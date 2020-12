Russlands Präsident Wladimir Putin: Warun die AfD-Leute unsere Freunde sind

Dr. Alexander von Paleske ——- 10.12. 2020 —-

Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Wladimir Putin

Präsident Russlands

Kreml

Moskau

Russland (Ex UdSSR)

An alle Mitglieder der AfD

und der Partei Die Linke

An alle Freunde Russlands In Deutschland,

vorgestern empfing mein Aussenminister Sergej Lawrov eine Delegation der Partei AfD, angeführt von deren stellvertretendem Vorsitzenden Tino Chrupalla, und dem aussenpolitischen Sprecher der AfD Fraktion im Bundestag, Armin Paul Hampel.

Rhein-Zeitung vom 9.12. 2020

Eingeladen waren diese hochkarätigen Politiker von unserem absolut demokraturisch gewählten Parlament, der Duma, wo ich mit meiner Partei Einiges Russland die Mehrheit habe.

In Deutschland gab es daraufhin einen Aufschrei, als hätte mein Freund Sergeij Lawrov den Adolf Hitler persönlich empfangen.

Das Aufgejaule ist geradezu lächerlich. Die AfD ist eine durch und durch demokratische Partei, und die stärkste (rechtslastige) Oppositionspartei im Bundestag.

Die AfD ist uns gegenüber – anders als SPD, CDU/CSU und insbesondere diese Grünen – sehr positiv, ja, freundschaftlich eingestellt:

Sie verlangten und verlangen immer wieder die Aufhebung der gegen uns verhängten Sanktionen, weil wir die Krim heim nach Russland geholt haben. Sanktionen, die im übrigen der Deutschen Wirtschaft – insbesondere der Wirtschaft in der ehemaligen DDR – messbaren Schaden zufügten und zufügen.

Sie gehen auf Distanz zur NATO, die nicht nur uns feindlich gesonnen ist, sondern sich immer weiter nach Osten ausgedehnt hat – entgegen der Abmachungen, die im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands getroffen wurden – und noch weiter ausdehnen will: durch die geplante Aufnahme der Ukraine und Georgiens. Eine schwere Bedrohung für uns.Die AfD versteht sich hingegen in der Tradition von Tauroggen.

Sie beschwören eine Eurasische Partnerschaft und betonen die Seelenverwandtschaft von Russen und Deutschen.

Sie vertreten nachdrücklich die Auffassung, dass die Vergiftung des Staatsfeindes Alexej Nawalny nicht in Russland stattfand, sondern auf Anordnung Angela Merkels in Deuschland.

Kurzum: Die AfD sind DFR – die Freunde Russlands.

Noch mehr Verbündete

Natürlich haben wir in Deutschland auch andere politische Verbündete: die Partei die Linke, die, änhnlich wie die AfD auch, bestreitet, dass wir verantwortlich sind für den Giftanschlag auf diesen Alexeij Nawalny. Aber diese Partei hat nur einen begrenzten Einfluss – am linken Spektrum – wir brauchen aber viele Freunde Russlands in Deutschland, nicht nur auf dem linken Rand, sondern auch auf dem rechten, bis zur Mitte reichend.

Zur Zeit müssen wir uns leider mit Politikern wie diesem Hanswurst und Aussenminister Heiko Maas rumschlagen, der nichts besseres zu tun hat, als uns permanent anzugreifen, und Staatsfeinde Russlands, Belarus’ und Chinas zu empfangen: neben Alexeij Nawalny diese Swetlana Tichanowskaja und aufrührerische Hongkong-Chinesen wie Joshua Wong.

Kein Grund nicht zu treffen

Es gibt daher nicht den geringsten Grund, uns nicht mit den Unterstützern der Russischen Politik zu treffen, nein, sie sogar als Freunde Russlands zu bezeichnen und zu umarmen – wegen Corona natürlich nur auf Abstand.

Quatschköpfe vergleichen

Nur Quatschköpfe vergleichen meine Politik mit der Politik Stalins gegenüber Hitler, die zum Hitler Stalin Pakt führte, und in dessen Folge auch die Auslieferung bestimmter deutscher Kommunisten wie Margarete Buber-Neumann und einiger andere an Hitler-Deutschland zwecks Inhaftierung in einem KZ.

Wir hingegen liefern nicht aus, siehe Edward Snowden,siehe insbesondere auch Jan Marsalek, der die Pleitefirma Wirecard ausgenommen hat, wie eine Weihnachtsgans, und dem wir ermöglicht haben, bei uns um politisch-wirtschaftliches Asyl nachzusuchen.

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr

Do Swidanja

Wladimir Putin

Präsident Russlands