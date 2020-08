Contergan, Menschenversuche an Säuglingen und Tuberkulose-Kranken, und ein Nazi-Kriegsverbrecher

Dr. Alexander von Paleske — 18.8. 2020—-

Heute läuft im ARD-Report Mainz ein Bericht über Versuche an Säuglingen und Jugendlichen mit dem Medikament Thalidomid (Contergan) zu Beginn der 60er Jahre.



Contergan-Opfer

Das Mittel Contergan (Thalidomid)wurde in den 50er Jahren Schwangeren als Schlafmittel verschrieben, und führte zu schweren embryonalen Schäden: Babies kamen ohne Arme und Beine zur Welt.

Weltweit wurden rund 10.000 schwer geschädigte Kinder als Folge der Thalidomid-Einnahme geboren.

Contergan-Opfer



Hersteller dieses Medikaments war die deutsche Pharma-Firma Grünenthal.

Eine grausame deutsche Entwicklung

Thalidomid wurde von dem deutschen Chemikers Otto Ambros in der Nazizeit als Antoidot gegen das hochtoxische Nervengas Sarin entwickelt und an Häftlingen im KZ Bergen-Belsen getestet. Nebenbei wurde auch noch eine schlafanstossende Wirkung der Substanz bemerkt.



Zum Testen als Antidot gehört die Exposition mit dem Nervengas, dem die Häftlinge offenbar ausgesetzt wurden.



Eine deutsche Karriere

Otto Amboros 1901-1990, war bei der IG Farben in der Nazi-Zeit Giftgas- und Buna-Experte.

Otto Ambros



Während es 2. Weltkrieges plante er die Grossherstellung von chemischen Kampfstoffen wie Sarin und Tabun.



Die IG Farben siedelte sich ebenfalls nahe dem KZ Auschwitz an und bezog von dort ihr „Menschenmaterial“.



Am 7. April 1941 sagte Ambros offen:



»Die IG Farbenindustrie hat mit dem Projekt Auschwitz einen Plan zu einer neuen Werksgründung größten Ausmaßes entworfen. Sie ist entschlossen, unter Einsatz ihrer besten Kräfte ein lebendiges Werk aufzubauen, das sich ebenso gestaltend auswirken wird wie die vielen Anlagen in West- und Mitteldeutschland. Die IG Farbenindustrie erfüllt damit eine hohe Pflicht, auf ihre Weise mitzuwirken und alle Kräfte einzusetzen, dass diese Industriegründung zu einem festen Eckpfeiler wird für ein kräftiges, gesundes Deutschtum im Osten“.

Und nach der Gründungssitzung der IG Auschwitz schrieb er:



… „außerdem wirkt sich unsere neue Freundschaft mit der SS sehr segensreich aus«.



In der Tat.

Er erhielt für seinen Einsatz das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes.



Kurze Haft

Wegen seiner Untaten (Beihilfe zur Versklavung und zum Massenmord) wurde er als Kriegsverbrecher, insbesondere wegen seines Einsatzes in Auschwitz, im IG-Farben-Prozess zu 8 Jahren Haft verurteilt, aber bereits fünf Jahre später – wie andere Nazi-Verbrecher auch – wieder freigelassen, und konnte nun seine neue Karriere – wie so viele andere Nazi-Schwerbelastete – im Nachkriegsdeutschland ungehindert fortsetzen.



Bei der Firma Chemie Grünental sass Otto Ambros nach seiner Entlassung aus der Haft im Aufsichtsrat. In der Firma wurde dann weiter Thalidomid (Contergan) produziert und auf den Markt gebracht – als Schlafmittel – allerdings nicht zuvor an schwangeren Primaten (Affen) getestet, denn dann hätte sich die embryotoxische Wirkung gezeigt, und es wäre nicht zum Einsatz, insbesondere bei Schwangeren, gekommen. So aber wurde es häufig gerade Schwangeren verschrieben – bis schliesslich Tausende von schwer geschädigten Babys zur Welt kamen. Die Produktion wurde schliesslich gestoppt, das Medikament vom Markt genommen. Im Strafprozess gegen die Verantwortlichen kam es nicht zu einer Verurteilung.

Während die ersten Berichte Anfang der 60er Jahre über diese schweren Schäden an Babies auftauchten, wurden weiter Menschenversuche unternommen: in einer Tuberkuloseklinik, aber auch um Babies ruhig zu stellen wie das Magazin Report heute berichten wird, frei nach dem Motto: “Wir werfen mal rein, und sehen, was passiert”. Ein Skandal, der erst jetzt das Licht der Oeffentlichkeit erblickt.

Karriere geht weiter

Die Karriere von Otto Ambros ging jedoch ungehindert weiter. In folgenden Firmen sass er noch im Aufsichtsrat:

– Pintsch Bamag



– Knoll



– Feldmühle



– Telefunken



Damit nicht genug: er war auch ein Berater des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer, und des ebenfalls als Kriegsverbrecher verurteilten Grossindustriellen Friedrich Flick.



Nach seinem Ableben 1990 veröffentlichte der Chemiegigant BASF in einer Traueranzeige folgende Würdigung des Kriegsverbrechers:



„Eine ausdrucksvolle Unternehmerpersönlichkeit von grosser Ausstrahlungskraft“



Das hätten die Nazis nicht besser formulieren können.

Thalodomid hat eine Renaissance erfahren: vor 20 Jahren stellte es sich als sehr wirksames Medikament heraus zur Behandlung des Multiplen Myeloms, eine Krebserkrankung, die zu schweren Knochenschäden und schliesslich zum Tode führt. Aber: Das ist jedoch keine nachträgliche Rechtfertigung !



