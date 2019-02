Altersarmut, Wettrüsten und Klimawandel – Kein Platz für laue Stellungnahmen und wahltaktische Manöver

Dr. Alexander von Paleske —- 11.2. 2019 ——

“Es ist wieder Schwung in der politischen Debatte in Deutschland, und das alles nur, weil sich die SPD entschieden hat, wieder auf sozialdemokratische Politik zu setzten.”

so heist es in einem Kommentar von Moritz Rödle in der Tagesschau. Stimmt das?

Es stehen Wahlen an

In Deutschland dreht sich die Diskussion zur Zeit um Alters- und Kinderarmut. Eine Debatte, welche die SPD angestossen hat. Es es stehen Wahlen in ostdeutschen Bundesländern und zum Europaparlament an, die SPD dümpelt um die 15%.

SPD-Chefin Andrea Nahles kämpft, von Ex-Politikern wie Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel angegriffen, um ihr politisches Ueberleben.

Andrea Nahles …unter Beschuss, kämpft ums politische Ueberleben

Nach Opportunismus riecht das, angesichts der ernsten sozialen Probleme, die nicht erst seit heute bestehen, und viele davon, welche die rot-grüne Koalition seinerzeit mit Hartz IV erst geschaffen, und die sie gekonnt seitdem ignoriert hat.

Ein Besuch bei den Tafeln hätte längst gezeigt, wie gross die Not dieser Gruppe von Rentenempfängern schon seit geraumer Zeit ist. Aber: Die Alten haben keine Lobby, können nicht streiken, und schämen nicht selten sich an staatliche Stellen zu wenden, um Unterstützung zu bitten – zu betteln, wie sie das leider oftmals sehen – und das nach einem langen Arbeitsleben.

Ueben für den Koalitionsbruch

Frau Nahles will offenbar jetzt alles auf eine Karte setzen, um das Wahlbarometer für die SPD mit einer Art “politischem Sozial-Tsunami” nach oben zu treiben. Es ist sehr fraglich, ob dieser Plan aufgeht.

Mehr als zu einer kleinen Zunahme der Wählerstimmen – wenn überhaupt – dürfte der “opportunistische Sozialschwenk” der SPD daher wohl kaum reichen. Umgekehrt könnten die Wähler auch die zu erwartenden neuen Koalitions-Querelen durch diesen Schwenk abstrafen, die SPD würde weiter abstürzen – das politische Ende für Nahles und die Bedeutungslosigkeit der SPD .

Neue Protestbewegung

Während also die armen Alten von den Parteien lange links liegengelassen wurden, und jetzt aus offenbar wahltaktischen Gründen neu entdeckt werden, formiert sich eine ganz neue Protestbewegung: Schüler, die ihre Zukunft bedroht sehen vom Klimawandel und damit der Bewohnbarkeit des Planeten Erde.

Initiiert von der 16-jährigen Greta Thunberg, die jeden Freitag, Woche für Woche, seit der Hitzewelle im vergangenen Jahr, vor das schwedische Parlament zieht , und die Politiker auffordert, endlich energisch gegen den Klimawandel vorzugehen, der überall greifbar ist. Sie fordert eine massive Beschleunigung des Klimaschutzes weltweit und will so lange weiterschulstreiken, bis ihr Heimatland Schweden die Treibhausgasemissionen um 15 % pro Jahr reduziert. Nicht die Menschheit klagt Greta Thunberg als Verantwortlichen für den Klimawandel an, sondern eine kleine Gruppe:

“Unsere Zivilisation wird für die Chancen einer kleinen Gruppe von Menschen geopfert, die immer mehr Geld verdienen wollen.”

sagte sie auf der UN-Klimakonferenz in Kattowitz/Polen jüngst.

Greta Thunberg auf der UN-Klimakonferenz

…..und vor dem schwedischen Parlament

Mittlerweile ist aus dem singulären Protest eine internationale Bewegung geworden, geboren aus der Erkenntnis, dass der Klimawandel gestoppt werden muss, und zwar sofort. So ist es auch keine Ueberraschung, dass der in Deutschland ausgehandelte Kohlekompromiss von Greta Thunberg als unzureichend, als „absurd“angesehen wird.

Kommentar des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak auf Twitter dazu:

Andere Massnahmen erforderlich

Zutreffend ist: Wenn der Klimawandel gestoppt werden soll, dann sind ganz andere Massnahmen erforderlich, auf allen Ebenen. Denn mit dem Kohlekompromiss werden selbst die moderaten Klimaziele des Pariser Abkommens verfehlt, und noch immer wird der Erhalt von Arbeitsplätzen weit höher bewertet, als die Einhaltung der Klimaziele. Gerade auch auf Seiten der Grossen Koalition.

Ein völliges Umdenken und Handeln ist daher dringend erforderlich, das eine Schonung der Ressourcen, eine drastische Reduzierung des CO2 Ausstosses, ein Abschaffen der Massentierhaltung und eine Reduzierung der Verkehrsströme beinhaltet.

Z.B. die Holzindustrie

Regenwälder werden abgeholzt, an denen diese Holzindustrie noch und nöcher verdient, die Wiederaufforstung findet entweder gar nicht statt, oder es werden durstige schnellwachsende Eukalyptusbäume angepflanzt, die nichts zum Erhalt des Oekosystems beitragen, und deren Holz dann auch noch zu Toilettenpapier verarbeitet wird. Raub-Monokultur ein anderes Wort dafür.

Grossflächige Abholzung von Regenwald

Oder aus Regenwald werden nach Abholzung Farmen zur Anpflanzung von Palmen zur Palmölgewinnung, oder Sojabohnen für die Massentierhaltung. Letztere wiederum auch den Boden vergiftet, und zur Antibiotikaresistenz führt.

Die Abholzung hat auch in Zentralfraika zum Massenabholzen Jahrhunderte alter Harthölzer geführt, die zu Möbeln verarbeitet, oder in der Bauindustrie Verwendung finden. Der Schaden für das lokale Oekosystem (Verlust der Wasserspeicherung, Bodenerosion, Verschwinden vor Tierarten und Pflanzen) und global (Verlust als CO2-Speicher und Sauerstoffspender) ist irreparabel.

Dieser Raubbau lässt sich nur aufhalten, wenn die Absatzmärkte international zugemacht werden. Davon ist aber zur Zeit keine Rede, und das ist auch gar kein wirklich grosses Thema für die SPD, von der CDU ganz zu schweigen.

Proteste erforderlich

Diese zerstörerische internationale Fehlentwicklung kann angesichts des Versagens der Politiker nur mit internationalen Protesten aufgehalten werden, weil mit Vernunft dieser seit dem Club of Rome und Herbert Gruhl seit Jahrzehnten bekannten Plünderung des Planeten, und der bereits vor Jahrzehnten vorausgesagten Klimänderung durch Treibhausgase, anders nicht beizukommen ist. Auch in Deutschland nicht.

Am Scheitern eines Tempolimits auf Autobahnen zeigt sich vielmehr, wie die Politiker der Industrie nach der Pfeife tanzen.

Elementares Menschenrecht

Das Recht auf Ueberleben auf dem Planeten Erde ist ein elementares Menschenrecht, das diese neue 2000er plus Generation jetzt einfordert, weil sie auf einem bewohnbaren Planeten aufwachsen und leben will, und die Voraussetzungen dafür sich von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr verschlechtern.

Diese neue Bewegung offenbart in aller Deutlichkeit auch das Versagen aller im Bundestag vertretenen Parteien, auch der Grünen. Gerade letztere sollte ja an der Spitze dieser Bewegung stehen, sie selbst initiiert haben. Stattdessen sichern sie, wie alle anderen auch, dieser Bewegung lauwarm Unterstützung zu.

Es war einmal

Als die Grünen 1982 zum ersten Mal in den Bundestag einmarschierten, da trug jeder von ihnen eine Pflanze in der Hand, viele von ihnen stammten aus der Friedensbewegung.

Auch diese Friedensbewegung ist heute wieder nötiger denn je, denn mit dem Ende des INF- Vertrages haben wir wieder eine Situation wie in den 80er Jahren, als Deutschland mit dem Atomaren Teufelszeug (Willy Brandt auf einer Massenkundgebung der Friedensbewegung) vollgepackt wurde. Pershing Raketen auf Seite der US-Armee, SS20 auf Seiten der damaligen Sowjetunion, und eine Massenbewegung, die sich dagegen formiert hatte.

Der INF Vertrag beendete dieses Wettrüsten, das jetzt, nach der Kündigung des INF Vertrages durch US Präsident Trump, wieder losgeht.

Deutschland könnte hier einen wichtigen Beitrag zur Entspannung leisten, indem es für den Rückzug der NATO Truppen aus den Ostländern wie Polen und die baltischen Staaten, eintritt, und sich damit an das hält, was Geschäftsgrundlage des Abkommens zur Wiedervereinigung war: Die NATO nicht über die Deutsche Ostgrenze hinaus auszudehnen, im Gegenzug Deutschland in der NATO bleiben konnte und der Warschauer Pakt aufgelöst wurde.

Keine Grüne Friedenspolitik

Die Grünen haben heute mit einer kondequenten Friedenspolitik nichts mehr am Hut. So erdreistete sich dann auch die Grüne Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt zu behaupten, die Grünen seien noch nie eine Friedenspartei gewesen.

Und der ergraute Grüne Trittin machte in einem Interview mit dem DLF in der vergangenen Woche folgendes klar:

Interviewer:

Wieder super Zeiten für die Grünen eigentlich, SPD als die eine Friedenspartei, realpolitisch in der Regierung gefangen, Sie in der Opposition sind die andere Friedenspartei und können davon jetzt profitieren.

Trittin:

Ach, wissen Sie, ich hab überhaupt keine Sehnsucht nach irgendwelchen Reminiszenzen aus den 80er-Jahren. Ich mache mir eher Sorge, dass wir wie die Geisterfahrer in eine solche Eskalation reinstolpern. Und wenn ich sehe, was dort passiert, dann muss ich sagen, ja, es ist in der Tat Zeit zu einer eigenständigen europäischen Außenpolitik, die sich nicht einfach nur hinter solchen Diktaten versteckt..

Deutschland braucht – neben der Bewegung gegen den Klimawandel – eine aktive Friedensbewegung, wie in den 80er Jahren, an deren Spitze kaum die ergrauten Grünen vom Schlage Trittin/Göring-Eckardt oder die schwachgrün-jungdynamischen Habeck/Baerbock stehen dürften, und hat sicherlich keinen Bedarf an wahltaktischen Manövern und inszenierten Koalitionskrächen.

