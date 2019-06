D-Day, Stalingrad, Kursk und Gedenkfeiern

Dr. Alexander von Paleske —— 6.6. 2019 ——

Heute vor 75 Jahren war D-Day, der Tag der Landung der Alliierten in der Normandie, Codename: Operation Overlord. Eine gewaltige Armada mit 130.000 Soldaten landete an der Atlantikküste, 20.000 sprangen hinter den Linien der Deutschen ab.

Hitler hatte mit einem Angriff nahe Calais gerechnet, und dort seine Truppen konzentriert.

Unter teils hohen Verlusten – mehr als 10.000 von ihnen wurden getötet, verletzt, gefangen genommen, oder galten als verschollen – schufen die Alliierten einen Brückenkopf nahe der französischen Stadt Caen für weitere Truppen, deren Stärke schliesslich auf 1 Million anwuchs. Die grosse West-Offensive gegen Nazi-Deutschland konnte beginnen .



Inerhalb von 11 Monaten, am 8.5. 1945, ging der Krieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands zu Ende.

Einer fehlte

Eine Reihe von Staatsmännern nahm an den gestrigen und heutigen Gedenkveranstaltungen teil, allerdings, anders als vor fünf Jahren, nicht der russische Präsident Putin.

Die Begründung:

“Der Beitrag der Alliierten am Sieg über das Dritte Reich ist eindeutig Aber ohne die gewaltigen Anstrengungen der Sowjetunion hätte es den Sieg nicht gegeben.”

Das ist in der Tat zutreffend: Nach dem Sieg der britischen Truppen 1942 in der Schlacht bei El Alamein in Aegypten unter General Bernard Montgomery gegen die deutsch-italienischen Truppen unter Generalfeldmarschall Erwin Rommel, der ersten militärischen Niederlage Nazi-Deutschlands, war es vor allem der Sieg der Roten Armee in der Schlacht um Stalingrad im Januar 1943 gegen die deutschen Truppen unter General Paulus, der die Wende brachte.

Anders als die Schlacht um El Alamein, die 12 Tage dauerte, war der Kampf um Stalingrad (heute: Wolgograd) extrem bitter: Bei zum Schluss eisigen Temperaturen wurde um jedes Haus gekämpft, wochenlang, mit hohen Verlusten auf beiden Seiten.

Stalingrad Januar 1943, Rotarmisten

Nach Hitlers Niederlage in Stalingrad trieb die Rote Armee die Deutschen Truppen immer weiter nach Westen zurück. In der Panzerschlacht von Kursk 1943, welche nach Hitlers Vorstellungen die Wende bringen sollte, aber mit einem Sieg der Roten Armee endete, begann endgültig der totale Rückzug von Hitlers Truppen an der Ostfront.

Im Juni 1944, also zum Zeitpunkt der Landung der Alliierten in der Normandie, standen die sowjetischen Truppen bereits in Polen und näherten sich Ostpreussen. Insofern waren tatsächlich die Siege der Roten Armee in Stalingrad und Kursk entscheidende Wendepunkte.

Mehr als 20 Millionen

Der Blutzoll der sowjetischen Truppen und der Zivilbevölkerung im 2. Weltkrieg war riesig: mehr als 20 Millionen starben.

Für Russland ist daher der 8.Mai, der Tag der Deutschen Kapitulation, der Tag der Erinnerung und des Stolzes.

Allerdings ist ein derartiger Aufgallopp von Staatsmännern, wie zum D-Day, bei den Gedenkfeiern in Moskau nicht festzustellen, obgleich die Sowjetunion bis Juni 1944 die Hauptlast des Krieges in Europa trug.

Staatsbesuch und Wirtschaftsforum

Putin hat andere Verpflichtungen am Jahrestag des D-Days: der chinesische Staatspräsident Xi Jin Ping weilt zum Staatsbesuch in Moskau, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten, Russland und China, soll verstärkt werden. Putin und Xi werden am internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg teilnehmen, zu dem auch Wirtschaftsminister Altmaier anreist.



Die Sanktionen des Westens gegen Russland, und der Handelskrieg des US-Präsidenten Trump gegen China haben diese Länder zusammenrücken lassen.

Russland ist eine grosse Militarmacht, besitzt Nuklearwaffen aber wirtschaftlich nur eine Mittelmacht, vergleichbar mit den Niederlanden.

Die Einschränkunng des Handels zwischen China und den USA kann Russland daher nicht wettmachen. Gleichwohl ist das Zusammenrücken beider Regierungen bedeutsam. Grosse gemeinsame Militärmanöver haben bereits stattgefunden.

Gewaltiger Irrtum

Beide, Putin und Xi, haben sich allerdings in der Einschätzung Donald Trumps vor den Präsidentschaftswahlen in den USA geirrt. Und beide sahen keine Probleme mit einem Auseinanderfallen der EU.

Russland hat nach Erkenntnissen des US-Sonderermittlers Robert Mueller aktiv über soziale Netzwerke in den US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Donald Trump eingegriffen. Man erhoffte sich offenbar von Trump ein Ende der Sanktionen, und eine rationalere Politik der USA gegenüber Russland, anders als unter einer Präsidentschaft Hillary Clintons.

Und Russland hat wohl auch in der Volksabstimmung in Grossbritannien zugunsten der Brexit-Befürworter Stimmung gemacht, während China die EU offenbar als politische Grösse nicht allzu ernst nahm.



Das hat sich unter dem Eindruck der Politik Trumps geändert: China, aber auch Russland, mussten die bittere Erkenntnis gewinnen, dass Donald Trump den rücksichtslosen Kampf einer absteigenden Supermacht (USA) gegen eine aufsteigende Supernmacht (China) führt.

Daneben auch noch gegen die EU vorgeht, und aktiv das Auseinanderfallen der EU, beginnend mit dem Brexit, betreibt, um dann die Einzelstaaten wirtschaftlich und politisch zu “verfrühstücken”, aber auch die Sanktionen gegenüber Russland bisher nicht zurücknimmt, im Gegenteil sie noch verschärft.

Insbesondere China, aber mittlerweile auch Russland, haben daher kein Interesse mehr an einem Auseinanderfallen der EU, ganz im Gegenteil.

In vergangenen Jahrhunderten haben Spannungen zwischen auf- und absteigenden Mächten in 12 von 16 Fällen (sogenannte Thukydides Falle) zum Krieg geführt. Absolut ausgeschlossen ist das auch jetzt nicht.

