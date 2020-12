Russlands Präsident Wladimir Putin im Interview: Ueber Austauschpläne, Hacker, Impfstoffe und US- Präsidentenwechsel

Dr. Alexander von Paleske ——— 20.12. 2020 ———

Folgendes Interview landete heute in meiner Mailbox:

Interviewer

Dobroje utro gospodin President

Wladimir Putin

Zdravstvuite

Herr Präsident, in Berlin findet zur Zeit der Prozess gegen den russischen Agenten Vadim Krasikov statt, dem vorgeworfen wird, den Georgier Zelimkhan Khangoshvili im August 2019 mit Schüssen in den Kopf im Berliner Tiergarten getötet zu haben. Im Interview vor einem Jahr haben Sie angeküdigt, dass Sie Vadim Krasikov in absehbarer Zeit austauschen wollen. Stehen Sie noch zu dieser Aussage?

Wladimir Putin

Ja selbstverständlich, ich halte immer Wort. Es gilt der Grundsatz, dass wir russische Patrioten und Kundschafter, die sich um Russland verdient gemacht haben, nicht im Regen stehen lassen. Krasikov wird in absehbarer Zeit ausgetauscht werden. Der Strafprozess in Berlin interessiert uns deshalb nicht weiter.

Kundschafter Vadim Krasikov

Wird sich die Deutsche Bundesregierung denn darauf einlassen, wollen Sie vielleicht Deutsche festsetzen, um sie dann zum Austausch anzubieten? So wie es chinesischen Freunde machten, die zwei Kanadier, die sich in China aufhielten, festsetzten, nachdem die Regierung Kanadas Meng Wanzhou, Tochter des Gründers und zuletzt Finanzdirektorin der Grossen chinesischen Firma Huawei festsetzten , um sie an die USA auszuliefern? Sie wird dort der Verschwörung und Saktionsverletzungen beschuldigt .

Nein das brauchen wir nicht, denn in unserem Gewahrsam befindet sich bereits ein Deutscher Grossbetrüger, der die Firma Wirecard in den Ruin getrieben hat, und der in Deutschland steckbrieflich gesucht wird: Jan Marsalek. Wir werden die Auslieferung Marslaleks im Gegenzug für die Abschiebung Krasikovs anbieten. Das ist ein Angebot, das die Deutsche Bundesregierung kaum ablehnen kann. Ich habe Krasikov deshalb durch unsere Botschaft ausrichten lassen, dass er sich keine Sorgen um eine lange Strafhaft in Deutschland machen muss, jedenfalls solange er nicht aussagt, also den Mund hält.

Finden Sie das nicht unfair gegenüber Marsalek, der um Asyl nachsuchte?

Nein, der suchte nicht um politisches Asyl nach, sondern um Strafverfolgungsasyl, und um sein “geklautes” Geld in Sicherheit zu bringen. Der Kerl war für uns nur so lange interessant, wie er uns Internas über die Firma Wirecard ausplauderte, und wie er sie plünderte. Jetzt kann er uns nur noch als Austausch-Subjekt dienen.

Wir lange wird das denn dauern?

Ich denke, ein Jahr wird Krasikov absitzen müssen, in der Zeit laufen dann die Verhandlungen mit der Deutschen Regierung. Dann wird er abgeschoben, und in seine Zelle Jan Marsalek einrücken.

Was passiert mit seinen Abermillionen Bitcoins?

Die beschlagnahmen wir, weil sie durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden, und führen Sie dem Staatssäckel zu – unserem versteht sich

Nun noch zu einem anderen Thema: Die Impfung gegen das Coronavirus: Russland hat ja den Impfstoff Sputnik V entwickelt. Ist dieser Impfstoff besser als die Impfstoffe von Biontech, Modernea, Curevac, Astrazeneca etc?

Ja, allerdings, deswegen haben wir ihn ja auch Sputnik 5 genannt, in Erinnerung an den Sputnik I, den ersten Satelliten den wir 1957 in den Weltraum schickten, damit zum Schrittmacher in der Raumfahrt wurden, und im Westen einen Sputnik-Schock auslösten. Unser Impfstoff ist hochwirksam und hat Null Nebenwirkungen – im Gegensatz zu den Impfstoffen aus dem Westen, bei denen bis zu 20% schwere Nebenwirkungen wie Fieber und Schüttelfrost beobachtet werden. Ich verweise auf das Interview mit dem ehemaligen Leiter des Instituts für experimentelle und Klinische Toxikologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof Stefan Hockertz

“Zulassung des Corona-Impfstoffs ist vorsätzliche grobe Körperverletzung”

Noch eine Frage zu dem Hackerangriff auf Einrichtungen der USA, wie Finanzministerium, Energieministerium, Handelsministerium und andere. Russland wurde dafür verantwortlich gemacht. US Präsident Trump hat das aber abgestritten, und den Verdacht auf China gelenkt

Donald Trump ist ein starker Mann. Ich bin mit ihm sehr gut ausgekommen, so eine Art Towarischtsch (Genosse) für mich, der uns mehr traute, als seinen eigenen Geheimdiensten. Ein Freund Russlands, wenngleich mit einer weichen Birne. Der Hackerangriff wurde natürlich von unseren begabten Hackern des Geheimdienstes GRU ausgeführt, es handelt sich um ein sog. Vorratshacking, das wir bei Bedarf nutzen: einmal um Informationen zu gewinnen, also moderne Spionage ohne Spione, zum anderen aber vor allem um ggf. die USA in ihre Schranken zu verweisen, z.B. durch Lahmlegung von Stromnetzen etc. Solange Trump im Amt ist, bestand keine Notwendigkeit einer derartigen Aktivierung.

Werden Sie mit dem Präsidenten Joe Biden nein ähnlich gutes Verhältnis haben?

Nein. Das ist nicht zu erwarten. Sehr Schade. Ich werde Donald vermissen.

Spassibo, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview

Interview mit Igor Kostjukow, Direktor des russischen GRU, zum Berliner Tiergartenmord

