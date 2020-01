Grüne MdB Tatjana Bussner: 40 Jahre und Toller Erfolg für Annalena (Baerbock)

Dr. Alexander von Paleske —- 19.1. 2020 —- Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner, MdB

Grüne Fraktion

Reichstagsgebäude

Berlin

Guten Morgen Grüninnen und Grüne

Guten Morgen Deutschland

Was für eine Grüne Woche liegt hinter uns: Nein, nicht die Agrarlobby-Woche in Berlin sondern zwei denkwürdige Grüne Ereignisse:

Das 40-jährige Bestehen der Grünen Der Erfolg der Baerbock Initiative im Bundestag, das Spahn-Transplantationsgesetz fraktionsübergreifend zu Fall zu bringen

Fangen wir mit unserem Jubiläum an: In mehreren Retrospektiven konnten wir , und mit uns das Deutsche Volk. noch einmal bewundern, wie wir es schafften, eine Massenbewegung zu gründen, und dann bereits 3 Jahre später in den Bundestag einzuziehen, den dann so richtig aufzumischen: diese -Versammlung von Schnaps-trinkenden Macho-Männern.

40 Jahrfeier mit Steinmeier

Allen voran in unserer Grün-Attacke: Josef Martin (Joschka) Fischer, selbst durchaus auch Macho, der allerdings nicht zu den Gründern der Grünen gehörte, sondern zunächst einmal den wahren Grün-Gründern, als sie ihn in Frankfurt um eine Unterschrift baten, entgegenschleuderte:

Fischer ohne Lodenmantel ……….

“Mit Euch Lodenmänteln will ich nichts zu tun haben”.

und im Bundestag 1983

Zwei Opportunisten, ein Ziel

Zusammen mit dem Obersponti- und Pflasterstrand Herausgeber Daniel Cohn-Bendit änderte er seine Meinung, als der Grüne Zug Richtung Parlamente Fahrt aufnahm, und beide mit einem erfundenen “Arbeitskreis Realpolitik” auf den Grünen Zug als machthungrige Trittbrettfahrer aufsprangen.

Vieles entsorgt

Im Verlaufe unserer aufregenden Grün-Geschichte konnten wir dann Vieles von dem entsorgen, was uns einst sehr heilig war, wie z.B. die Friedenspolitik, wir dann die Kriege auf dem Balkan und Afghanistan guthiessen, abnickten und unsere Bundeswehr Soldaten in dem Kampf schickten.

Personen aus der Gründerzeit, wie Waltraut Schoppe und Petra Kelly, schoben wir politisch beiseite, andere, wie Thomas Ebermann und Jutta Ditfurth verliessen uns freiwillig , nachdem wir uns zu einer grün angestrichenen gelben Partei konsequent weiterentwickelt hatten.

Petra Kelly

Nun also der Geniestreich der Annalena, die es bei der Gründung der Grünen noch gar nicht gab, und die jetzt zusammen mit dem ehemaligen Schleswig-Holsteinischen-Draussenminister Robert Habeck als Duo Habe-Bock das beliebig- freundliche Gesicht der Grünen darstellt.

Annalena schaffte es mit ihrer Initiative, dem jungdynamischen CDU-Mann und damit der Merkel Truppe, fraktionsübergreifend eine saftige Niederlage zu bereiten, und sich damit als neue Führungsfigur mit tollen Ideen endgültig fest zu etablieren. Prima!

Völlig gleichgültig ist dabei, dass mehr als 60% der Bundesbürger die Widerspruchslösung befürworten, ebenso die klare Mehrheit der Grün-Wähler.

Vox populi

Für uns Grüne heisst es:

“ Vox populi ist Vox Rindvieh”

Macht geht hier einfach vor Mehrheit und Logik. Denn klar ist, dass die neue Baerbock-Regelung nichts an der Knappheit der verfügbaren Organe ändern wird, also ein reiner Etikettenschwindel – macht nichts.

Grüninnen und Grüne, es geht weiter aufwärts mit uns, bald sind wir im Bund wieder an der Macht.

Mit herzlichen Grünen Grüssen

Eure

Tatjana Bussner MdB

