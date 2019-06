Grüne bereit zu radikalen Massnahmen gegen Klimawandel?

Dr. Alexander von Paleske — 13.6. 2019 —

Nachdem mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung, 53% der Deutschen und 52% der Franzosen, den Klimawandel als die mit Abstand grösste politische Herausforderung ansieht, und dies sich in den Wahlergebnissen und Umfragen niederschlägt, verbunden mit einem phänomenalen Anstieg der Grünen in der Wählergunst, stellt sich die Frage: wie und was muss sich ändern, um das Ziel der CO2 Neutralität spätestens 2050, möglichst jedoch noch eher zu erreichen??

Auch Importe

Klimaneutralität anstreben ist das Ziel, also die Verhinderung des weiteren Anstiegs der Erderwärmung durch Stopp der Emission von klimaschädlichen Gasen. Es bedeutet aber auch: das Verbot von Importen klimaschädlicher Produkte, also alles das, was anderswo klimaschädlich hergestellt wird. Dazu zählt Palmöl, Soja, Rindfleich und Hartholz aus Afrika, Südostasien und Südamerika aus Gebieten, wo Regenwald abgeholzt wird, der als CO2 Speicher und Sauerstoff- Spender notwendig ist,

um Produkte wie Palmöl und Soja auf diesen gerodeten Flächen anzubauen, oder Weideland zur Aufzucht von Rindern, deren Fleisch dann exportiert wird.

Fragen an die Grünen

Da stellen sich Fragen:

taugen die bisherigen Vorschläge der Grünen um die Klima-Ziele zu erreichen ?

Sind sie durchgreifend genug.

haben die Grünen mit Regierungsverantwortung in Bundesländern bisher gezeigt, dass sie das in praktische Politik umsetzen können, und vor allem: wollen?

Viel muss sich ändern

Klar ist: Es muss sich viel ändern, sehr viel – und das in kurzer Zeit – nicht nur in Deutschland sondern global.

Die im Klimaabkommen von Paris gesetzten Ziele und Verpflichtungen können deshalb nur das Mindestmass sein. Aber schon steht fest, dass auch Deutschland, das insgesamt 2% zum weltweiten Ausstoss an Klimagasen beiträgt, – die grössten Mengen an klimaschaedlichen Gasen emittieren Indien und China – selbst diese sehr massvollen Ziele für 2020 verfehlen wird.

Wie kann dann von anderen Ländern die Einhaltung gefordert werden?

Mehr noch: Der Kohleausstieg, der eigentlich noch wesentlich schneller kommen sollte, als jetzt beabsichtigt, hat gezeigt, mit welchen Arbeitsplatzverlusten dies einhergehen wird – nicht nur dort..

Anders ausgedrückt: Die sozialen Folgen für Deutschland – und die Welt – durch Massnahmen zum Schutz des Klimas, werden erheblich, eher noch: gigantisch sein, und haben das Potential, wie bereits jetzt schon in Frankreich mit den Gelbwestenprotesten, zu erheblichen sozialen Konflikten zu führen.

Zunächst zu Deutschland selbst:

Die CO2 Steuer wird kommen müssen, aber die allein führt nicht zu einer drastischen Reduktion des CO2 Ausstosses, wie das Beispiel der Schweiz zeigt, ist daher nur eine unter sehr vielen Massnahmen.

Das Schienennetz und der OePNV müssen massiv ausgebaut werden

Der Individualverkehr mit fossilen Brennstoffen muss drastisch eingeschränkt, schliesslich verboten werden,

der Bau von Elektromobilen muss hinsichtlich deren Produktions- Klimaschädlichkeit überprüft werden, notfalls auf andere Antriebsmodelle umgestellt werden: Die Oekobilanz der Elektroautos in der Herstellung ist alles andere als beeindruckend, und offenbar erst ab 100.000 km besser, als die herkömmlich angetriebener PKWs. Nur kleine Elektro-Fahrzeuge mit einer Batteriekapazität von 100km haben eine bessere Oekobilanz.

Die Förderung von Lithium, essentiell für die wieder aufladbaren Batterien in Elektrofahrzeugen , ist selbst, wegen der erforderlichen Wassermengen zur Gewinnung mit grossen Umweltproblemen belastet.

Der Lastwagenverkehr, der insbesondere auch durch Versandfirmen wie Amazon drastisch zugenommen hat, muss deutlich reduziert bzw. auf die Schiene verlagert werden, notfalls über Besteuerung.

Der Flugverkehr muss eingeschränkt werden, angefangen mit einer Kerosinsteuer. Es kann nicht angehen, für ein paar Euro in Europa herumzufliegen, wie zu einem Kneipenbesuch, und gleichzeitig kostenfrei das Klima zu schädigen..

-Die erneuerbaren Energien müssen weiter ausgebaut werden, Strom aus Solarzellen muss vermehrt in Haushalten gespeichert, statt weitergeleitet zu werden.

Fleischkonsum muss reduziert werden

Der Fleischkonsum muss drastisch reduziert , die Massentierhaltung komplett abgeschafft werden:

wegen der Emissionen von Rindern,

-wegen des Anfalls von Gülle, der das Grundwasser mit Nitraten verseucht

wegen der Resistenz von Antibiotika durch die Massentierhaltung – insbesondere in der Geflügelmast,

Auf Spiegel Online gestern:

Eine globale Katastrophe droht, es verschieben sich Prioritäten dramatisch und dauerhaft.

Wenn Union und SPD nicht verstehen, dass die Verhinderung der Klimakatastrophe nicht „grün“ ist, sondern existentiell, und kein „Thema“ wie Pendlerpauschale oder Baukindergeld, wird ihr Absturz nicht aufzuhalten sein.



Bleiben die Grünen. Zwar verstehen die Grünen, dass die Klimakatastrophe existentiell ist, aber:

können sie an Umsetzung in der praktischen Politik etwas vorweisen?

stellen sie die richtigen Forderungen angesichts der sich anbahnenden Katastrophe?.

Grüner Frontmann im Interview

In der vergangenen Woche erschien ein Interview in der ZEIT mit Robert Habeck , Co- Vorsitzender der Grünen und ehemaliger Umweltminister in Schleswig Holstein. Titel:



Kann man SUV’s verbieten Herr Habeck?

Es lohnt sich, dieses Interview zu lesen, denn Habeck, der schon als Umweltminister in Kiel eine Reihe von fragwürdigen Entscheidungen getroffen hat, der es insbesondere aber verstand, sich in den sozialen Netzwerken permanent auch selbstlobend bemerkbar zu machen, gibt folgendes von sich:

“Es gibt geradezu einen Hunger nach demokratischem Aufbruch und politischer Handlungsfähigkeit Es gibt eine Sehnsucht danach, dass etwas passiert auch etwas Grosses, woran man politisch teilhat.

Das ist nichts als Bla Bla, denn wie dies konkret aussehen soll, bleibt im Interview im Dunkeln.

Dabei sollte insbesondere den Grünen klar sein, dass die Zeit der kleinen Reförmchen vorbei ist: Klotzen ist angesagt, nicht kleckern. Um die Klimakatastrophe aufzuhalten sind ausserordentlich drastische Massnahmen erforderlich, national wie international.

Habeck redet, als sei die ökologische Wende ein schöner Spaziergang. Das Gegenteil ist jedoch der Fall:

Allein die Abschaffung der Massentierhaltung wird zu einem scharfen Anstieg der Arbeitslosen dort führen.

Schlimm, Schlimmer, Fegebank

Noch schlimmer: die hamburgische Grüne und mögliche nächste Bürgermeisterin von Hamburg, Katharina Fegebank, die vom SPIEGEL als “Super Realo” bezeichnet wird redet vom “klimafreundlichen Flugverkehr”:

“Langstreckenreisen und Städtetrips sind kein Privileg der oberen 20.000.”



und empfiehlt als ökologische Wende: Kerosin aus Biomasse.

Wieviel Landwirtschaft, die ja auch ökologisch arbeiten soll, ist dafür erforderlich? – Fegebank-Gerede ohne Substanz

Der SPIEGEL verortet gar ein “Kretschmann Gen” bei ihr.

Kretschmann (der grüne Ministerpräsident von Baden- Württemberg) steht für Stuttgart 21, für die Autoindustrie, für die er sich gerade wieder zusammen mit den Ministerpräsidenten von Bayern (BMW, Audi)) Baden Württemberg (Daimler) und Niedersachsen (VW) stark machte.

Man geht wohl nicht fehl, Kretschmann als Minus-Grünen zu bezeichnen, bei dem Grün lediglich das Ticket war, mit dem er es in seine jetzige Position geschafft hat.

Bilderberg-Trittin

Dass der angeblich Linke Grüne Jürgen Trittin, der auch an der erbämlichen Bilderberg-Konferenz teilnahm, in einem SPIEGEL-Interview sich auf die Seite des berufslosen Spät-Antikapitalisten und SPD-Juso Chefs Kevin Kühnert schlägt, kann da kaum überraschen.

Interview mit Bilderberger Trittin

Friedenspolitik ist auch Klimapolitik

Aber damit hört der Irrweg der Grünen noch lange nicht auf.

Die grösste Gefahr für eine globale Klimapolitik geht auch insbesondere von US Präsident Donald Trump aus, weil er als Klimawandel-Leugner gleich aus dem Pariser-Klimaabkommen ausstieg, und noch die Gefahr eines Krieges in Mittleren Osten massiv erhöht.



Mehr noch: die Welt mit Auseinandersetzungen über Zölle, Migration, Sanktionen usw. in Atem hält.



Statt sich global intensiv mit der Klimakrise zu beschäftigen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die neuesten Manöver der absteigenden Supermacht USA.

Diese Auseinandersetzungen verhindern zu einem nicht geringen Teil, dass global entschiedene Massnahmen gegen den Klimawandel als Nr.1 auf der Tagesordnung gesetzt werden

Das trifft auch für den Konflikt mit Russland, und den Krieg in Afghanistan zu.

Den Krieg in Afghanistan haben die Grünen immer wieder mit abgesegnet, in der Auseinandersetzung mit Russland in der Ukraine griffen schon bei der Diskussion über Sanktionen seinerzeit die Grünen die Haltung des Ex-Kanzlers Helmut Schmidt an, der die geplanten Sanktionen als “Quatsch” bezeichnete.

Und die berufslose Grüne Katrin Göring- Eckardt erdreistete sich zu behaupten, besser: zu lügen, die Grünen seien noch nie eine Friedenspartei gewesen.

Fazit

Mit “Kuschel-Grünen” lassen sich die erforderlichen radikalen Veränderungen so nicht durchsetzen. Dass die Grünen mit an der Regierung sind, hat, wie die bisherigen Erfahrungen lehren keineswegs eine Grüne Politik, die den Namen verdient, zur Folge.

Beste Beispiele: Josef Martin Fischer (er nennt sich Joschka) mit seiner Kriegspolitik auf dem Balkan und in Afghanistan, der bereits erwähnte Automann Kretschmann, und der Hessische Wirtschaftsminister und Frankfurt-Airport-Mann Al Wazir.

Den Grünen muss Feuer unter dem Hintern gemacht werden, die Schüler mit ihren Fridays-for-Future-Demos haben den Weg gezeigt.

