Der Weg in den Krieg gegen den Iran

Dr. Alexander von Paleske —– 14.6. 2019 ——



Gestern wurden zwei Tanker im Persischen Golf angegriffen und schwer beschädigt.

Vor einem Monat waren bereits mehrere Tanker im Persischen Golf durch offenbar von Froschmännern angebrachte Minen beschädigt worden.

Einer der Tanker nach dem Angriff

Der erneute Angriff mit Raketen oder Torpedos ist eine Steigerung insofern, als die Angriffe “more sophisticated” waren: durch Torpedos , abgefeuert entweder von Kriegsschiffen, U Booten oder Flugzeugen. Also nicht durch irgendwelche Söldner oder jemenitische Huthi-Rebellen.

Eines der Schiffe hat einen japanischen Eigentümer. Beide Schiffe waren in Saudi- Arabien beladen worden. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hält sich gerade zu einem Vermittlungsversuch in Teheran auf.

Sofort gewusst, wer es war

Breits nach 12 Stunden wusste der US Aussenminister Mike Pompeo zu verkünden, wer hinter diesen Anschlägen steckt: Der Iran.

Mike Pompeo ………..wusste sofort

Als erstes würde man sich bei der Suche nach den Auftraggebern des Anschlags natürlich fragen: wer profitiert davon?

Das sind zuallererst Saudi Arabien und Israel und damit auch deren Verbündeter: Die USA, nicht aber der Iran.

Israel und Saudi- Arabien können es gar nicht erwarten, den Iran anzugreifen.

Solange Barack Obama US-Präsident war, verweigerte er eine Beteiligung an einem solchen Kriegs-Abenteuer. Auf die Beteiligung der USA war Israel aber angewiesen, denn nur so konnten nach den Atomanlagen auch die Raketenanlagen des Iran zerstört werden.

Obama setzte stattdessen auf Diplomatie – erfolgreich – was zum Abschluss des Atomabkommens mit dem Iran führte.

Krieg statt Diplomatie

Mit dem neuen US- Präsidenten Donald Trump änderte sich das alles. Der kündigte das Atomabkommen mit dem Iran, und verschärfte die Sanktionen.

Damit war das Atomabkommen für den Iran wertlos.

Die Europäer unternahmen ein paar bisher fruchtlose Versuche, durch Instex

eine Art Tauschbörse, die Sanktionen zu umgehen.

Angesichts der Drohungen der USA gegen Firmen, die mit dem Iran Handel treiben, ein wenig effektiver Versuch.

Gleichzeitig drohten die USA dem Iran, bei Wiederaufnahme der Urananreicherung militärisch zuzuschlagen.

Trio infernale:, Trump, Pompeo, Bolton

Trump und seine Scharfmacher wie Aussenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton wollen einen Regimewechsel mit totaler Einstellung jeglichen Atomprogramms – für immer.

Damit entsprechen sie den Forderungen Israels und Saudi-Arabiens.

Das Mittel dazu ist:

entweder die Herbeiführung eines Aufstands der iranischen Bevölkerung

Oder das Schaffen eines Vorwands für einen Militärschlag – durch angebliche oder tatsächliche aggressive Akte des Iran gegen den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormuz, die 30% der weltweiten Oeltransporte passieren, rund 180 Schiffe pro Tag – oder durch die Wiederaufnahme des Atomprogramms



Keine Frage: die Bevölkerung des Iran leidet schwer unter den Sanktionen, die Inflationsrate liegt mittlerweile bei 60%. Zum Aufstand ist sie offenbar jedoch nicht bereit: jetzt nicht, und vermutlich auch in der Zukunft nicht. .

Die USA und Israel können und wollen jedoch nicht lange warten. Israels Premier Netanyahu, der für seine Wiederwahl im September schlechtere Aussichten hat, sieht in der Ausschaltung der Atomanlagen des Iran sein krönendes Abschlusswerk.

Saudi Arabien will damit die Vorherrschaft der Sunniten, die sich in Syrien und im Irak blutige Nasen geholt haben, absichern und den Schiiten doch noch eine deftige Niederlage bereiten.

Am Ende ein Flammenmeer

Dass dieser Krieg den ganzen Mittleren Osten in ein Flammenmeer stürzen könnte interessiert weder Netanyahu, noch den tatsächlichen Machthaber Saudi-Arabiens, den Kronprinzen Mohamed bin Salman (MBS).

Sie sind fest davon überzeugt, mit der Militärmacht USA im Rücken kann es nur einen schnellen Sieg geben.

Also geht es jetzt darum, einen Vorwand zu schaffen, oder den Iran mit wirtschaftlicher Knebelung zu einer Art Verzweiflungstat zu provozieren.

Da ist es dann schon relativ gleichgültig, wer für den Zwischenfall im Persischen Golf unmittelbar verantwortlich ist: Letztlich tragen die USA mit ihrer Vertragsuntreue, Knebelungspolitik, Flotten-und Luftwaffenaufmarsch am Persischen Golf die volle Verantwortung für die von ihnen gewollte Eskalation.

Keine Ueberraschung

Allerdings würde es nicht überraschen, wenn Israel und die USA hinter den Angriffen auf die Schiffe stehen.

Adolf Hitler rechtfertigte seinerzeit den Ueberfall auf Polen 1939 mit einem vorgetäuschten polnischen Angriff auf den Deutschen Rundfunksender Gleiwitz.

Die USA rechtfertigten ihr militärisches Engagement in Südvietnam mit einem vorgetäuschten Angriff nordvietnamesischer Schnellboote auf US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin im Jahre 1964 (Tonkin Zwischenfall)

Die USA rechtfertigten ihren Einmarsch in den Irak 2003 mit dem angeblichen Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak, und angeblichen mobilen Laboren zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen dort. Der damalige Aussenminister Colin Powell legte gezinktes“Beweismaterial” dem UN-Sicherheitsrat vor.

Es gibt also ein Reihe von Vorläufern für die Rechtfertigung eines Krieges durch vorgetäuschte Aggression des Gegners.

Wie hier schon mehrfach dargelegt wurde: Israel, Saudi-Arabien und nun auch die USA wollen diesen Krieg um jeden Preis, um die iranischen Atomanlagen vollständig zu zerstören, ebenso die Raketenbasen.

Die Apokalypse rückt näher.

