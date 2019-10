Boris Johnson: Ein politischer Homunculus wird zum “Mann des Brexit”

Dr. Alexander von Paleske —— 17.10. 2019 —–

Der britische Premier Boris Johnson verkörpert, was sich Negatives über einen Politiker sagen lässt: Narzisst aus Leidenschaft, Opportunist aus Ueberzeugung , Verbreitung von Lügen als Tagesbotschaft, Verachtung für Frauen, denen er gegenüber auch schon mal handgreiflich wird , bzw Geld zuschanzt, wenn sie ihm erotisch zugetan sind.

Rebell – allerdings nur, soweit es Auesserlichkeiten wie die Haartolle oder sein schlampiges Aussehen angeht.

Nun hat er es geschafft: Trotz der Niederlagen im Parlament hat er seine “Versprechungen” eingehalten:

Der Deal mit der europäischen Union über den Austritt Grossbritanniens aus der EU unter seiner Drohung,:

“mit oder ohne Deal am 31.10. 2019 ist Schluss”.

Johnson (li) und Juncker (re) heute

Auflagen erfüllt

Das britische Parlament hatte ihm Handschellen verpasst: Kein Austritt ohne Deal, notfalls Verschiebung des Austrittsdatums, und das höchste britische Gericht hatte ihm verboten, das Parlament für 5 kritische Wochen in Zwangsurlaub zu schicken.

Nicht Johnson, sondern die EU hat geliefert, aus purer Angst vor den Folgen eines ungeregelten Austritts, der nicht nur die britische Wirtschaft getroffen hätte, sondern auch die der EU, die sich grade auf Grosser Fahrt in die Rezession befindet.

Was fehlt ist nur noch die Zustimmung des britischen Parlaments. Ob die übermorgen allerdings kommt ist fraglich, aber formal hat er sich an die vom Parlament angelegten “Handschellen” gehalten.

Lehnt das Parlament ab, dann wird eben der Brexit ohne Abkommen am 31.10. kommen. Er hat sich an die “Handschellenauflagen” gehalten und braucht nicht um eine Verschiebung des Austrittsdatums nachsuchen , denn das hat EU-Supremo Juncker heute bereits ausgeschlossen.

Johnson kann es recht sein. Hauptsache: den Brexit geliefert zu haben. Die wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für die unteren und mittleren Einkommen, sind ihm herzlich gleichgültig. Insofern ist er seinem „Doppelten Lottchen“ namens Donald Trump doch sehr ähnlich: Die Folgen brauchen erst später bedacht zu werden. Vorher hilft man sich mit Lügen.

Opposition versagte

Dabei hätte es die Opposition aus Labour, Liberaldemokraten und Rebellen der Konservativen Partei in der Hand gehabt, diesen politischen Hasardeur aus dem Amt zu kicken: Durch ein Misstrauensvotum gegen Johnson und Einigung auf einen repektablen Uebergangs-Premier, der den Austritt mit der EU verhandelt, möglichst gekoppelt mit einem anschliessendem Referendum. Danach Neuwahlen. Johnson wäre der zeitlich kürzeste Premier des Vereinigten Königreichs aller Zeiten gewesen..

Jeremy Corbyn, Chef der Labour Party, beanspruchte jedoch diese Rolle für sich. Damit war der Plan gescheitert, denn diese Aufgabe hätte nur ein Kompromisskandidat machen können, der Corbyn nicht ist. Abgesehen von seinen nicht kompromissfähigen Positionen war er nie richtig für einen Verbleib in der EU, und forderte Neuwahlen, als Neuwahlen unter Theresa May für Labour aussichtsreich erschienen. Aber als die Chancen für einen Sieg nach der “Thronbesteigung” durch Johnson dahinschwanden, wollte Corbyn sie nicht mehr, weil er wusste, dass er sie verlieren würde. Eine erbärmliche Taktiererei.

Und so kann Boris Johnson, nach all den bisherigen Niederlagen im Parlament und vor Gericht, sich als Sieger fühlen, sozusagen Niederlagen in einen Sieg verwandelt zu haben.

Welche Konsequenzen

Welche Konsequenzen der Brexit haben wird, insbesondere für die arbeitenden Menschen im Vereinigten Königreich, wird sich zeigen.

Grossbritannien soll zu einer Freihandelsnation werden, Lohndrückerei und Beseitigung von Schutzrechten werden die Folge sein.

Die Bauern werden mit massive Billigimporten unter Druck gesetzt. Die Verbesserung des Gesundheitswesens, die Johnson vollmundig versprochen hatte, dürfte sich alsbald als Lügengebäude entpuppen.

Keine rosigen Ausssichten.

Grossbritannien: Der politische Hasardeur Boris Johnson und der Brexit

Werbeanzeigen