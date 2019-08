Die Kobra von Herne, Schlangengift-Antiseren, und die Zerschlagung eines Chemie- und Pharmagiganten

Dr. Alexander von Paleske —- 28.8. 2019 ———

In Herne ist eine Kobra, eine Giftschlange, einem privaten Tierhalter entwischt. Daraufhin mussten Feuerwehr und Polizei auf Suche gehen, Häuser räumen, Mehl ausstreuen, um die Fährte aufzunehmen, und das auch noch in einem Schlangen-Wohlfühlklima..

Kobra



Auch der Starkolumnist der BILD, Franz Josef Post von Wagner, nahm sich der Geschichte an:



“Die tödliche Kobra kann mit ihren Giftzähnen Menschen töten, Die tödliche Kobra schlängelt nur in der Dämmerung Wenn ich in Herne wohnte, würde ich nicht in der Dämmerung spazieren gehen”.

Die BILD-„Edelfeder“ vergass allerdings in seiner, wie gewöhnlich, tiefschürfenden Kolummne zu erwähnen, was die Kobra besonders gefährlich macht, wenn man von ihr gebissen wird: Die Knappheit bzw. das Fehlen von Antiseren gegen das Schlangengift.

Es war einmal

Das war nicht immer so: In Deutschland gab es einmal die Behringwerke in Marburg, die mit ihren Antiseren und Impfstoffen Weltrang hatten.

Die Behringwerke gehörten einem Weltmarktführer, der Firma Hoechst in Frankfurt, mit mehr als 100.000 Beschäftigten weltweit..

Man möchte sich die Augen reiben: Wo ist diese Firma geblieben,, die nicht nur im Chemiebereich führend war, sondern auch im Pharmabereich, wozu auch bahnbrechende Entwicklungen im Antibiotikabereich gehörten, wie das Antibiotikum Cefotaxim (Claforan) , in den 70er Jahren entwickelt,, hochwirksam gegen fast alle herkömmlichen Problemkeime, mittlerweile aber teilentwertet durch Resistenzentwicklung der Bakterien

Ein Mann namens Jürgen Dormann

Die Firma Hoechst wurde in den 90er Jahren zerschlagen. Dafür steht auch und gerade der Name des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Jürgen Dormann.

Wie mit Hoechst, erging es Tochterfirmen wie Cassella und den Behringwerken, letztere hatten bereits in den 1996 die Produktion von Antiseren gegen Schlangengift eingestellt “Lohnt sich nicht”. Humanität und Profit vertragen sich eben nicht.

Chronique scandaleuse

Die dataillierte Chronik dieses unglaublichen Vorgangs der Zerschlagung, mitsamt all seinen vorausgehenden Fehlentscheidungen, hat ein ehemaliges Mitglied des Hoechst-Vorstands, Karl-Gerhad Seifert, jetzt in einem Buch veröffentlicht „Goodbye Hoechst“. Minutiös stellt er dar, wie es dazu kommen konnte: eine Kette von Fehlentscheidungen, bei der das Wohl der Beschäftigten offenbar die allergeringste Rolle spielte.

Seifert zeichnet ein düsteres Bild des Vorstands, geleitet von Hybris, blanker Unwissenheit und glatten Fehleinschätzungen. Gelegentlich drängt sich das Bild einer Kombination aus “Schiffe versenken” und “Monopoly” auf.

Der ungeliebte Pharmabereich

Der Pharmabreich wurde ausgegliedert, mit der franösischen Firma Rhone-Poulenc verschmolzen, in Strassburg unter dem Namen Aventis angesiedelt, und schliesslich von der kleineren französischen Firma Sanofi geschluckt, die zur grössten Pharmafirma Europas aufsteigen konnte.

Bevor das Zerschlagungswerk vollendet war, wurde Dormann noch vom Manager- Magazin zum “Manager des Jahres” ausgerufen. Wie schön, und gleichzeitig wie offenbar unberechtigt.

Sanofi nicht besser

Die Firma Sanofi stellte als letzte Firma in Europa Antiseren gegen Schlangengifte im firmeneigenen Institut Merieux her. Die Produktion wurde ebenfalls 2014 eingestellt: Herstellung zu teuer, zu wenig Shareholder value – siehe Behringwerke, trotz Milliardengewinnen aus dem Pharmabereich..

Nötiger denn je

Das war’s dann. Dabei ist die Produktion dieser Antiseren dringender denn je: Das Gift, das eine Schlange beim Biss in die Wunde injiziert, enthält Toxine, die schwere Blutungen verursachen, Gewebe zerstören, Muskeln und Nerven lähmen. Nach Schätzungen der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) werden jährlich 5 Millionen Menschen Opfer des Bisses einer Giftschlange, die Mehrheit in Afrika. 100.000 sterben daran, 400.000 tragen dauernde Schäden davon, wie Amputationen von Gliedmassen.

Aber was interessiert das, wenn es ausschliesslich um Maximalprofite geht.

Nun sollen woanders die Seren hergstellt werden, in Costa Rica und Indien. Man wird sehen…

