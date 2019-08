Cem Özdemir, unser grüner Leutnant bei der Bundeswehr

Dr. Alexander von Paleske — 8.8. 2019 —- folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Tatjana Bussner,MdB

Grüne Fraktion

Reichstagsgebäude

Berlin-Mitte

Guten Tag liebe Grüninnen und Grüne,

Guten Tag Deutschland

Mein Kollege Cem Özdemir hat ein Praktikum bei der Bundeswehr in Munster gemacht, als richtiger Soldat. Zu diesem Zweck wurde er für die Dauer des Praktikums zum Leutnant befördert. Etwas unbeholfen sieht er noch auf den Fotos aus, aber was er hinterher zu sagen hatte das war schon sehr grün, sehr staatsmännisch. So in einem Interview mit der TAZ:

“Es gibt Situationen, in denen man Gewalt als Ultima Ratio anwenden muss, um schlimmere Gewalt zu verhindern. Davon bin ich überzeugt.”

Cem (li) als Leutnant

Absolut richtig, der Krieg ist ja die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie schon Carl von Clausewitz sagte.

Und weiter unser Cem:

“Es gibt Einsätze, da muss man bilanzieren, dass die Ziele nicht erreicht wurden. Trotzdem waren sie richtig. Das wäre für mich Afghanistan”.

Der Einsatz in Afghanistan ist zwar ein einziges Desaster – von Anfang an – und hat Dutzenden von Bundeswehrsoldaten das Leben gekostet, Hunderte sind traumatisiert physisch und/oder psychisch nach Deutschland zurückgekehrt. Aber dennoch: wir Grüne haben den Kriegseinsatz der Bundeswehr dort immer abgesegnet, weil ja Berlin am Hindukusch verteidigt wurde, also der typische Verteidigungsfall.

Berlin aus Gefahrenzone

Für die USA – und uns sowieso – ist es übrigens der längste Krieg, den sie je geführt haben.Koreakrig und Vietnamkrieg waren wesentlich kürzer.

Erreicht wurde leider fast nichts, aber wenigstens ist Berlin jetzt nicht mehr gefährdet.

Die westlichen Besatzungestruppen ziehen nächstes Jahr ab, die Verhandlungen mit den Taliban laufen sehr erfolgreich.

Seid verschlungen, Billionen

Mehr als eine Billion (!) US-Dollar hat dieser Kriegsausflug insgesamt gekostet, welcher der afghanischen Bevölkerung nichts als Tod, Flucht , und auch über den Abzug der westlichen Interventionstruppen weiter anhaltenden Bürgerkrieg beschert hat bzw. wird.

Aber dennoch: Es war richtig, wie unser Cem sagte.

Gerade deshalb ist das Erscheinen unseres Cem bei der Truppe auch so wichtig. Es soll signalisieren: was wir im Parlament über Kriegseinsätze beschliessen, muss die Bundeswehrbereit sein, 1:1 umzusetzen. Die Politik kommandiert die Gewehre: Also Töten des Feindes, Töten der Zivilbevölkerung als Kollateralschaden, und das eigene Leben für das Vaterland zu opfern: den bundesrepublikanischen Heldentod zu sterben.

Wir Politiker erkennen das an: durch Auszeichnung von tapferen Frontsoldaten und durch Truppenbesuche..

Toller Auftritt bei Markus Lanz

Ganz besonders hervorragend fand ich auch vorgestern Cems Auftritt in der Markus Lanz Talkshow:

Im Hintergrund sein Bild bei der Truppe in Uniform, und im Vordergrund er, der insbesondere für eine bessere Kampfausrüstung der Deutschen Streikräfte sich stark machte, der die Bundeswehr in die Schulen schicken will zum staatsbürgerlichen Unterricht, und Werbung zu machen für Dienst bei der Truppe, der auch die Kriegsmarine in den Persischen Golf schicken will, – aber nur unter europäischem Kommando.

Wir Grüne sind angekommen. Definitiv. Insbesondere in Sachen Krieg.

Ganz herzliche grüne Grüsse

Tatjana Bussner, MdB

