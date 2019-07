Zimbabwe: weiter abwärts

Dr. Alexander von Paleske —- 13.7. 2019 ——

Vorgestern verkündete Zimbabwes Finanzminister Mthuli Ncube die frohe Botschaft:



„Es ist genug Geld da, um nagelneue Autos (vorwiegend Mercedes Benz und Toyota SUV”s) zu kaufen“

………mit Steuergeldern versteht sich.

Die glücklichen Empfänger sind alles Minister und sämtliche Parlamentsabgeordneten, viele von ihnen sind bereits im Besitz eines derartigen Vehikels, nicht älter als drei Jahre..

Zimbabwe

Das alles spielt sich vor folgendem Hintergrund ab

Elektrizität gibt es nur noch nachts für ein paar Stunden – ausser in den Stadtzentren. Der Grund: Die Rechnungen für die Elektrizitätsimporte aus Mosambik (Cabora Bassa) und Südafrika wurden monatelang nicht bezahlt, worauf die Lieferungen eingestellt wurden.Die eigene Elektrizitäts-Produktion Hwange (Kohlekraftwerk) und Kariba (Wasserkraft) reicht nicht aus.

In Bulawayo kommen zur Zeit noch wochenweise Wassersperren hinzu, angeblich verursacht durch Reparaturarbeiten an den Wasserwerken. Für Bulawayo, die zweitgrösste Stadt des Landes, bedeutet das: Eine Stadt mit 1 Million Menschen ohne Wasser. Die Folge: sprunghafte Zunahme der Durchfallerkrankungen, insbesondere bei Kleinkindern und Säuglingen.

Das Gesundheitswesen liegt „im Koma“

Zerstobene Hoffnungen

Die Hoffnungen auf wirtschaftliche Erholung, die sich mit dem Sturz Mugabes im November 2017 verbanden, sind längst zerstoben. Die Inflation marschiert, für viele Menschen sind selbst Grundnahrungsmittel schwierig oder gar nicht erschwinglich.

Das Land fällt in einen Zustand wie im Jahre 2008 zurück.

Mehr und mehr erweist sich die Regierung unter Präsident Emmerson Mnangagwa, dem ehemaligen Vizepräsidenten unter Mugabe, als total unfähig, die enormen Probleme des Landes entschieden anzupacken.

Emmerson Mnangagwa



Die Korruption grassiert wie eh und je. Der US-Dollar neben der lokalen Währung Leitwährung, ist jetzt wieder abgeschafft.

Der Zimbabwe Dollar, der sich 2008 im Milliardenbereich für einen Laib Brot sich bewegte, bei einer Inflationsrate von 1 Million, ist zurückgekehrt

Die Folge: eine zunehmende Inflation.

Verschärft wird die Lage zusätzlich durch die Folgen des Wirbelsturms Idai, der im März 2019 auch im Osten Zimbabwe erhebliche Schäden anrichtete.

Zunahme der Migration

Die Migration Zimbabwer, vorwiegend nach Südafrika, hat wieder sprunghaft zugenommen. Dort aber beträgt die Arbeitslosenquote bereits 40%. Zimbabwer, die zumeist ohne Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis, daher illegal, sich dort aufhalten, sind Freiwild im Dienstleistungssektor. Ob in Johannesburg, Kapstadt oder anderen Städten: In Dienstleistungbetrieben wie Restaurants, aber auch in Privathaushalten finden sie nur eine miserabel bezahlte Arbeit. Aber immerhin können sie sich damit über Wasser halten, und versuchen – wenn möglich – auch noch ein wenig zur Unterstützung der Familie nach Hause zu schicken.

Die Restaurant-Besitzer bezahlen ihnen oft genug keinen Lohn. Die Beschäftigten sind gezwungen, allein von Trinkgeldern zu leben.

Das wiederum erhöht die Spannungen mit den Einheimischen in den Townships, die nicht bereit sind, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen fremdenfeindlichen Ausschreitungen.

Anders als Migranten, vorwiegend aus West und Ostafrika, die mehr als Tausend US Dollar Dollar an Transportkosten und den Schleppern zahlen müssen, um durch die Sahara und dann über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen – wobei keineswegs, wie in Europa fälschlicherweise immer vermutet, die Aermsten der Armen die Reise antreten – denn diese Summen können nur von Familien aufgebracht werden, die Verwandte im westlichen Ausland haben, oder lokal das Geld von Verwandten und Freunden zusammenkratzen, kostet der Weg nach Südafrika nur eine Busreise, also weit weniger als Hundert US-Dollar.

Und während die Migranten von Westafrika und Ostafrika mit der Erwartung, sofort die Familie daheim zu unterstützen, das geliehene Geld zurückzuzahlen, sobald sie in Europa ankommen, und wiederum Geld bereitzustellen, um weitere Familienangehörige nachkommen zu lassen, wollen zimbabwesche Migranten in Südafrika sich erst einmal selbst über Wasser halten.

Deshalb ist die Rückkehr nach Zimbabwe im Falle einer Ausweisung oder sonstigen Rückkehr z.B. wegen Krankheit, auch nicht mit Schmach verbunden, anders als die Migranten aus West und Ostafrika, die deshalb de facto nicht zurückkommen können, zurückkommen dürfen.

Mittlerweile leben temporär oder permanent rund 2-3 Millionen Zimbabwer in Südafrika. Genaue Zahlen gibt es nicht.

Angesichts der wirtschaftlichen Misere in Zimbabwe – ohne Aussicht auf durchgreifende Aenderung – dürfte der Migrationsdruck nach Südafrika – und im geringeren Masse nach Namibia und Botswana – weiter unvermindert anhalten.

Werbeanzeigen