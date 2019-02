Josef Martin (Joschka) Fischer, eine Kreuzfahrt und der Dank des Verbandes der Kreuzfahrtunternehmer

Dr. Alexander von Paleske — 12.2. 2019 —– Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Verband der Kreuzfahrtunternehmer (VKU)

Am Hafen 1

Hamburg

An

Herrn

Ex-Aussenminister &

Industrie-„Klinkenputzer“

Josef Martin (Joschka) Fischer

Prominentenallee 68

Villenviertel Grunewald

Berlin

Sehr geehrter Herr Fischer,

Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass sie als “Talker” an der Kreuzfahrt-Unterhaltungsshow auf hoher See „Talk2Christiansen“ teilgenommen, und wegen der grossartigen Atmosphäre auf diesem Luxus-Schiff Europa2 auch noch zwei Wochen Weiterfahrt – trotz Ihrem vollen Terminkalender – drangehängt haben.

In der Presse lese ich

“Nach Talkshow-Auftritt: Joschka Fischer bekommt Luxus-Kreuzfahrt geschenkt. “Talk2Christiansen” findet regelmäßig an Bord eines Luxus-Kreuzfahrtschiffes statt. Sein Auftritt gefiel Ex-Außenminister Joschka Fischer offenbar so gut, dass er glatt noch zwei Wochen Kreuzfahrt dranhing – bezahlen musste er dafür keinen Cent.

Ueber das Schiff Europa 2 heisst es:

Die EUROPA 2 verbindet höchste Standards an kulinarischen Highlights, erstklassige Wellness- und Fitness-Angeboten, außergewöhnlicher Bordunterhaltung sowie faszinierende Landaktivitäten, ergänzt durch ein Höchstmaß an Privatsphäre und individueller Freiheit.

Anders als diese Riesenpötte mit bis zu 5000 Fahrgästen, kommen auf die Europa 2 nur 500 Gäste, nur erlesener “Geldadel” sozusagen, denn die Reise kostet rund 15.000 Euro und mehr pro Nase..

MS Europa 2

Weiter heisst es:

Den Gästen der Owner Suiten und der Grand Penthouse Suiten, steht auch ein Butlerservice zu Diensten. Der Butler kümmert sich unter anderem um das Aus- und Einpacken Ihres Gepäckes, serviert Ihnen Speisen und Getränke in Ihrer Suite, übernimmt das Aufbügeln Ihrer Gaderobe und vieles mehr.

Ich kann mir vorstellen, dass diese exklusiven Dienstleistungen Ihren Erwartungen voll entsprachen, zumal Sie in einer der Luxussuiten untergebracht waren.

Fischers Erzählungen

Sie konnten sicherlich während Ihrer Unterhaltungs-Auftritte Ihre Erfahrungen als grösster Deutscher Aussenminister aller Zeiten (GröDAAZ) an das erlauchte Kreuzfahrt-Publikum weitergeben, das ihnen sicherlich ganz ergriffen lauschte.

Ausserdem – sozusagen als Zugabe – noch einmal darstellen, wie Sie es vom berufslosen Sponti, putzgruppelnden Steinewerfer, Taxifahrer, Turnschuh-Minister, Radauparlamentarier und schliesslich Aussenminister es dahin geschafft haben, wo Sie ja wohl schon immer hinwollten: Als „Klinkenputzer“ in die Industrie mit Ihrer Firma “Fischer-Industrie-Klinkenputzer- (FIK) GmbH”.

Lange Tradition

Deutschland hat ja eine lange Tradition mit Kreuzfahrten. Erinnert sei an die Kraft durch Freude (KdF) Schiffe, die der Erholung von Werktätigen in der Nazi-Zeit dienten, wie die Wilhelm Gustloff , die Dresden, und die Robert Ley (benannt nach dem Reichstrunkenbold ).

Nach dem Krieg entwickelte sich die Kreuzfahrtindustrie zunächst nur zögerlich, aber wurde schliesslich zu einer Massenveranstaltung mit Tausenden von Gästen. Dieser Trend ist ungebrochen, immer mehr Kreuzfahrtschiffe durchpflügen die Weltmeere.

Leider bläst unserem Touristikbereich mittlerweile eine steife Brise entgegen, und zwar von diesen Umweltschützern, die sich über die (geringen) Emissionen dieser Schiffe aufregen. Auch in einigen Küstenorten werden sie nicht gerade freundlich empfangen, weil die Passagiere naturgemäss das im Preis inbegriffene Essen an Bord bevorzugen, und in der Regel abgefüllt an Land gehen. Dort brauchen sie eigentlich nur Toiletten, sonst nichts. Vielleicht ein paar Andenken.

Negativer Artikel der ZEIT

Und jetzt hat auch noch die ZEIT vom 9.1. 2019 in einem langen Magazinartikel von den angeblich ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen auf unserer Flotte berichtet, und nennt unsere Luxusdampfer “Albtraumschiffe”. Dabei bezahlen wir, verglichen mit den Herkunftsländern (Bangladesch, Thailand, Indonesien, SriLanka, Indien) weit mehr als die dortigen Durchschnittslöhne, und das bei geregelter Arbeitszeit.

ZEIT vom 9.1. 2019

Gerade deshalb ist es für uns Kreuzfahrtunternehmer so wichtig, dass ein ehemaliger Umweltminister (in Hessen) wie Sie, Herr Fischer, noch dazu aus dem Grün-Lager, nun sich auf Kreuzfahrtreise begibt, und somit diesem unseren Geschäftszweig quasi das Umwelt-Gütesiegel verleiht.

Motto: Wenn ein ehemaliger Grün-Minister auf Grosse Kreuz-Fahrt geht, dann kann es nicht weit her sein mit der Umweltschädlichkeit. Danke, Danke!

Es wäre für uns sicher auch sehr hilfreich, wenn Sie sozusagen als Dankeschön für diesen schönen Urlaub noch feststellen könnten, dass sie als alter Links-Revolutionär an Bord nur fröhliche Gesichter des Personals sehen konnten, aber nichts von Ausbeutung.

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Störtebeker

Geschäftsführer des Verbandes

