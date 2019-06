Geheimkonferenz Bilderberg in Montreux und Konflikte in der Welt

Dr. Alexander von Paleske —- 1.6. 2019 ——

Seit vorgestern tagt sie wieder: Die Bilderbergkonferenz, diesmal im The Fairmont Le Montreux Palace Hotel in Montreux/Schweiz.

Konferenzort

Oft genug wurde hier über diese jährlichen konspirativen Treffen von Bankern, Industriebossen, Medienhaus-Besitzern, Politikern, Geheimdienstlern, Hochadel und Militärs des Westens berichtet: Nicht nur berichtet, sondern einer vernichtenden Kritik unterzogen.



Die Treffen finden seit 1954 statt, und sind benannt nach dem Hotel Bilderberg in den Niederlanden, wo sie erstmals stattfanden. Damals konnte man sie zutreffend auch als konspiratives Strategie-Treffen einer antikommunistischen Elite-Allianz bezeichnen.



Hoffnungsloses Unterfangen

Die Konferenzorte, abwechselnd in den USA und West-Europa, wurden bis in die jüngste Vergangenheit geheimgehalten, die Presse nicht zugelassen, die Teilnehmer mussten sich verpflichten, Stillschweigen zu bewahren.

Allerdings entpuppte sich das im Zeitalter des Internets als ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Als dann Details und Teilnehmer dieser Konferenz bekannt wurden – die Mainstream-Medien schwiegen weitgehend – formierte sich regelmässig Protest dagegen.

Pure Verhöhnung

Oeffentlichkeit und Zugang zu Informationen sind tragende Elemente eines demokratischen Staatswesens. Die Bilderbergkonferenz verhöhnt sie.



Trotz der offensichtlichen Demokratiefeindlichkeit nahmen CDU-Grössen wie Angela Merkel, und dieses Jahr Skandalministerin Ursula von der Leyen, aber auch führende Grüne wie Jürgen Trittin und Joseph Martin (Joschka) Fischer, daran teil, ebenso aber auch Sozialdemokraten wie Peer Steinbrück .



Kein Privattreffen

Jahrelang wurde versucht, unter dem Etikettenschwindel des “Privattreffens” die Geheimhaltung zu rechtfertigen, obgleich dort auch Steuergelder verbraten wurden, und einige der Tagungsteilnehmer auf Staatskosten dort anreisten.



Es handelt sich bei diesen Konferenzen jedoch um nichts anderes als ein zwar privat organisertes, aber keineswegs um ein Privattreffen, sondern um eine dem öffentlichen Bereich zuzuordnende Konferenz, ähnlich des Weltwirtschaftsforums in Davos, mit dem gravierenden Unterschied, dass die Medien Zugang zu den Davoser Treffen haben und ausführlich von dort berichteten, von der Bilderbergkonferenz aber strikt ausgeschlossen waren.

Auch Wikipedia verbreitete den Etikettenschwindel mit dem “ privaten Treffen”, und wies alle Korrekturversuche seitens des Verfassers schon vor Jahren ab. Mittlerweile hat sich aber Wikipedia zu dem Terminus “informelles Treffen” bequemt.



Ein klein wenig Oeffentlichkeit

Angesichts der anhaltenden Proteste gegen diese Bilderberg-Geheimtreffen, lassen die Veranstalter jetzt ein klein wenig Oeffentlichkeit zu: So wurden der Konferenzort, die Teilnehmerliste, und die Themen im Voraus bekanntgegeben. Nach wie vor müssen sich die Teilnehmer aber zum Stillschweigen verpflichten, insbesondere darüber, wer was gesagt hat.



Auch nach dem Fall der Mauer

Auch nach dem Fall der Mauer hat sich an den Herkunftsländern der Teilnehmer wenig geändert: . Ein Blick auf die diesjährige Teilnehmerliste zeigt das “WHO is WHO” : Von “A” wie Deutsche Bank- Aufsichtsratschef Achleitner bis “Z” wie Ex-Daimler Chef Zetsche ist alles vertreten (Komplette Teilnehmerliste siehe unten).

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer war angekündigt. Aber nachdem der Sturm über ihren Internet-Zensurvorschlag sich zusammenbraute, zog sie es wohl vor, ständig in voller Bereitschaft zu sein, statt auf dieser Konferenz mit Anwesenheit zu glänzen.



Teilnehmer aus China oder Russland: Fehlanzeige. Allerdings stehen beide Staaten als Diskussionspunkte auf der Agenda – keine Ueberraschung .



Abnehmende Bedeutung

Mit der grundlegenden Veränderung der Weltlage, insbesondere dem Aufstieg Chinas zur weltweit zweitstärksten Wirtschaftsmacht, hat die Bedeutung dieser Konferenz jedoch abgenommen.

Mittlerweile steht der Kampf der absteigenden Wirtschaftsmacht USA gegen die aufsteigende Macht China mit einem Handelskrieg ganz im Vordergrund. Die Europäer sind selbst Opfer von Zollerhöhungen, und versuchen auch das Atomabkommen mit dem Iran zu retten, das Trump längst zerfetzt hat.

Auch Trumps Schwiegersohn

US- Präsident Trumps Schwiegersohn, das aussenpolitische Greenhorn Jared Kushner, ist mit dabei. Er, der das Ohr seines Schwiegervater hat, und auf auf den Schwiegervater Trump nur allzu gerne hört, wird vermutlich seinen “Friedensplan” für den Nahen und Mittleren Osten in Grundzügen erläutern, zusammen mit dem angeblich ebenfalls anwesenden US-Aussenminister Mike Pompeo.

Ein Plan, der in Wirklichkeit ein Kriegsplan ist: Krieg gegen den Iran, und ein Unfriedensplan für die Palästinenser..

–

Die USA und Israels Premier Netanyahu wollen nichts von einer Zwei-Staaten-Lösung wissen, stattdessen favorisieren sie ein selbstverwaltetes Homeland-Modell, ähnlich wie seinerzeit in Apartheid-Südafrika: die Palästinenser sollen in sogenannte selbstverwalte Homelands eingepfercht, und mit Milliardenzahlungen ihnen der Verzicht auf einen Staat Palästina “versüsst” werden.

Kein Friedensplan

Dieser Plan, der in Umrissen bereits bekannt ist, kann bei den Palästinensern nur auf Ablehnung stossen, ganz abgesehen davon, dass sie die USA, nach dem Umzug ihrer Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, und deren Billigung der Annexion der Golan- Höhen durch Israel, nicht mehr als Vermittler akzeptieren .



Hinter diesem Plan stehen – neben den USA und Israel – nur ihre saudischen Freunde aus dem Königshaus, allen voran der faktische saudische Machthaber, Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS), der den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei im vergangenen Jahr anordnete, samt Entsorgung des Leichnams über die Kanalisation (nach Auflösung in Säure).

MBS kann es gar nicht erwarten, dass endlich der schiitische Iran mit Krieg überzogen wird. Genau so wie Netanyahu, der sich nun erneut zur Wahl stellen muss.



Eine erbärmliche Konferenz, die da wieder statttfindet. Aber die Schweiz, insbesondere Montreux am Genfer See, ist ja auch ein schöner Ort, selbst wenn eine eine derartige demokratie-verhöhnende Konferenz dort stattfindet.

Auf ihrer Webseite haben die Bilderberger die Hauptthemen der Konferenz bekannt gegeben:

Eine stabile strategische Ordnung Was kommt als Nächstes für Europa? Klimawandel und Nachhaltigkeit China Russland Die Zukunft des Kapitalismus Brexit Ethik der Künstlichen Intelligenz Der Gebrauch sozialer Medien als Waffe Die Bedeutung des Weltraums Cyber-Bedrohungen





Lenkungsausschuss:

Castries, Henri de (FRA), Vorsitzender des Lenkungsausschusses, Vorsitzender des Institut Montaigne

Kravis, Marie-Josée (USA), Präsident, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute

Halberstadt, Victor (NLD), Vorsitzender Stiftung Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Achleitner, Paul M. (DEU), Schatzmeister Stiftung Bilderberg Meetings; Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Bank Teilnehmer:

Abrams, Stacey (USA), Gründer Fair Fight

Adonis, Andrew (GBR), Mitglied des britischen Oberhauses

Albers, Isabel (BEL), Herausgeber, De Tijd / L’Echo

Altman, Roger C. (USA), Gründer und Vorsitzender, Evercore

Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP

Arrimadas, Inés (ESP), Parteivorsitzende, Ciudadanos

Azoulay, Audrey (INT), Generaldirektor, UNESCO

Baker, James H. (USA), Direktor, Office of Net Assessment

Balta, Evren (TUR), Professor für Politikwissenschaft, Özyegin-Universität

Barbizet, Patricia (FRA), Vorstandsvorsitzende, Temaris & Associés

Barbot, Estela (PRT), Aufsichtsrätin, REN (Redes Energéticas Nacionais)

Barroso, José Manuel (PRT), Vorstand, Goldman Sachs International; Ehemaliger EU-Kommissionspräsident

Barton, Dominic (CAN), Partner, McKinsey & Company

Beaune, Clément (FRA), Ratgeber des französischen Präsidenten

Boos, Hans-Christian (DEU), Vorstand und Gründer, Arago GmbH

Bostrom, Nick (UK), Direktor, Future of Humanity Institute, Oxford University

Botín, Ana P. (ESP), Vorstand, Banco Santander

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Direktor, Norwegian University of Science and Technology

Brende, Børge (NOR), Präsident, World Economic Forum

Buberl, Thomas (FRA), Vorstand, AXA

Buitenweg, Kathalijne (NLD), Abgeordnete der Grünen

Caine, Patrice (FRA), Vorstand, Thales Group

Carney, Mark J. (GBR), Direktor, Bank of England

Casado, Pablo (ESP), Parteivorsitzender, Partido Popular

Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), Abgeordneter CHP

Cohen, Jared (USA), Gründer und Vorstand Jigsaw, Alphabet Inc.

Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP

Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense

Demiralp, Selva (TUR), Professor für Wirtschaft, Koç-Univ.

Donohoe, Paschal (IRL), Finanzminister

Döpfner, Mathias (DEU), Vorstand, Axel Springer SE

Ellis, James O. (USA), Vorstand, Users’ Advisory Group, National Space Council

Feltri, Stefano (ITA), stellv. Chefredakteur, Il Fatto Quotidiano

Ferguson, Niall (USA), Professor für Geschichtswissenschaft, Hoover Institution, Stanford University

Findsen, Lars (DNK), Direktor, Dänischer Militärgeheimdienst

Fleming, Jeremy (GBR), Direktor, GCHQ

Garton Ash, Timothy (GBR), Professor für Europastudien, Oxford University

Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International

Godement, François (FRA), Institut Montaigne

Grant, Adam M. (USA), Professor für Management, University of Pennsylvania

Gruber, Lilli (ITA), Chefredakteurin „Otto e mezzo“, La7 TV

Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rektorin, Wiener Wirtschaftsuniversität

Hedegaard, Connie (DNK), Vorsitzende, KR Foundation; Ehemalige EU-Kommissarin

Henry, Mary Kay (USA), Präsidentin, Service Employees International Union

Hirayama, Martina (CHE), Staatssekretärin für Bildung und Forschung

Hobson, Mellody (USA), Präsident, Ariel Investments LLC

Hoffman, Reid (USA), Gründer, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Hoffmann, André (CHE), Vorstand, Roche Holding Ltd.

Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Direktor, Lazard Frères & Co. LLC

Jost, Sonja (DEU), Vorstand, DexLeChem

Kaag, Sigrid (NLD), Minister für Außenhandel

Karp, Alex (USA), Vorstand, Palantir Technologies

Kerameus, Niki K. (GRC), Abgeordneter; Partner, Kerameus & Partners

Kissinger, Henry A. (USA), Vorstand, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Vorstand, Koç Holding A.S.

Kotkin, Stephen (USA), Professor für Geschichte und Internationale Beziehungen, Princeton University

Krastev, Ivan (BUL), Direktor, Centre for Liberal Strategies

Kravis, Henry R. (USA), Vorstand, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Kristersson, Ulf (SWE), Parteivorsitzender Moderate Partei

Kudelski, André (CHE), Vorstand, Kudelski Group

Kushner, Jared (USA), Berater des Präsidenten

Le Maire, Bruno (FRA), Finanzminister

Leyen, Ursula von der (DEU), Verteidigungsministerin

Leysen, Thomas (BEL), Vorstand, KBC Group and Umicore

Liikanen, Erkki (FIN), Vorstand, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics

Lund, Helge (GBR), Vorstand, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS

Maurer, Ueli (CHE), Bundespräsident

Mazur, Sara (SWE), Direktor, Investor AB

McArdle, Megan (USA), Kolumnist, The Washington Post

McCaskill, Claire (USA), Ehemalige Senatorin; Analystin, NBC News

Medina, Fernando (PRT), Bürgermeister von Lissabonn

Micklethwait, John (USA), Chefredakteur, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Chefredakteur, The Economist

Monzón, Javier (ESP), Vorstand, PRISA

Mundie, Craig J. (USA), Präsident, Mundie & Associates

Nadella, Satya (USA), Vorstand, Microsoft

Niederlande, Willem-Alexander, König

Nora, Dominique (FRA), Herausgeber, L’Obs

O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

Pagoulatos, George (GRC), Vize-Präsident ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.

Petraeus, David H. (USA), Vorstand, KKR Global Institute

Pienkowska, Jolanta (POL), Journalistin

Pottinger, Matthew (USA), Direktor, National Security Council

Pouyanné, Patrick (FRA), Vorstand, Total S.A.

Ratas, Jüri (EST), Premierminister

Renzi, Matteo (ITA), Ehemaliger Premierminister; Senator

Rockström, Johan (SWE), Direktor, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Rubin, Robert E. (USA), Ehemaliger Vorsitzender, Council on Foreign Relations; ehemaliger Finanzminister

Rutte, Mark (NLD), Premierminister

Sabia, Michael (CAN), Vorstand, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sanger, David E. (USA), Journalist, The New York Times

Sarts, Janis (INT), Direktor, NATO StratCom Centre of Excellence

Sawers, John (GBR), Vorstand, Newbridge Advisory

Schadlow, Nadia (USA), Wissenschaftlerin, Hudson Institute

Schmidt, Eric E. (USA), Berater, Alphabet Inc.

Scholten, Rudolf (AUT), Präsident, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Seres, Silvija (NOR), Investorin

Shafik, Minouche (GBR), Direktor, The London School of Economics and Political Science

Sikorski, Radoslaw (POL), Abgeordneter des EU-Parlaments

Singer, Peter Warren (USA), Stratege, New America

Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç-Universität; Direktor, Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

Snyder, Timothy (USA), Professor für Geschichtswissenschaft, Yale University

Solhjell, Bård Vegar (NOR), Vorstand, WWF – Norwegen

Stoltenberg, Jens (INT), Generalsekretär, NATO

Suleyman, Mustafa (GBR), Gründer, Deepmind

Supino, Pietro (CHE), Herausgeber und Vorstand, Tamedia Group

Teuteberg, Linda (DEU), Generalsekretärin FDP

Thiam, Tidjane (CHE), Vorstand, Credit Suisse Group AG

Thiel, Peter (USA), Präsident, Thiel Capital

Trzaskowski, Rafal (POL), Bürgermeister von Warschau

Tucker, Mark (GBR), Vorstand, HSBC Holding plc

Tugendhat, Tom (GBR), Abgeordneter der Konservativen

Turpin, Matthew (USA), Direktor China, National Security Council

Uhl, Jessica (NLD), Vorstand, Royal Dutch Shell plc

Vestergaard Knudsen, Ulrik (DNK), Stellvertretender Generalsekretär OECD

Walker, Darren (USA), Vorsitzender, Ford Foundation

Wallenberg, Marcus (SWE), Vorstand, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Wolf, Martin H. (GBR), Journalist, Financial Times

Zeiler, Gerhard (AUT), Vorstand, WarnerMedia

Zetsche, Dieter (DEU), Ehemaliger Vorstand, Daimler AG

