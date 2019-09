Zimbabwe: Leitender Ärztevertreter Opfer des Regierungsterrors

Dr. Alexander von Paleske —– 26.9. 2019 ——

Vor mehr als einer Woche wurde der Sekretär der Hospital Doctors Association (HDA), Dr. Peter Magombeyi, von Agenten des Staates entführt.

Dr. Peter Magombeyi

Die HDA ist der Interessenvertreter der Krankenhausärzte. Mehrfach hatte die HDA zu Ärztestreiks aufgerufen, weil sich, wie auch sonst überall im Lande, die Arbeitsbedingungen und Lebenshaltungskosten deutlich verschlechtert haben. Zur Zeit verdient ein Asistenzarzt (House officer) umgerechnet 100 US Dollar pro Monat, das reicht gerade um das Benzin für die Fahrten ins Krankenhaus zu bezahlen.

Nach der Entführung ihres Interessenvertreters traten die Krankenhausärzte erneut in einen Streik und verlangten die sofortige Freilassung Dr. Magombeyis.

Glatt gelogen

Zunächst behauptete die Regierung, sie habe nichts mit der Entführung zu tun, und wisse deshalb auch nicht, wo sich der Entführte aufhalte. Nach vier Tagen tauchte Dr Magombeyi 34km ausserhalb Harares in dem Ort Nyabira wieder auf, konnte sich an nichts erinnern, offenbar hatte man ihm ein Medikament gespritzt.

Dr. Magombeyi wurde in die Privatklinik Avenues in Harare gebracht, und steht seitdem dort unter Bewachung,

um zu verhindern, dass er zur Behandlung nach Südafrika ausreist, und dort festgestellt werden kann, welche(s) Medikament(e) ihm injiziert wurde(n). Angeblich soll sein Koerper Folterspuren aufweisen, und die Leberwerte (Transaminasen) sind angeblich im Ansteigen begriffen

Daraufhin erwirkten seine Anwälte einen Gerichtsbeschluss des High Courts (Obergericht), in dem der Richter Zhou die sofortige Aufhebung der Bewachung anordnete, um Dr. Magombeyi zu erlauben, nach Südafrika auszureisen, Die Regierung ignorierte jedoch diese Gerichtsentscheidung.

Alles wie gehabt

Es zeigt sich erneut, dass die schlimmsten Zeiten der Mugabe Regierung ihre Fortsetzung unter seinem ehemaligen Vizepräsidenten und jetzigen Staatspräsidenten Emmerson Mnangagwa gefunden haben. So verschwand 2015 der Aktivist Patson Dzamara, – entführt von Agenten des Staates wie Dr. Magombeyi – und tauchte nie wieder auf. Er wurde offenbar umgebracht. Die Mugabe -Rgierung behauptete frech, sie wisse nicht, wer ihn entführt habe, und wo er sei.

Aber die Liste ist weit länger, so wurde z.B. auch der Aktivist Tonderai Ndira 2008 entführt, gefoltert, ihm die Augen ausgestochen und dann umgebracht. Die Leiche wurde auf ein freies Feld geworfen.

Auf den jetzigen Präsidenten Emmerson Mnangagwa wurde 2017 ein Giftanschlag verübt, vermutlich dahinterstehend Mugabes Frau und ihre Vertrauten wie Professpr Jonathan Moyo und Saviour Kasukuwere. Mnangagwa wurde natürlich sofort nach Südafrika ausgeflogen

Während der wirtschaftliche Niedergang sich ungebremst fortsetzt, ist der Terror zurückgekehrt.

Die Flüchtlingswelle nach Südafrika dürfte wieder Fahrt aufnehmen, was dort immer wieder zu fremdenfeindlichen Attacken in den Townships führt.

