dass die Terrorgruppe Al Qaida nie mehr dorthin zurückkehren kann.

Der Krieg in Afghanistan ist jetzt schon der USA und seiner Verbündeten längster Krieg: 17 Jahre, länger als beide Weltkriege und der Korea Krieg zusammengenommen.

Verhandlungen mit den Taliban

Im Golfstaat Katar finden deshalb erstmals direkte Verhandlungen zwischen den Taliban, vertreten durch Mullah Baradar, Gruendungsmitglied der Taliban, und der US- Regierung, vertreten durch den Afghanistan-Beauftragten Zalmay Khalilzad statt. Fortschritte werden gemeldet. Die afghanische Regierung in Kabul ist nicht daran beteiligt.

Wie in Paris 1973?

Schon einmal gab es deartige Verhandlungen über einen Waffenstillstand, und dann US-Truppenabzug: 1971 bis 1973 in Paris – damals zur Beendigung des Vietnamkrieges. Für die USA nahm US-Aussenminister Henry Kissinger, für Nordvietnam Le Duc Tho daran teil. Am 27. Januar 1973 unterzeichneten schliesslich alle Beteiligten das Pariser Abkommen. Die Marionettenregierung in Südvietnam war an den Friedensverhandlungen erst gar nicht betreiligt. Nach dem Abzug der US-Truppen, war innerhalb von zwei Jahren die südvietnamesische Armee besiegt, das Ende des Vietnamkrieges.

Paris 1973: Le Duc Tho (vorne), Henry Kissinger (Hintergrund)

Heute wird die Zahl der vietnamesischen Kriegsopfer auf zwischen zwei bis fünf Millionen, darunter über 1,3 Millionen Soldaten, geschätzt. Zudem fielen 58.220 US-Soldaten und 5.264 Soldaten ihrer Verbündeten.

Mehrere Millionen Vietnamesen wurden verstümmelt und Millionen dem hochgiftigen Entlaubungsmittel Agent Orange ausgesetzt, das zu schweren Geburtsschäden führte – und bis heuite noch führt..

Eine Bilanz des Schreckens

Es sieht so aus, als würde der Afghanistankrieg auf ähnliche Weise enden, mit dem Unterschied, dass die Opferzahlen des Vietmankrieges (noch) nicht erreicht sind, gleichwohl dennoch eine Bilanz des Schreckens:

Zehntausende Afghanen starben, die Mehrheit Zivilisten,

Zehntausende wurden zu internen oder externen Flüchtlingen.

53 Bundeswehrsoldaten fanden den Tod, Hunderte kehrten physisch or psychisch traumatisiert nach Deutschland zurück

Die in den Krieg geflossenen Mittel belaufen sich allein auf Seiten der USA auf mehr als 1 Billion(!) Dollar, Deutschland steuerte rund 10 Milliarden bei. Mit diesen Geldern hätten eine ganze Reihe ärmster Länder aus der Armut befreit werden können.

Waren gewarnt

Namhafte kenntnisreiche Journalisten wie Rudolf Augstein und Peter Scholl Latour warnten früh vor diesem Abenteuer, die Mainstream-Medien jedoch jubelten. Selbst 2009, als klar war, dieser Krieg kann nicht gewonnen werden, „rührten“ z.B. Josef Joffe und Andrea Böhm von der ZEIT – und nicht nur sie – weiter die Kriegstrommel. “Berlin wird am Hindukusch verteidigt” .

In hier veröffentlichten Interviews mit dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in Afghanistan, Dr. Werner Kilian, wurde bereits damals die ganze Misere dank von Anfang an gravierender Fehlentscheidungen , basierend auf von Fehleinschätzungen, aufgezeigt.

Nicht zu gewinnen

Wie im Vietnamkrieg folgte schliesslich endlich die Erkenntnis, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, es daher nur noch darum gehen kann, sich irgendwie aus dem Kriegabenteuer herauszuwinden.

Nach dem Teilabzug der ISAF-Truppe aus Afghanistan ist – kaum überraschend – klar: die Truppen der Kabuler Regierung werden immer weiter von den Taliban zurückgedrängt, und zwar in allen Teilen des Landes. Rund 45% stehen bereits unter deren Kontrolle, und immer wieder werden in der Hauptstadt Kabul Bombenanschläge ausgeführt, allerdings nicht nur von den Taliban, sondern mittlerweile auch vom Islamischen Staat (IS), wohin einer ganze Reihe von Talibankämpfern abgewandert sind, die sich von den radikaleren und brutaleren IS- Schergen, samt ihrer interrnationalen Kämpfer angezogen fühlen.

Deren Ziel ist ein Kalifat, weit über die Grenzen Afghanistans hinaus in die angrenzenden mehrheitlich moslemischen Staaten wie Turkmenistan, Kasachstan Kirgisistan , Usbekistan, und Tadjikistan .

Dort gibt es bereits radikalislamistische Bewegungen, die insbesondere von Moskau aus mit grosser Sorge beobachtet werden.

Ende mit Schrecken

So heist die neue- alte – Devise der USA: Ein Ende mit Schrecken ist besser…….. und Nationalislamisten vom Schlage der Taliban sind das geringere Uebel , verglichen mit den internationalistischen Kalifat-Terrorislamisten des IS.

Kriegsziele erreicht?

Was wurde mit dem Militäreinsatz von den angestrebten Zielen – abgesehen von der Vertreibung der Osama bin Laden & Co – erreicht: der Demokratisierung und Befreiung der Frauen? So gut wie Nichts.

Auf der Petersberg-Konferenz im Dezember 2001 wurde die Nachkriegsordnung für Afghanistan auf den Weg gebracht, nein, Afghanistan übergestülpt, ohne auf die gewachsenen Traditionen irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Die Bevölkerung wurde erst gar nicht gefragt.

Rückkehr der Taliban

Al Qaida, die sich in Afghanistan eingerichtet hatten, und dort Terroristen ausbildeten , waren bereits wenige Wochen nach Beginn der Militärintervention vertrieben – und kehrten nicht zurück.

Die Taliban setzten sich nach Pakistan ab – und kehrten jedoch alsbald zurück, gefördert durch die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Besatzung, und dank der weitverbreiteten Korruption und Misswirtschaft der Regierungsangestellten.

Je mehr die Unzufriedenheit wuchs, umso leichter konnten sich die Taliban ausbreiten, und eine Parallelverwaltung aufbauen. Bereits vor 10 Jahren stellten sie Parallel-Gouverneure in nahezu allen Provinzen.

IS tritt auf den Plan

Aber auch eine radikalislamistische Konkurrenz breitete sich in den letzten Jahren aus: der Islamische Staat, IS.

Mit brutalsten Terrorangriffen, nicht nur gegen die Regierungseinrichtungen, sondern auch gegen die moslemischen Schiiten, die von ihnen – wie auch insbesondere von Saudi-Arabien – als Gotteslästerer angesehen werden.

Nun also verhandeln sie

Das brachte Bewegung in die Bereitschaft der USA – und der Taliban – , eine Verhandlungslösung zu suchen, wohl in Kauf nehmend, dass die Taliban dann letztlich – wie vor dem Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten – die Macht in Kabul übernehmen würden.

Fazit:

Von Vietnam über den Irak und Syrien bis nach Afghanistan: Die Militärinterventionen der USA führten nur zu grösserer Instabilität und Blutvergiessen – auch nach Abzug der US-Truppen.

Wie sagte doch der hochdekorierte vietnamesische General Vo Ngujen Giap , dessen Truppen zunächst 1954 die Franzosen in Dien Bien Phu, und dann die USA besiegt hatten, in einem Interview mit Peter Scholl Latour 2004 eindringlich :

Wir sollten mit dem Kriegführen ein für allemal Schluss machen. Worauf es für die Menschheit wirklich ankommt, das ist der Frieden – la paix, la paix.

Giap (l), Scholl-Latour (r) 2004

Eine hochaktuelle Mahnung angesichts der Aufkündigung des INF Vertrags seitens des US-Präsidenten Trump, mit der zu erwartenden Folge neuen Wettrüstens und Erhöhung der Kriegsgefahr, ebenso angesichts der angedrohten Intervention der USA in Venezuela und weiterer Konflikte wie in der Ost-Ukraine, Yemen, und der drohende Angriff der USA, Israels und Saudi-Arabiens auf den Iran..

