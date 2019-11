Kriegsverbrecher aus USA und Grossbritannien bleiben straflos

Dr. Alexander von Paleske —- 21.11. 2019 ——

Letzte Woche kamen zwei Meldungen im Zusammenhang mit der Bestrafung von Kriegsverbrechen westlicher Soldaten in Afghanistan und Irak über den Ticker:

Meldung 1:

US-Präsident Trump hat einen wegen Mordes verurteilten, und einen wegen Mordes angeklagten US Soldaten begnadigt.

Ein Oberleutnant Clint Lorance war 2013 wegen Mordes zu fast 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er während eines Einsatzes in Afghanistan angeordent hatte, auf drei Personen zu schiessen, die sich seiner Einheit genähert hatten. Zwei der Männer starben im Kugelhagel. Alle drei waren unbewaffnet.

Ein Major Mathew Golsteyn ist wurde angeschuldigt, einen angeblichen Bombenbauer nicht verhaftet sondern sofort rechtswidrig getöt zu haben.

Meldung 2:

Am 18.10. 2012 töteten britische Special Forces,( SAS) vier männliche unbewaffnete Personen im Dorf Loy Bagh in der Provinz Helmland.Sie waren in das Dorf gekommen, um einen angeblichen Taliban- Kommandeur aufzuspüren. Zwei britische Soldaten drangen in ein Haus ein und eröffneten sofort das Feuer auf die vier dort befindlichen Personen im Alter von 20, 17, 14 und 12 Jahren die dort Tee tranken.

Alle vier Afghanen starben in dem Kugelhagel. Es handelte sich um ein klares Kriegsverbrechen.

Die Dorfbewohner marschierten daraufhin zum Camp Bastion, der Basis der Special Forces (SAS) in Helmland, und verlangten Aufklärung, da es sich bei den Opfern nicht um Mitglieder der Taliban handele. Dies wurde jedoch verweigert..

Später behaupteten die Briten, es seien afghanische Soldaten gewesen, die jedoch haben Waffen mit dem Kaliber 7,62. Die am Tatort gefundenen Patronenhülsen und Geschosse stammten jedoch aus von Briten benutzten Feuerwaffen mit dem Kaliber 5,56 mm.

Kriminalisten untersuchten den Vorfall, und leiteten den Bericht wegen möglichen kriminellen Verhaltens an die britische Militärgerichtsbarkeit weiter. Dann begann der Prozess der Vertuschung.

Der vorgesetzte Offizier fälschte Unterlagen, so dass gegen ihn auch noch ein Verfahren wegen Behinderung der Justiz eingeleitet wurde.

Drei Jahre später schrieb der Militärstaatsanwalt an die betroffene afghanische Familie, dass keine Anklage gegen die betreffenden Soldaten eingereicht werde, weil die Verdachtsmomente nicht ausreichen würden.

Die Verfahrenseinstellung wurde von höchster Stelle, also vom britischen Verteidigungsminister, abgesegnet.

Nun haben Untersuchungen der britischen Sonntagszeitung Sunday Times und der Sendung Panaroma der BBC den Fall aufgerollt , und am vergangenen Wochenende den Skandal, zusammmen mit einem weiteren Kriegsverbrechen aus dem Irakkrieg, der Oeffentlichkeit bekannt gemacht . Gleichzeitig wurde berichtet: insgesamt 52 Fälle von Kriegsverbrechen seien der britischen Militärgerichtsbarkeit angezeigt worden, in keinem Fall kam es zur Anklage, geschweige denn zu einer Verurteilung.

Sunday Times 17.11.2019

Selbst diese Zahl dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, denn in Afghanistan wurden nächtliche Einsätze seitens der Briten und der USA gegen vermutete Taliban unternommen, die Infos kamen zum Teil aus recht zweifelhaften Quellen. Jede Menge Unschuldige wurden so getötet, denn Gefangene wurden meistens nicht gemacht.

Bereits 2010 schrieben wir

– Dass US- Killerkommandos, also Todesschwadronen mit dem Namen „Task Force 373„, die direkt dem US-Verteidigungsministerium unterstellt – davon 300 im Bundeswehrlager in Mazar-i-Scharif untergebracht ´- gezielte Tötungen, nach eigenem Gutdünken, von vermeintlichen oder tatsächlichen Taliban-Führern vornehmen, ein klarer Verstoss gegen die Genfer Konvention, und ein Kriegsverbrechen noch dazu, das stark an den Kommissarbefehl Adolf Hitlers im Russlandfeldzug erinnert



– Dass durch Stationierung eines derartigen Kommandos im Bundeswehrlager in Masar- i- Sharif damit die Bundeswehr sich mitschuldig mache an derartigen Kriegsverbrechen.

Grossbritannien hatte mit SAS Soldaten seine eigene Killer-Einheit, die im Camp Bastion stationiert war.

Fazit

Die Invasion in Afghanistan resultierte in einem erwartbaren Fiasko mit unvollstellbarem menschlichen Leid und vielen Kriegsverbrechen. Die Reste der Bundeswehreinheiten, die sich noch in Afghanistan befinden, darunter auch KSK-Einheiten, sollten unverzüglich abgezogen werden, zumal Deutschland keinen Einfluss auf die mittlerweile unterbrochenen Friedensverhandlungen mit den Taliban hat.



