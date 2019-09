Schöne neue (lukrative) digitale Medizin-Welt, oder: Babylon in Grossbritannien

Dr. med. Alexander von Paleske —– 31.8. 2019 —–

Babylon, das war einst eine Stadt im Altertum in Mesopotamien, Blütezeit: 1800 vor bis 100 nach Chr., mit dem antiken Weltwunder der Hängenden Gärten von Semiramis.

Babylon, wo sich Bürger, die an Krankheiten litten, im Stadtzentrum trafen, um sich auszutauschen, in der Hoffnung, Behahandlungstipps zu erhaschen.

Heute findet oftmals ein derartiger Meinungsaustausch in diversen Chaträumen im Internet statt.

Babylon heute, das ist aber auch ein aus einem Startup sich entwickelnder Gesundheitskonzern

mit dem Ziel, die digitale Revolution in der Medizin in Grossbritannien und anderswo voranzutreiben, dabei ordentlich viel Geld zu verdienen, und schliesslich diesen Betrieb lukrativ an die Börse zu bringen.

Immer erreichbar

Der nächste Arzt in Babylon ist so weit wie das Smartphone, also immer griffbereit. Der Gang zum niedergelassenen Arzt??? – meistens nicht, Schnee von gestern. Kein Wartezimmer, alles zunächst einmal per App. Also: Entweder der Arzt per Telephon oder besser: per Video.

Aber auch ein Symptom-Checker wird mit angeboten, wo der Patiente seine Symptome eingeben kann. Die babylonischen App-Aerzte sind rund um die Uhr, 24 Stunden pro Tag, an 7 Tagen der Woche, erreichbar.

Wie fügt sich das ein in das Gesundheitswesen in Grossbritannien, und: haben wir mit ähnlichen Entwicklungen auch hier in Deutschland zu rechnen?

Ein Blick auf das Gesundheitswesen in Grossbritannien

Das britische Gesundheitswesen, das ist der National Health Service, (NHS), 1948 eingeführt, eine Krankenversicherung für alle, aus Steuermitteln finanziert, die Krankenhäuser und Arztpraxen betreibt..

Der NHS wird – trotz aller Schwierigkeiten und gelegentlichen Skandale – von der der Bevölkerung als unverzichtbar angesehen.

Vergebliche Versuche

Immer wieder gab es Versuche seitens der Regierung, den NHS ganz oder teilweise zu privatisieren, insbesondere von Seiten der Konservativen Partei, um so Steuern freizubekommen, die diese Politiker allzu gerne für Steuerersenkungen verwenden möchten.

Unter der Regierung Cameron gab es bereits erhebliche Umstrukturierungsmassnahmen mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen. Ziel: Milliarden einzusparen .

Bisher sind jedoch alle Versuche der Totalprivatisierung gescheitert, was nicht bedeutet, dass nicht am NHS herumgedoktert wurde, oftmals mit dem Ergebnis der Verschlimmbesserung, wir berichteten darüber.

Der Lügenbaron aus 10, Downing Street

Der jetzige britische Premier, Brexetier und Polit-Clown Boris Johnson reiste im Vorfeld des Referendums über den Brexit mit einem Bus durch die Lande, auf dem wahrheitswidrig Millionenbeträge versprochen wurden, die statt nach Brüssel – nach einem Brexit – dem NHS zugute kommen würden. Eine faustdicke Lüge, die aber ihre Wirkung auf das Elektorat nicht verfehlte.

Einfallstor für Profiteure

Die niedergelassenen Allgemeinaerzte (General Practitioners, GP’s) bekommen pro Patient vom NHS ein feste Bezahlung, und einen Distrikt zugewiesen. Bisher mussten Patienten sich bei einer GP-Praxis in ihrem Stadtbezirk registrieren die von nun an ausschliesslich für sie zuständig war.

Eine GP- Praxis versorgt durchschnittlich 8300 Patienten. In diesem System lässt sich keine Revolution mit pekuniärem Einschlag realisieren, das geht nur über eine Entfesselung des Konkurrenzkampfs, der Kampf um die Stücke eines Kuchens, ähnlich wie der zwischen Uber und den Taxis.

Also musste die Regelung mit dem Wohnbezirk weg, jeder Patient konnte sich nun irgendeine Praxis irgendwo aussuchen und sich dort registrieren lassen. Das wurde von der Konservativen Regierung Cameron bewerkstelligt, und firmierte unter dem Namen “Patients Choise”

Es war das Einfallstor für einen ehemaligen Manager namens Ali Parsa und seine Pläne. Ein Bank- Manager, der bis dato her bei dem Finanzkapitalisten Goldman Sachs in Lohn und Brot gestanden hatte.

Sein Ziel: Mit Hilfe der Digitalisierung und einer App. eine sehr grosse Zahl von Patienten in eine Praxis zu locken. Statt Tausende von Patienten, Zehntausende. Die Firma: Babylon-Health und mit ihr startete Parsa 2017 über eine Londoner NHS-Praxis in der Lillie Street.

Binnen zwei Jahren schoss dort die Patientenzahl von 4500 auf 50.000 hoch. Der Service firmiert als “Doctor at Hand” (Doktor zur Stelle)

Probleme lösen, Probleme schaffen

Das Problem der britischen Praxen: man bekommt nicht immer gleich einen Termin, und ausserhalb der Praxissprechstunden gehen die Patienten in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Einen aerztlichen Notdienst, wie in Deutschland, gibt es nicht.

Ali Parsis Erfolgsrezept: In diese Lücke zu stossen: Patienten brauchen meistens nur einen Rat, oder ein Rezept, das kann “Doctor at Hand “ telefonisch oder per Videoschaltung über die App. liefern, rund um die Uhr.

Ali Parsa …….lukrativ in die Lücke stossen

Weg mit dem unmittelbaren Arzt-Patientenkontakt, stattdessen Internet. Jederzeit kann eine Videoschaltung zu einem der Aerzte gebucht werden, Wartezeit etwa 2 Stunden, manchmal mehr, manchmal weniger. Sollte ein Arztbesuch erforderlich sein, den benötigen offenbar nur rund 15% der Patienten – andersherum: 85% könen per Video abgefertigt werden – dann kann eine der mittlerweile 5 Praxen in London besucht werden.

Das Problem ist nur: 8 Millionen Menschen haben im Vereinigten Königreich noch nicht einmal Zugang zu E-Mail. Das sind oftmals die älteren und behinderten Patienten, nicht wenige multimorbide, die viel Behandlungs und Konsultationszeit erfordern, und vor allem wegen der Entfernung gar nicht die Möglichkeit haben, in den wenigen Praxen, die Babylon angeschlossen sind, aufzutauchen: 5 Praxen in einer 9 Millionen-Stadt. Und so sind es vor allem die jüngeren, und in der Regel gesünderen Patienten, die dem “Doctor at Hand” an die Hand gehen,

nicht aber die älteren, die oft genug entweder keim Smartphone besitzen, oder nicht mehr damit machen können, als telefonieren.

Den GP’s bleiben bei weiterer derartiger Konzentration der Patienten in wenigen Praxen weit weniger Patienten, mehrheitlich Schwerkranke, die Einnahmen sinken drastisch.

.

Ernormes Einsparpotential

Das zukünftige Einsparungspotential für den NHS ist offenbar auch enorm. Kein Wunder deshalb, dass der Konservative Britische Gesundheitsminister Matt Hancock zutiefst begeistert ist.

Keine Verteufelung

Es geht hier nocht um die Verteufelung der Telemedizin, die insbesondere bei Aerztemangel in der Dritten Welt sehr segensreich sein könnte. So hat die Bill und Melinda Gates Stiftung das System in Ruanda installiert, Babyl genannt, einem Land mit enormen Aerztemangel ,wo gegen eine erschwingliche Gebühr von 20 Cents ein Arzt oder eine Schwester konsultiert werden kann.

Diese digitalisierte Medizin wird auch nach Deutschland in der einen oder anderen Form kommen, bzw. ist schon da.. Es kommt darauf an, sie nicht in babylonische Hände fallen zu lassen, sondern als zusätzlichen Service für Patienten.

Werbeanzeigen