Für Speiseöl, Waschmittel und Biodiesel brennen die Regenwälder in Asien

Dr. Alexander von Paleske —- 19.9. 2019 —–

Dichter Rauch steigt auf über in Borneo und Sumatra (Indonesien): es ist wieder einmal Zeit für die Brandrodung. Die Rauchentwcklung ist diesmal so stark, dass Bewohner nahe den Brandherden in den Provinzen Jambi, Riau, West-Kalimantan and Zentral Kalimantan

wegen Atemwegserkrankungen in Krankenhäuser und Krankenstationen) gebracht werden müssen, es gab Todesfälle . Selbst die Hunderte von Kilometern entfernten Singapur und Kuala Lumpur (Malaysia) sind in Smog gehüllt.

Smog in Kuala Lumpur

Smog in Pekanbaru Provinz Riau





Smog im Hafen von Singapur

Die Regenwälder in Südostasien – wie im Amazonas – tragen positiv zum Weltklima bei, spenden Sauerstoff, und absorbieren permanent CO2 – jedenfalls solange sie nicht brandgerodet werden.

Antreiber woanders

Die Antreiber dieser Rodungen von Regenwäldern, ob in Südostasien, im Amazonas, oder in Afrika, sitzen jedoch anderswo, sie werden nicht von den Rauchschwaden behelligt. Die Porfiteure dieses Raubbaus sind Massentierhalter, Holzverarbeiter und die Hersteller von Produkten mit Palmöl, also Nahrungsmittel- Waschmittel- und Kosmetika-Poduzenten aber auch die Hersteller von Biodiesel.

Im Amazonas sind es die Weideflächen für die Export-Rinderzucht, sowie Ackerland für den Anbau von Soja, unverzichtbar für die Massentierhaltung in Deutschland und anderswo,, die sicherstellt, dass Billigfleisch weiter an die Konsumenten gelangt, oft genug noch belastet mit multiresistenten Bakterien durch die Verfütterung von Antibiotika. Aber auch der Holzexport spielt eine grosse Rolle.

Platz da für Palmen

In Indonesien und Malaysia dient die Brandrodung dazu, um Platz zu schaffen für die Palmölgewinnung durch riesige Palmen-Anpflanzungen.Die Anbauflächen in Malaysia und Indonesien, die Haupterzeuger, haben sich seit 1990 versechsfacht, gerade auch auf Kosten der Regenwälder

So steigt die Produktion von Palmöl seit Jahren an:

2001: 24 Millionen Tonnen,

2015: 60 Millionen Tonnen

also fast verdreifacht in dem genannten Zeitraum.

Das Palmöl, einschliesslich Palmkernöl, wird weltweit zu:

68 % für Nahrungsmittel verabeitet wie Speiseöl, Schokolade u.s.w. So steckt Palmöl heute in etwa jedem zweiten Produkt, das in deutschen Supermärkten zu kaufen ist.



27 % für industrielle Zwecke (z. B. Reinigungsmittel, Kosmetik, Kerzen)

5 % für die Energiegewinnung.

Was heisst hier Bio?

2016 waren bereits breits 41 % von Deutschlands Palmölimporten für die Verwendung zu Biodiesel bestimmt.

Erst 2018 legte die EU schliesslich fest, den Anteil von Palmöl im Biodiesel auf dem Stand von 2019 einzufrieren, und ab 2030 ganz zu verbieten. Aber selbst das dauert viel zu lange, angesichts der Brandrodungen, zumal der Begriff Biodiesel auch noch irreführend ist: die Energiebilanz unter Berücksichtigung der Regenwaldvernichtung kann wohl kaum als ökologisch akzeptabel bezeichnet werden.

Keine Deklarationspflicht

Während für Palmöl und andere biogene Energieträger seit 2007 ein gesetzlich vorgeschriebenes Zertifizierungssystem die ökologische und soziale Nachhaltigkeit des Anbaus in Zukunft gewährleisten, und damit “ungewollte” Auswirkungen wie Urwaldrodung angeblich verhindern soll, wird die Herstellung von Kosmetika und Margarine weiterhin nicht Nachhaltigkeitskriterien unterworfen sein.



Aber auch die Zertifizierung ist oftmals Augenwischerei, denn sie verhindert nicht wirklich wirksam die Falschdeklarierung, Von stringenter Ueberprüfung der Herkunft kann insoweit wohl kaum die Rede sein. Im übrigen gilt diese Zertifizierung nicht einmal für Nicht-EU-Länder.

In Afrika ist es wiederum vorwiegend das ungehinderte Abholzen von wertvollem Hartholz, aber mittlerweile, und zunehmend,auch hier die Anpflanzung von Palmen.

Drosselung der Nachfrage durch Importverbote

Dieser Zerstörung des Planeten Erde, denn um nichts anderes handelt es sich, lässt sich nur Einhalt gebieten, wenn die Nachfrage massiv gedrosselt wird. Es ist allerdings illusorisch zu glauben, dies durch Appelle zu erreichen. Hier helfen nur Import-Verbote,.

Wie das Verbot der Massentierhaltung der einzige Ausweg aus Antibiotikaresistenz und Brandrodung für Soja ist, so hilft zum Stopp der Brandrodung und Erhaltung der Regenwälder in Asien nur die strikte Einfuhrbeschränkung von Palmöl, um die Zerstörung des Regenwaldes dort aufzuhalten – und die enge Zusammenarbeit mit anderen Grossabnehmer-Ländern.

