Boris Johnson – noch ein Clown als Regierungschef in Europa

Dr. Alexander von Paleske —— 20.6. 2019 ——-

In der Ukraine wurde der Clown Wolodymyr Selensky Staatspräsident. In dem Vereinigten Königreich Grossbritannien macht sich nun ein weiterer Clown auf den Weg, diesmal in das Amt des Premiers: Boris Johnson (55).

Boris Johnson

Dieser voraussichtliche Chef der Konservativen Partei Grossbritanniens (den Tories), hat die üblichen Voraussetzungen erfüllt, um in der Konservativen Partei Karriere zu machen:

Schulbesuch in Eton, Studium in Oxford , dann von 1987-1999 als Reporter / Journalist in der konservativen Presse unterwegs: Times und Daily Telegraph (spöttisch auch der Daily Torygraph genannt). Parlamentsabgeordneter von 2001-2008, Bürgermeister von London, 2008-2016

Im Jahre 2016 vor dem EU-Referendum führend in der Kampagne zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU unterwegs.

Aussenminister von 2016-2018 unter Theresa May.

Wenig Schmeichelhaftes findet sich in den Medien über ihn:

“like Donald Trump”

“fan of laddish banter and crude sexual references” wie: “Fuck off and die” in der öffentlichen Auseinandersetzung

variously evil, a clown, a racist and a bigot“.

“self-absorbed sociopath and serial liar”

“a nasty right-wing elitist, with odious views and criminal friends“

“changed his opinion on political issues, an ideological emptiness beneath the staunch Tory exterior“.

“Opportunist”

“façade”

“used people to advance his own interests”

“self-promoter who filled his life with fun and jokes”

“an excessive desire to be liked”

“He tends to be late, does not care about being late”

“wages a ceaseless struggle for supremacy“

Trump und Trümpchen

So ist es auch keine Ueberraschung, dass Boris Johnson mittlerweile Donald Trump bewundert, und der wiederum den Briten ihn als Premier empfiehlt.

Dieser Herr, der gerne in sämtliche verfügbaren Fettnäpfchen trampelt, der politische Widersacher durch den übelsten Kakao zieht, seine Clownereien selbst im Aussenministerium fortführte, das er kurzzeitig unter Theresa May von 2016-2018 bekleidete, bis er sich dort mit seinen Eskapaden desavouiert hatte, soll nun britischer Premier werden.



Johnsons Buch über Churchill

Um seine Lernfähigkeit besser zu verstehen lohnt es sich, sein Buch über den britischen Premier Winston Churchill (1874-1965) zu lesen.

“The Churchill Factor”



auch um zu erkennen, welcher Politiker Johnson als Vorbild dient, und wie erfolgreich er ihm nacheiferte..



Vorbild Winston Churchill

Winston Chruchill, britischer Ausnahmepolitiker, Premier und erbitterter Feind Hitlers, nicht aber Deutschlands, der sich Hitler 1940/1941 in den Weg stellte, der in den Bombennächten durch Görings Luftwaffe, die Teile Londons, und dann Coventry in Schutt und Asche legte, damals bereits an der Kriegs-Koalition mit den USA arbeitete, und mit Roosevelt zusammen die Atlantik Charta entwarf, eine globale Nachkriegsordnung.

Während Grossbritannien nach dem Kriegseintritt der USA, folgend dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour, keine existentielle Gefahr mehr drohte, und mit dem Sieg bei El Alamein gegen Hitlers Feldmarschall Rommel die erste grosse Niederlage Deutschland perfekt war, machte er sich bereits Gedanken über eine europäische Nachkriegsordnung.

Nach der geglückten Landung der Alliierten in der Normadie begann er sich nicht mehr für diesen Terroristen des Jahrhunderts, Adolf Hitler, zu interessieren, den er zuvor noch mit Schimpfworten zu würdigen wusste.

Ziel: Europäische Friedensordnung

Sein Ziel war eine stabile Friedensordnung, die er in einer politischen Einheit Europas verwirklicht sehen wollte.

In seiner grossen Rede am 19. September 1946 in Zürich, etwas mehr als ein Jahr nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, eröffnete Winston Churchill seine Kampagne für ein Vereintes Europa, basierend auf der Partnerschaft Deutschlands und Frankreichs . Diese Vision vertiefte er in Reden in Stassburg 1949 und 1950

So ist es keine Ueberraschung, dass er dafür 1956 mit dem Karlspreis der Stadt Aachen gehert wurde.

Churchill war ein Visionär im besten Sinne des Wortes, und jemand, der den Briten die Wahrheit sagte: In seiner ersten Rede Rede als Premier im Mai 1940 versprach er nichts als Schweiss, Blut, und Tränen.

Nun bald der Boris in 10, Downing Street

In die Downing Street Nr. 10 die Churchill während seiner Zeit als Premier von 1940-1945 und von 1951 bis 1954 bewohnte wird also nun wohl bald Boris Johnson einziehen.

Verglichen mit Churchill ist dieser Boris Johnson nur ein“ politischer Homunculus“ eine Zwergengestalt.

Von seinem Vorbild Churchill hat er jedenfalls nichts gelernt, vor allem nicht, den Briten die Wahrheit zu sagen, und an der Einheit Europas festzuhalten.

Erst kommt sein Ego, dann der Rest mit Lüge

Seine erbärmlichste Lüge war zweifellos die Behauptung , die durch den EU-Austritt gesparten Beiträge in den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) zu stecken. Die dabei genannten Summen waren aus der Luft gegriffen. Mit dieser Lüge, auf seinem Kampagnen-Bus für den Brexit dick aufgetragen, reiste er durchs Land, und punktete damit vor allem bei den älteren Semestern, die besonders auf die Dienste des – in der Beölkerung trotz aller Probleme geschätzten – NHS angewiesen sind.

Bis zuletzt schwankte er hin und her, ober er sich für den Brexit oder dagegen stark machen sollte. Nicht aus dem Gesichtspunkt, was für sein Land besser ist, sondern auf welcher Weller er höher reiten könne um schliesslich Premier zu werden.

.

Zerfressen von Ehrgeiz, dieser Boris, den er hinter seinen Clownereien vom Kaliber eines Klassenclowns verbirgt, wird er nun als „Brexit-Retter“ angesehen.

Dass ein derartiger „politischer Homunculus“ aber Grossbritannien retten kann, dazu bedarf es eines gerüttelt Masses an Selbsttäuschung.

Bereits sein Auftreten in der Zeit als Aussenminister war so erbärmlich dass es regelhaft mit einem Stöhnen bei internationalen Konferenzen quittiert wurde.

God save Britannia

