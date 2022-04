Wenn  Anne (Spiegel) gehen muss, kommt Anton (Hofreiter)

Dr. Alexander von Paleske —- 10.4. 2022 —–

Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner, MdB

Grüne Fraktion

Bundestag

Reichtagsgebäude

Berlin

Guten Tag Grüninnen und Grüne,

Leider nimmt der Druck auf unsere Grüne Ministerin Anne (Spiegel) weiter zu. Noch aber versuchen wir, sie zu halten.

Das Revolverblättchen BILD hat jetzt leider herausgefunden, dass Anne 10 Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu einem vierwöchigen Urlaub nach Frankreich aufgebrochen war.

So hetzt BILD gegen unsere Anne (Spiegel)

Na und? Auch Minister*innen brauchen Urlaub, um danach gestärkt ihre anstrengende politische Arbeit mit frischer Kraft fortsetzen zu können.

Im Ahrtal waren mittlerweile genügend private Helfer, THW und Feuerwehren eingetroffen, da war alles bereits bestens organisiert.

Intensiv gesorgt

Vor allem aber hatte Anne sich direkt nach der Hochwassernacht intensiv um ihr Ansehen gesorgt, eine sehr verantwortungsvolle Haltung! Am 15. Juli schrieb ihr Sprecher an Anne und ihre Mitarbeiter:

»Anne braucht eine glaubwürdige Rolle.«

und schlug medienwirksame Termine vor:

»Anne bei Reparaturarbeiten, bei Hochwasserschutzprojekten, dort, wo neue Gefahren drohen. Die Auftritte dürften aber nicht nach politischer Instrumentalisierung aussehen«.

Anne war hochzufrieden und antwortete:

»Das deckt sich mit meinen Überlegungen.«

Was will man mehr von einer Ministerin in solch schwierigen Zeiten erwarten?

BILD-Hetze

Was die BILD schreibt ist dagegen nichts als billige antigrüne Hetze.

Sollte BK Scholz unsere Anne gleichwohl entlassen, trotz ihrer eindeutig nachgewiesenen Kompetenz, dann haben wir Grüne einen grossartigen Nachfolger bereit: Unseren Anton (Hofreiter). Ein etwas linker Grüner, der sich aber jetzt eindeutig nach rechts bewegt hat.

Unser Anton (Hofreiter)

Anton war, trotz seiner hingebungsvollen jahrelangen Arbeit im Parlament, zuletzt als Grüner Fraktionsvorsitzender im letzten Bundestag, bei der Kabinettsbildung der Ampelkoalition leer ausgegangen. Das hat viele Menschen innerhalb und ausserhalb der Grünen Partei zu Recht sehr empört. Anton, der schon allein wegen seiner prächtigen Haartracht immer wieder grosses positives Aufsehen erregt, weil er damit seine Modeunabhängigkeit vortrefflich demonstriert, hat bei Markus Lanz am vergangenen Donnerstag gezeigt, wo er wirklich steht: ganz auf Seiten einer Hochrüstung der Ukraine, insbesondere Panzer und Artillerie, und einem sofortigen totalen Boykott der russischen Rohstofflieferungen einschliessslich Erdgas.

Um das zu bewerkstelligen, hat Anton für die Deckung eines Energiedefizits vorgeschlagen, die Kohlekraftwerke einschliesslich der Braunkohlekraftwerke richtig hochzufahren, auch wenn damit die CO-2-Bilanz Deutschlands total versaubeutelt wird. Macht nichts, denn hier heiligt der Zweck alle, und ich wiederhole: ALLE Mittel.

Klima kann warten

Das Klima muss eben warten, wenn es darum geht, diesen Wladimir(Putin) aus den Kreml zu vertreiben,. Selbst wenn leider völlig unklar ist, ob diese Massnahmen den gewünschten Effekt haben.

Ausserdem muss selbstverständlich alles unternomen werden, damit Russland geschlagen wird. Antons neues grünes Mantra:

Ukrainische Panzer aus Deutschland müssen rollen für den Sieg,

Kreml-Köpfe während oder nach dem Krieg.

Es war gleichzeitig eine Bewerbungsaufforderung an BK Scholz: Mach mich zum Minister!

Natürlich steht noch kein passendes Ministeramt zu Verfügung, er will ja wohl kaum Familienminister werden, aber das könnte man ja notfalls parteiübergreifend schaffen.

Mein Vorschlag: Ukraine-Waffenhilfe- und Aufrüstungsminister

Es sieht doch alles gar nicht so schlecht aus.

Grüne Grüsse!

Tatajana Bussner, MdB

