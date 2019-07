Ferienzeit ist Kreuzfahrtzeit – und Lobbyzeit

Dr. Alexander von Paleske —— 23.7. 2019 ———— Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Verband der Kreuzfahrtschiffer (VKS)

Hafenstrasse 1

D-2000 Hamburg 36

An

Frau Monika Griefahn

Lobbyistin und Umweltbeauftragte

des Kreuzfahrtunternehmens AIDA-Cruises

Costa Gruppe

Verdi Strasse 1

2000 Hamburg 76

Sehr geehrte Frau Griefahn,

Es ist Ferienzeit, und damit Kreuzfahrtzeit. Die Kreuzfahrtschiffe schippern wieder, vorwiegend im Mittelmeer und in der Karibik, aber das Potential für noch viel mehr Gäste ist längst noch nicht ausgeschöpft.

Monika Griefahn

Die AIDA-Musikdampfer z.B. bieten nicht nur exzellentes Essen, sondern auch perfekte Unterhaltung, gewährleistet durch den ehemaligen Geschäftsführer der Firma Endemol namens Boris Brandt,

international bekannt durch hochanspruchsvolle Sendungen wie Big Brother, Newtopia und The Voice. erfunden von dem Billigstserien-Erfinder-Talent John de Mol



An drei Fronten

Unsere Kreufahrtbranche muss leider zur Zeit sich an drei Fronten gegen unberechtigte Vorwürfe zur Wehr setzten:

Umweltverpestung

Niedriger Lohn

geringe Steuerzahlungen,

Insbesondere die Verharmlosung unserer Umweltbelastung, weil unsere Flotten ja angesichts der riesiegen Bedarfs an Elektrizität immer unter Dampf stehen müssen, auch in den Häfen, erscheint mir besonders vordringlich.

Schwierigkeiten bereiten uns insbesondere diese verfluchten professionellen Miesmacher wie der Naturschutzbund (NABU), die sich insbesondere über die (geringen)Schadstoffemissionen aufregen.



Da nun auch schon die Schüler mit ihren Fridays for Future Krach schlagen, ist es umso wichtiger, da mit aller Macht gegenzuhalten. Das gelingt am besten propagandistisch mit Persönlichkeiten, die in Sachen Umweltschutz ein besonders hohes Mass an Glaubwürdigkeit besitzen.

Gerade deshalb haben wir es vom Verband begrüsst, dass Sie, Frau Griefahn, jetzt die ökologische Nachhaltigkeits-Unbedenklichkeits-Trommel für unser Verbandsmitglied AIDA-Cruises

rühren, was könnte besser sein, und wer könnte es besser als Sie.

Ein Blick zurück

Werfen wir noch einmal einen Blick auf ihre fantastische Karriere, die ihre Krönung durch Ihre Position bei AIDA-Kreuzfahrten erfuhr.

Ab 1980 mit engagiert im Aufbau des deutschen Greenpeace-Büros in Hamburg, anschließend drei Jahre als Co-Geschäftsführerin. Dort organisierte sie unter anderem Kampagnen gegen die chemische Verschmutzung der Nordsee (gegen Dünnsäure-Verklappung und Verbrennung von chemischen Abfällen auf Hoher See sowie Einleitungen von giftigen Abwässern in Meere und Flüsse). ).

1984 bis 1990 als erste Frau Mitglied im internationalen Vorstand von Greenpeace

Von 1990 bis 1998 Umweltministerin in der von Ministerpräsident Gerhard Schröder geleiteten Landesregierung des Landes Niedersachsen an.Dabei Vorantreiben des Ausbau der Erneuerbaren Energien in Niedersachsen mit einem Ökofonds, und einem Windenergieatlas. Umkehr der bis dahin üblichen Beseitigung von Müll auf Deponien und in Müllverbrennungsanlagen hin zu Produkten, die leichter demontiert und wiederverwertet werden konnten, zur Mülltrennung und zur unterschiedlichen Behandlung von Müll, zum Beispiel Kompostierung oder mechanische Vorbehandlung. Rund zehn zuvor geplante Müllverbrennungsanlagen wurden in der Folge nicht gebaut.

Im Naturschutz den Nationalpark Harz und das Biosphärenreservat Elbtalaue etabliert die Anerkennung des Wattenmeeres bei der UNESCO (Man and Biosphere-Programm)

Von 1998 bis 2009 direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Harburg, im Bundestag,

daneben viele andere Verpflichtungen wie Präsidium des evangelischen Kirchentage von 2008-2014.

Krönender lukrativer Abschluss

Seit 2012, als krönender und lukrativer Abschluss ihrer unglaublichen Karriere sind Sie bei AIDA-Cruises gelandet, zur Kreuzfahrtgruppe Carnival gehörend, zu deren Imperium auch die Costa Cruises gehört, die durch die verunfallte und teilgesunkene Costa Concordia etwas in die negativen Schlagzeilen geriet, aber das ist schon weitgehend vergessen. .

Seit 2012, als krönender und lukrativer Abschluss ihrer unglaublichen Karriere sind Sie bei AIDA-Cruises gelandet, zur Kreuzfahrtgruppe Carnival gehörend, zu deren Imperium auch die Costa Cruises gehört, die durch die verunfallte und teilgesunkene Costa Concordia etwas in die negativen Schlagzeilen geriet, aber das ist schon weitgehend vergessen. . Carnival Costa ist der führende Anbieter im Kreuzfahrtbereich, der es erfreulicherweise geschafft hat, nur minimale Steuern zu zahlen, .Die Carnival Corporation hat in den vorangegangenen fünf Jahren auf ihre Erträge durch die Nutzung von Steuersparmodellen – unter anderem ist die Carnival Corporation in Panama beheimatet – einen durchschnittlichen Steuersatz von 1,1 % gezahlt. Prima. So erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar und erzielte 2,67 Milliarden US-Dollar Gewinn, führte dafür aber nur 60 Millionen US-Dollar Steuern ab. Sehr nachahmenswert.

Aida-Schiff

So eine wie Sie

Solch eine Frau wie Sie, mit einer lupenreinen atemberaubenden Karriere im Umweltbereich, ist für eine Kreuzfahrtfirma geradezu unbezahlbar – aber mit weniger Steuern natürlich eher – und ich, als Chef des Verbandes der Kreuzfahrtunternehmen, möchte ihnen an dieser Stelle nicht nur meine aufrichtige Anerkennung, sondern auch meinen herzlichen Dank für die Uebernahme dieser schweren und verantwortungsvollen Aufgabe aussprechen, die Kreuzfahrtindustrie aus der ökologischen Schmuddelecke herauszuholen.

Auch wenn Sie dafür unsachliche Kritik von einem SPD-Abgeordneten namens Uwe Schmidt (SPIEGEL-Artikel vom 21.7.2018) einstecken mussten, der Sie bei ihrer anstrengenden Lobbyarbeit im Bundestag antraf, und der in perfider Weise versuchte, sich über Sie, als langjähriges SPD-Mitglied, lustig zu machen.



Enorm wichtige Aufgabe ,

Ihre Aufgabe ist enorm wichtig für unsere Expansionspläne, denn unsere Gäste müssen völlig unbeschwert, und frei von irgendwelchen Gewissensbissen wegen angeblicher Umweltverschmutung, und von der angeblichen Gefahr von Russpartikeln etc, sich erholen können. Zwar sind auch die Löhne des Peronals auf diesen Pötten nicht berauschend, und diese Leute beklagen sich auch noch, was wiederum dieser Bundestags-Abgeordnete Schmidt aufgriff, aber das interessiert unsere Gäste weit weniger, denn im Vergleich zu ihren Heimatländern (Indien, Bangladesh, Philippinen) ist das doch ganz ordentlich.

Dass eine hochlukrtaive Lobbyistenkarriere auch für eine Person mit Ihrem Background absolut nichts Unanständiges ist, haben ja “Industrie-Klinkenputzer” Josef Martin (Joschka) Fischer, Bayer-Glyphosat-Matthias Berninger und Gasprom Gerhard Schröder eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Nur Böswille würden solch hochanständige Menschen als moralisch korrupt bezeichnen..

Wir vom Verband der Kreuzschiffahrer hoffen natürlich, dass sie diese ständigen Angriffe des Naturschutzbundes NABU weiter entschieden zurückweisen, wie Sie es schon 2012 hervorragend gemacht haben.

Diese sogenannten Umweltschützer, insbesondere NABU, behaupten, in Verdrehung der Tatsachen, ein einziger Ozeanriese stosse auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe aus, aus wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke.



Häfen müssen erweitert werden

Als ehemaliges Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages sollten sie im Rahmen ihrer Lobbyarbeit auch darauf drägen, dass es zu Hafenwerweiterungen in den von uns vornehmlich angelaufenen ausländischen Häfen kommt, damit unschöne Bilder mit eng aufgereihten 5000er Pötten nicht ihren Weg in die Medien finden. Auch sollten die Hafenbehörden sich nicht von den Bewohnern und Ladenbesitzern beeindrucken lassen, die sich nicht nur über die Emissionen beschweren, sondern dass unsere Passargiere voll abgefüllt an Land gehen, also nicht einkaufen, und nur ihre Notdurft dort erledigen.

Schliesslich können die Hafenstädte mehr Toiletten dort aufstellen, und dass unsere Passagiere, abgesehen von Andenken, nichts einkaufen und auch nichts verspeisen, liegt ja an unserer hervorragenden Vollverpflegung. Darüberhinaus führen wir strenge Kontrollen durch, dass die Passagiere nichts Ess- und Trinkbares mit an Bord bringen, weil wir das selbst an Bord verkaufen wollen.



Alles Gute, und weiterhin viel Erfolg

Dr. Klaus Störtebeker

Chef des VKS

Big Brother- Erfinder John de Mol an das Deutsche Volk: „So läuft mein Billig-Serien-Hase“

Josef Martin (Joschka) Fischer, eine Kreuzfahrt und der Dank des Verbandes der Kreuzfahrtunternehmer

Werbeanzeigen