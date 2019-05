Grüne MdB Tatjana Bussner beschwert sich bei BILD-Kolumnist Franz Josef Post von Wagner

Dr. Alexander von Paleske — 28.5. 2019 —— Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner, MdB

Grüne Fraktion

Reichstagsgebäude

Berlin

An

Franz Josef Post von Wagner

Star Kolumnist

Bild Zeitung

Axel Springer Strasse 1

Berlin

Sehr geehrter Herr Franz Josef Post von Wagner,

Mit Empörung habe ich ihre heutige Kolummne zur Kenntnis genommen.

Offenbar ging es ihnen darum, unseren grandiosen Erfolg bei den Europawahlen nicht nur lächerlich zu machen, sondern gleichzeitig auch noch Furcht zu schüren: Furcht, dass es mit uns Grünen an der Macht keinen Strom mehr geben wird, wir also bei Kerzenlicht unser Leben fristen müssen, das Gesundheitswesen kollabiert, und keine “Peterchens Mondfahrt” mehr stattfinden kann.

Ihr Fazit: In einem von uns Grünen regierten Land wollen Sie nicht (mehr) leben.

Meine Versicherung

Ich kann Ihnen versichern: Ihre Furcht ist völlig unbegründet. Ich denke wir Grüne haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir durch und durch pragmatisch, industriefreundlich, und Kriegsbefürworter sind.

Beispiel Hessen

Nehmen wir das Beispiel Hessen: Zwar hatten wir vor Wahlen versprochen:

ein Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen durchzusetzen

eine Erweiterung des Frankfurter Flughafens zu verhindern

Aber das haben wir rasch über Bord geworfen, nachdem wir mit an der Regierung waren..

Das Nachtflugverbot wurde schliesslich – ohne unser Zutun – von den Verwaltungsgerichten verhängt.

Der Flughafen wird erweitert um so noch mehr Flugzeuge nach Frankfurt zu holen.

Das Dritte Terminal wird gebaut, Grundsteinlegung war vor zwei Wochen. Immerhin hat zuständige Minister, der die Genehmigung erteilte, unser Grüner Tarek Al Wazir, nicht an der Grundsteinlegung teilgenommen. Hochanständig und typisch Grün.

Irgendwelche grundlegenden Reformen im Agrarbereich in Hessen sind nicht festzustellen – nach fünf Jahren als Koalitionspartner.

Auch an der Waterkant

Unser Frontmann Robby (Habeck) hat als Umweltminister in Schleswig Holstein bewiesen, dass man sich oft ausserhalb des Ministeriums aufhalten kann, und sich dehalb Draussenminister genannt..

Irgendwelche durchgreifenden Grünen Reformen, wie Einschränkung der Massentierhaltung, hat er (siehe Hessen) nicht vorzuweisen, hat vielmehr Oelbohrungen in einem Naturschutzpark zugelassen. Mehr noch:

Gegen Millionenzahlungen an eine Stiftung Wattenmeer genehmigte Habeck mehrfach die Verklappung giftigen Hamburger Hafen- und Elbschlicks, der Blei, Quecksilber, Arsen und DDT enthält, in der Nordsee. Zur Begründung verwies Habeck auf das große Interesse an der Zugänglichkeit des Hamburger Hafens und auf die angeblich „geringe Belastung“ des Baggerguts.

Eine Untersuchung potenziell giftiger Öl- und Bohrschlammablagerungen in Schleswig-Holstein, teilweise in Trinkwassereinzugsgebieten und auf landwirtschaftlich genutzten Äckern, gab das Umweltministerium trotz seit Jahren vorliegender Informationen erst 2016 in Auftrag. Zur Begründung verwies Habeck auf die Zuständigkeit der Kommunen und auf eine fehlende akute Gefährdung.

Vorliegende Hinweise auf Altlasten in einem „Prüfverzeichnis“ wurden den Grundstückseigentümern unter Verweis auf die laufende Prüfung jahrelang nicht bekannt gegeben.

Als die Genehmigung zur Einlagerung abgebrannter Brennstäbe am AKW Brunsbüttel gerichtlich aufgehoben wurde, weil die Sicherheit des Zwischenlagers nicht gewährleistet sei, ordnete Habeck an, dass die Brennstäbe gleichwohl dort verbleiben sollten. Zur Begründung erklärte er, eine sicherere genehmigte Lagerstätte gebe es nicht.

Zuletzt genehmigte Habeck den Export von defekten Brennstäben aus dem Atomkraftwerk Brunsbüttel nach Schweden, weil es sich um ein Forschungsprojekt handele – obwohl die Brennstäbe dauerhaft im Ausland verbleiben sollen

Auch ein Altlinker

Unser Altlinker Jürgen Trittin, der das hochwirksame Flaschenpfand erfand und einführte, nahm 2012 an der Bilderbergkonferenz teil, sozusagen die Weihe, dass er nun zu diesem Club aus Adel, Militär, westlichen Politikern und Indutriekapitänen dazugehört.

Mehr noch: Unsere einstmals führenden Männer wie Josef Martin (Joschka)Fischer und Matthias Berninger sind mittlerweile in lukrativer Weise für die Industrie tätig.

Bester Opportu-Pragmatismus, wie ich meine.

Ziehen in den Krieg, und bei Hartz IV dabei

In den Krieg ziehen wir auch, wie auf dem Balkan und in Afghanistan.

Und Hartz IV haben wir natürlich auch seinerzeit abgesegnet.

Das zeigt doch deutlich: Ihre Befürchtungen, Herr Franz Josef Post von Wagner, sind völlig unbegründet.

Nur vor den Friday-for-Future-Schülern müssen Sie wirklich Angst haben, denn die meinen es ernst. Nicht nur dass die nicht die BILD kaufen, nein, die wollen mit allen Mitteln den Klimawandel stoppen, der droht, ihnen die Zukunft zu vernageln.

So trat heute einer von denen bei der Frankfurter Airport (Fraport) Hauptversammlung auf, und griff die Geschäftsführung wegen der Expansion und Ausdehnung des Flugverkehrs an.

In diesem Sinne.

Mit Grünen Grüssen

Tatjana Bussner, MdB.

