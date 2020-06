USA burning: Beginn eines Bürgerkriegs?

Dr. Alexander von Paleske —– 1.6. 2020 —–

Die Demonstrationen und Auseinandersetzungen, nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd am 25.5. 2020 in Minneapolis /Minnesota, haben auf 70 Städte (Stand 1.6. 2020) übergegriffen; in mehr als 40 von ihnen wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, die bisher allerdings kaum befolgt wurde.

George Floyd

Die Konfrontationen haben bereits jetzt zu 5 Toten und mehr als 2000 Festnahmen geführt, dazu Szenen, wie ein Polizeiauto und ein Tanklaster offenbar absichtlich in Demonstrationen gefahren sind.

Nicht der erste

Es ist nicht der erste Aufruhr nach rassistischen Uebergriffen seitens der Staatsmacht – die gibt es seit den 50er Jahren – und es wird nicht der letzte sein, solange der tägliche Rassismus in den USA mit Diskriminierung und brutaler Polizeigewalt andauert..

Jetzt aber hat sicht ein explosives Gemisch gebildet aus Rassismus, Ausweitung des Niedriglohnsektors, Covid-19-Pandemie-Folgen, 40 Millionen Arbeitslosen, und einem Präsidenten Trump der

durch tägliche, über Twitter abgesetzte Lügen jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat.

Der durch Hetze gegen Personen, Personengruppen (Linke, Antifa), Medien, durchVerunglimpfung des politischen Gegners, mit offenen oder versteckten rassistische Aeusserungen die Gesellschaft spaltet, und einen Teil gegen sich aufbringt.

der ausserdem noch durch Massnahmen wie Steuererleichterungen für die Reichen die Kluft zwischen Reich und Arm verschärft hat.

Es bedurfte daher nur noch eines Anlasses, um das Fass zum Ueberlaufen zu bringen – landesweit.

Ein Blick zurück

Die Liste des Proteste und Unruhen wegen Rassismus ist lang. Meistens war es eine einzelne Gewalttat der Polizei gegen einen Afroamerikaner, die schliesslich das Fass zum Ueberlaufen brachte, das durch die täglichen rassistischen Uebergriffe, die tägliche Erfahrung von Rassismus am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, in der Schule und den Sportclubs, bereits randvoll war.

Anders bei den bisherigen Auseinandersetzungen und Unruhen besteht diesmal vermutlich jedoch die reale Gefahr eines Bürgerkriegs.

Neben den gewaltfreien Civil Rights Marches ohne Brände und Plünderungen, die mit dem Namen Martin Luther King verbunden sind, gab es immer wieder mehr lokale Ausbrüche von Gewalt, zumeist nach brutalen Aktionen der Polizei gegen Afroamerikaner.

Eine Chronik:

1963

1964

Watts/Los Angeles 1964

Verhaftete Demonstranten Watts 1964

1966

Dann die grossen landesweiten Unruhen von Juli-August 1967

Detroit 1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Santos Rodriguez riot, Dallas, Texas

1974–1988

1977

1978

1980

Miami riot –nach dem Freispruch von vier Polizeibeamten, die einen festgenommenen Afroamerikaner so schwer verletzten, dass er später seinen Verletzungen erlag.

Seit 1988

Kein Vergleich

Die jetzigen Auseinandersetzungen sind jedoch nur vergleichbar mit den Demonstrationen und Unruhen in Watts/Los Angeles im Jahre 1965, nach der Festnahme und Misshandlung eines 21-jährigen Afroamerikaners, an denen 30.000 Menschen teilnahmen, von denen 34 getötet, 1000 verletzt und 4000 verhaftet wurden, dann den Unruhen nach dem Freispruch von Polizeioffizieren, die den Afroamerikaner Rodney King misshandelt hatten – beide Male allerdings beschränkt auf Los Angeles – und vor allem natürlich mit den landesweiten Unruhen von 1967.

Anders als 1967

Aber nun – im Gegensatz zu den landesweiten Unruhen 1967 – sind es jetzt längst nicht mehr nur Afroamerikaner, die demonstrieren, sondern auch viele Weisse. Das macht die neue Qualität der Auseinandersetzungen aus. Und es gibt auch keinen Präsidenten L.B. Johnson mehr, der 1967 immerhin sagte:

“We must strike at the unjust conditions, from which disorder largely flows”

sondern einen Präsidenten Trump der zum Schiessen auffordert.