US-Präsident Donald Trump, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Konzert “One world together at home”

Dr. Alexander von Paleske —- 19.4. 2020 —-

Es war ein Kozert der Superlative: Stars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder und viele mehr – jeweils von zu Hause aus – traten auf, um Geld zu sammeln für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Kampf gegen die Covid-19 Epidemie. 128 Millionen US Dollar kamen an Spenden bisher zusammen. Und Dank den Aerzten/Aerztinnen und dem Krankenpflegepersonal zu sagen.

Gestern :

Lady Gaga

Stevie Wonder

Elton John

Rolling Stones

Das “at-Home”- Konzert war aber auch eine Antwort auf eine erbärmliche Massnahme des US-Präsidenten: Der hatte am 15.4. 2020 die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst gestrichen. Ein schwerer Schlag für die WHO, von deren 194 Mitgliedsländern die USA der grösste Beitragszahler sind. Nach Angaben Trumps: 500 Millionen US Dollar pro Jahr.

WHO Zentrale in Genf …Mittel gestrichen

Trump, Grossmeister in der fragwürdigen Kunst, schwarze Peter anderen zuzuschieben, und für die eigenen Fehler und das eigene Versagen verantwortlich zu machen, hat der WHO auf dem Höhepunkt der Covid-19 Pandemie einen Knüppel zwischen die Beine geworfen.

Vorwürfe:

Die WHO sei ein Werkzeug Chinas und habe eine unkritische Haltung gegenüber China in der Covid-19 Pandemie gezeigt

Sei mitverantwortlich für die vielen Covid-19-Toten durch Mismanagement.

Der Schwerpunkt der Vorwürfe, die nur noch von Japan, Indien und Australien geteilt werden, konzentriert sich auf den Zeitraum 1.1. 2020 bis 17.1. 2020. Die WHO habe es versäumt, vor dem 17.1. 2020 auf eine Uebertragung von Mensch zu Mensch, auf die Gefahr einer Epidemie, und damit auch längerfristig einer Pandemie, hinzuweisen.

Das darf sehr bezweifelt werden, letztlich kann es hier aber dahingestellt bleiben, denn selbst wenn die WHO ein paar Tage früher gewarnt hätte, dann hätte dies an der Haltung Trumps zu der Epidemie nichts geändert. So liess Trump verlauten:

Am 22. Januar : „Wir haben es völlig unter Kontrolle, es geht um eine Person, die aus China gekommen ist“

Am 19.Februar: „Es wird alles gutgehen“.

Am 26.Februar: „Wenn Sie 15 Fälle haben, und die in wenigen Tagen auf Null heruntergehen, dann leisten wir eine eine ziemlich gute Arbeit“.

Am 28. Februar: „Die Demokraten machen jetzt mit dem Virus Politik.“

Am 15. März : „Es ist ein sehr ansteckendes Virus es ist unglaublich. Aber es ist etwas, das wir grossartig unter Kontrolle haben.“

Am 16. März: „Wenn sie über das Virus reden, das ist in keinem Land es unter Kontrolle“

Am 17. März: „Ich hatte das Gefühl, es wird eine Pandemie lange bevor es offiziell so genannt wurde.“

Ein Anruf bei dem hochangesehenen Center for Disease Control (CDC) in Atlanta/ USA, als die ersten Nachrichten über eine neue Erkrankung aus China kamen, hätte ihm Gewissheit geben können.

Mit anderen Worten: Was die WHO mitteilt, war und ist ihm herzlich schnuppe. Ohnehin verbringt er einen nicht geringen Teil des Tages vor dem Fernseher, Cola trinkend, seinem Lieblingssender FOX News lauschend, Interviews gebend und die letzten Umfragewerte in sich reinziehend.

Verantwortungsbewusst

Die WHO hat verantwortungsbewusst gehandelt, eine Delegation nach China geschickt als klar war, es handelte sich nicht um einen kleinen lokalen Krankheitsausbruch mit ein paar Dutzend Erkrankten. China, das sich jetzt auch noch unbewiesenen Vorwürfen ausgesetzt sieht, das Virus stamme aus einem Labor in Wuhan/ China und sei von dort durch einen Laborfehler entwichen, hat in einem enormen Kraftakt und vorbildlich die Epidmie engedämmt, ganz im Gegensatz zu den USA, wo mittlerweile die höchste Zahl an Todesopfern zu beklagen ist.

Das soll keineswegs heissen, die WHO sei in den vergangenen Jahren vorbildlich ihren Aufgaben nachgekommen.

Mehrfach kritisiert

Mehrfach wurde die WHO hier in Artikeln kritisiert.

Die Kritik richtete sich :

Aber mit dem neuen Chef Tedros Gebreyesus hat sich einiges gebesert, wie sich bei dem Einzatz gegen die Ebola-Epidemie im Kriegsgebiet des Ostens der Demokratischen Republik Kongo zeigte.

Für Donald Trump geht es jedoch ausschliesslich darum, vom eigenen Versagen abzulenken, und dazu braucht er Sündenböcke, die er – wie gehabt – mit faustdicken Lügen kreiert.

So sind es neben der WHO

China, das für den Ausbruch verantwortlich sei

Die Demokraten, die zunächst die Sache aufgebauscht hätten

Die demokratischen Gouverneure, die Quarantänemassnahmen nun nicht aufheben wollen, und gegen die er die Bevölkerung aufstachelt.

Trumps Tweet

Aufgebrachte Protestierer

Natürlich, wie gehabt, die liberalen Medien, die “Fake News”, also Falschmeldungen verbreiten würden.

Wie lange noch? God bless America!