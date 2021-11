Grüne Tatjana Bussner, MdB: Jetzt sind wir dran und räumen auf  

Dr. Alexander von Paleske —– 27.11. 2021 —–

Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner, MdB

Grüne Fraktion

Bundestag

Berlin

Guten Tag Deutschland,

Guten Tag Grüninnen und Grüne,

ja, das waren anstrengende Tage, diese Koalitionsverhandlungen. Ich durfte daran teilnehmen, und ich kann Euch sagen: bei der aufreibenden Postenschacherei haben wir einen klaren Sieg davon getragen: Unser neuer Superminister und Vizekanzler Robby (Habeck) wird dafür sorgen, dass tausende neuer Windräder aufgestellt werden. Dem neuen Finanzminister FDP-Lindner wird gar nichts anderes übrigbleiben, als Robbys Geld-Forderungen nachzugeben, und Geld locker machen für viele Grüne Projekte. Dieser Lindner wird sich noch wundern, was er sich mit diesem Ministerium eingehandelt hat: Tag für Tag neue Geldforderungen, Tag für Tag Stress..

Weg mit Putin- und China-Verstehern

Unsere Annalena (Baerbock) strahlt nach dem versemmelten Wahlkampf schon wieder aggressive Zuversicht aus, und wird als Aussenministerin in ihrem Ministerium richtig aufräumen. Putin- und China- Versteher wird sie rauswerfen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzen, den deutschen Botschafter in Georgien und Putin Freund Hubert Knirsch sofort abberufen.

China wird sie zeigen, wo es langzugehen hat: in Hongkong, mit den Uiguren und in der Taiwan-Frage.

Insbesondere wird sie sich diesen Wladimir (Putin) aus dem Kreml und seinen Freund Lukaschenko aus Weissrussland vorknöpfen. Nix mit Gaspipeline Nordstream2, aber Zustimmung zu Waffenlieferungen in die Ukraine, und notfalls Marschbefehl für Bundeswehr-Soldaten nach Polen abnicken, um dort die Invasion der von Lukaschenko eingeladenen Flüchtlinge zurückzuschlagen.

Prima Minister – ausser Cem

Unsere Ministerliste steht, und darauf findet sich leider jetzt der Cem Özdemir, den wir gar nicht im Kabinett haben wollten. Er gehört zur alten Grünen Kamarilla, passt nicht in das (pseudo-)progressive Duo Habe-Bock. Wenn man dem Cem auf die Schulter klopft, kommt altes grünes Moos aus der Hose, vermischt mit etwas Hanf, und ein paar Lufthansa-Bonusmeilen.

Nun mussten wir auf Druck von dem Kretschmann in Baden Württemberg und dessen Landesverband den doch noch reinholen: nicht als Auto-Minister, sondern als Landwirtschaftsminister. Davon versteht der nichts, aber wird bald im Feuer stehen von Seiten der nichtökologischen Bauernschaft. Der wird sich noch umgucken. Der Anton Hofreiter wäre da viel besser: der ist grundsolide, bodenständig, in Sachen Landwirtschaft beschlagen, und vermittelt mit seiner Haartracht das Aussehen eines Schrats. Da haben die Bauern sofort Vertrauen „einer von uns“, anders als bei diesem Schlipsträger Özdemir.

Erfreuliche Familienministerin

Besonders erfreulich finde ich auch die neue Familienministerin Anne Spiegel. Die hat aus Rheinland-Pfalz gute Ampel-Erfahrung, und weiss -ähnlich wie ihre zum Rücktritt gezwungene Kollegin Höfken – sich bei Bewerbungen gern an grüne Gesinnung, statt an Beförderungsrichtlinien zu halten. Dass sie eine Gerichtsentscheidung gegen eine Abschiebung ignorierte, rundet das positive Bild ab. Ich hoffe, sie wird diese Politik jetzt in Berlin konsequent fortsetzen.

BILD stänkert

Leider stänkert die BILD bereits gegen uns, obwohl wir noch gar nicht im Amt sind, und OIaf Scholz – trotz Corona – erst jetzt aus seinem Post-Wahlkampf-Tiefschlaf aufgewacht ist.

Macht- Schlacht bei den Grünen – so ein Quatsch.

Wir schlachten auch nicht ab, sondern wir servieren ab: wer dem Duo Habe-Bock nicht passt, wie dieser Tübinger Quertreiber Boris Palmer, der fliegt raus. Dessen Tage bei den Grünen sind gezählt.

So, jetzt gehen wir ran an die Arbeit, zum Glück ohne den Ballast des Gesundheitsministeriums, das haben wir der SPD zugeschoben. Dort kann man politisch nur verlieren. Der Volkszorn wegen der Corona-Massnahmen und fehlenden Intensivbetten wird sich gegen den neuen Minister richten, selbst gegen Kassandra-Rufer Lauterbach.

Glückauf Grüninnen und Grüne, wir machen Zukunft, wir packen an, unsere Minister fahren jetzt in Dienstwagen zur Arbeit. Super!

Es grüsst Euch ganz herzlich

Tatjana Bussner, MdB