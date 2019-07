Verband zur Förderung der Massentierhaltung in Deutschland (VEFMAD) dankt Lobbyist Matthias Berninger für SPIEGEL-Interview

Dr. Alexander von Paleske — 1.7. 2019 —– Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Verband zur Förderung

der Massentierhaltung in Deutschland (VEFMAD)

Am Gesundbrunnen 1

Berlin

An

Herrn

Matthias Berninger

BAYER-Cheflobbyist und

Ex-Obergrüner

Leverkusen

Hochverehrter Herr Berninger,



ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview im SPIEGEL dieser Woche mit dem Titel:



Dieses ständige Spiel Gut gegen Böse ist für mich, erhrlich gesagt, ermüdend



SPIEGEL vom 29.6. 2019



Angesichts der ständigen Angriffe gegen die fortschrittliche Agrarindustrie samt Tierfabriken und Pflanzenvernichter Glyphosat, erscheint es mir besonders bedeutsam, wenn ein ehemaliger Ober-Grüner, wie sie es waren, der es bereits in jungen Jahren über den Kreistag in den Bundestag geschafft hat, und dort dank seines besonderen Elans rasch zum Staatssekretär im Agrarministerium aufgestieg, sich für Glyphosat richtig stark macht.



Der gleiche Elan, den wir – allerdings mit falschen mottigen Enteignungs-Vorzeichen – auch bei dem berufslosen Juso Kevin Kühnert beobachten können.

Glaubwürdig durch Grüne Vergangenheit

Ob es die Kreuzfahrtindustrie, oder die Agrarindustrie ist: Hochpositive Stellungnahmen von ehemaligen Grünen Spitzenpolitikern, die sich auf den lukrativen Weg in die Industrie gemacht haben, wirken beim Deutschen Volk besonders glaubwürdig.

Mehr noch: die eigene Grüne Partei hat Sie ja – trotz Ihrer Glyphosat-Kampagne für den BAYER-Konzern, die ja eigentlich im Gegensatz zum Grünen Parteiprogramm steht – nicht etwa verstossen, sondern Sie auch zu Ihrem jährlichen Berliner Sommerfest herzlich eingeladen.. Ganz Prima!Nur böswillige Zeitgenossen würden behaupten, dass die politische Falschmünze auch bei den Grünen eine akzeptierte Währung ist.

Auch Kreuzschiffahrer Josef Martin

Auch der ehemalige Grösste Deutsche Aussenminister aller Zeiten (GröDAAZ) und Obergrüne Josef Martin (er nennt sich ja Joschka) Fischer hat durch sein lukratives Unterhaltungs-Engagement auf dem Nobel-Kreuzfahrtschiff Europa II als ehemaliger Umweltminister in Hessen, der Kreuzfahrtindustrie sozusagen ein ökologisches Gütesiegel verpasst. Diese erholsamen Kreuzfahrtschifffe stehen ja – völlig zu Unrecht – unter Dauerbeschuss von Grünlingen und sonstigen Umweltschützern, genau so wie auch Ihr segensreiches Glyphosat.



Gehören zusammen

Wir, als Lobbyverband der Massentierhalter, wissen ja: Massentierhaltung und Glyphosat gehören einfach zusammen.

Glyphosat sorgt dafür, dass bestimmte Nutzpflanzen ganz ohne Unkraut – dank der BAYER-Monsanto-Pestizide – prima wachsen können, und reichlichst billige Erträge liefern, die dann wieder als preiswertes Viehfutter den Tieren in der Massentierhaltung – und später dann als Fleisch der gut gemästeten Tiere dem Menschen – zur Verfügung stehen.. Kurzum dafür sorgen, dass dank der Tiefstpreise, insbesondere bei den Discountern, eigentlich jeden Tag Fleisch auf dem Tisch stehen kann – selbst bei den niedrigen Einkommensgruppen und dem Prekariat..

Daran soll und darf sich nach unserer Meinung nichts ändern

Wünschenswerter Trend

Völlig zutreffend haben Sie in Ihrem Interview ausgeführt:



… Hinzu kommen die steigenden Qualitätsansprüche etwa der zunehmende Fleischkonsum in China



Und weiter auf den Vorhalt des SPIEGEL, dass man in Brasilien die Auswüchse der Agroindustrie sehe: riesige Soja-Monokulturen für die Tierfutterproduktion:

„Der Druck auf den Regenwald entsteht durch den neuen Fleischhunger insbesondere in Asien. Diesen Trend umzukehren halte ich für wenig realistisch, deshalb wollen wir helfen, dieser grösseren Nachfrage ……… gerecht zu werden.„



Ausgezeichnet, ich würde das allerdings noch schärfer formulieren:



Diesen Trend umzukehren halte ich für wenig, bzw. gar nicht wünschenswert,



denn das würde Ihnen und uns massiven ökonomischen Schaden zufügen.

Der Rückgang von Insekten und Singvögeln ist ein in Kauf zu nehmender Kollateralschaden: Lieber Fleisch essen, als Singvögel hören. Die kann man ja schliesslich auch im Zoo besichtigen.

Aus Ihrer früheren Erfahrung mit der Propagierung des Schokoriegels MARS als Teil einer super-gesunden Ernährung (Iss Mars, gib Gas) wissen Sie ja, wie man argumentativ Nachteile eines Produkts in unersetzliche Vorteile verwandeln kann.

Unerträglicher Aktienabsturz

Diese Kampagne der angeblich Gesundheits-Geschädigten in den USA gegen Glyphosat mit Tausenden von Gerichtsverfahren, die BAYER ja mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft, hat ja leider zu einem Absturz der Bayer-Aktien , die sich ja auch in Ihrem Depot befinden, an der Börse geführt.

Jetzt noch ein „Geierfond“

Nun hat auf dem Dach von BAYER sich auch noch ein “Geierfond” namens Elliott des US-Finanzhais Paul Singer niedergelassen. Der wird vermutlich darauf drängen, noch mehr Arbeiter und Angestellte zu entlassen, neben den Tausenden die jetzt schon dran glauben müssen, um so BAYER noch profitabler zu machen, und damit den Kurs der Aktie nach oben zu treiben. Wenn das nicht reicht, ggf. auch den Konzern zerschlagen, und die Einzelteile verhökern oder an die Börse bringen.

Ich bin aber sicher, dass Ihre Position, Herr Berninger, angesichts Ihres tollen Einsatzes für Glyphosat, keineswegs gefährdet ist. Ihre Unersetzlichkeit wird auch der aktivistische Investor Elliott alsbald erkennen. Notfalls können Sie ja auch in die Politik zurückkehren und die Grünen von Ihren Erfahrungen in der Industrie profitieren lassen.



Ich wünsche Ihnen ein herzliches Grünauf mit Glyphosat



Ihr

Dr. Hans Krankgockel

Chef von VEFMAD

