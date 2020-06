Sieg: BILD gegen Chefvirologen Prof. Christian Drosten 1:0

Dr. Alexander von Paleske —– 7.6.2020 ——-

Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:

Hansi in BILD

Hans Zehrer Str. 1

Berlin

An

Herrn

Julian Reichelt

Chefredakteur BILD-Zeitung

Axel Springerstr.6

BERLIN

Sehr geehrter Herr BILD-Reichelt,

Nachdem das Magazin SPIEGEL in der letzten Ausgabe vom 30.5. es gewagt hat, Sie und ihre hervorragenden “Tintenkulis” wie Piatov, Stritzel und Röpcke anzugreifen, u.a. schrieb er:

“Reichelts Boy Group lebt in der Vorstellung, eine Elitetruppe zu sein, und buhlt um die Gunst ihres Chefs ”,

halte ich als treuer BILD-Leser es für erforderlich, Ihnen Mut zu weiterem hochinvestigativen und hochqualitativen Journalismus zuzusprechen.

„SPIEGEL vom 30.5. 2020

Nur Böswillige würden behaupten, die BILD sei hungrig nach Sensationen, ihr Mantra sei:

“Forget the facts push the story”,

Mehr noch: das BILD-Team sei zudem nach zahlreichen Entlassungen von Journalisten personell ausgedünnt. Alles Quatsch.

Drosten verwurstet

Gerade das Gegenteil zeigt sich doch gerade im Hinblick auf ihren ausdauernden und erfolgreichen Kampf gegen diesen Ober-Virologen Drosten mit seinen Falschthesen, seinem Unfug, den er verbreitet.

Sie, Herr BILD-Reichelt, haben ihn mit ihren Beiträgen regelrecht verwurstet. Ganz toll haben Sie das hinbekommen.

Glückwunsch! Und das, obwohl Sie gerade eine Herkules-Aufgabe hinter sich gebracht haben: Dutzende von überflüssigen “Tintenkulis”, insbesondere der älteren Generation, rausgeworfen zu haben, um Raum für jungdynamische, karrierebesessene, Ihnen, und nur Ihnen gegenüber buckelnde Boulevardisten zu schaffen, die endlich den weiteren Auflagen-Absturz Ihrer Zeitung durch aufrüttelnde Artikel aufhalten sollen und koennen: “Tintenkulis”, die, wie Sie, das Rüstzeug haben, die Leser so aufzuputschen, dass sie zur BILD greifen, wie der Süchtige zum Stoff, ja, wie ihr Vorvorgänger Kai Diekmann schon sagte :

“BILD muss süchtig machen”.

Keine Angst vor niemand

Christian Drosten ist zwar der führende Virologe Deutschlands mit einer erstaunlichen Karriere: Noch vor Antritt seiner ersten Assistenzarztstelle hatte er das SarsCov1 entschlüsselt, ein Virus, das die SARS-Pandemie 2002/2003 verursachte, ebenfalls ein Corona Virus. Dafür hat er Preise eingesackt, und das Bundesverdienstkreuz angeheftet bekommen. Ausserdem hat Drosten unzählige wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Er hat auch an der Entwicklung eines Test für das neue SarsCoV2, Erreger von Covid19, mitgearbeitet.

Drosten wurde rasch auf den Lehrstuhl für sein Fach an die Uni Bonn berufen, und nahm später dann einen Ruf an die Charite in Berlin an.

Seine wissenschaftlichen Meriten machten ihn auch zu einem gesuchten Ratgeber für die Regierung in Berlin in der Corona Epidemie. Er wurde aber nicht nur da gesucht, sondern trat auch in etlichen Talkshows auf, gab viele Interviews, und äusserte sich auch epidemiologisch, obgleich er kein Epidemiologe ist.

Völlig unbeeindruckt

Sie, Herr BILD-Reichelt haben mit Ihrem scharfem Durchblick sofort erkannt, dass die neueste Drosten-Studie die Schlüsse nicht hergibt die dieser Professor daraus voreiligst daraus gezogen hat.

Aber, obwohl Sie, hochverehrter Herr Reichelt kein Wissenschaftler sind, ja noch nicht einmal ein Universitätsstudium absolviert hatten, haben Sie sich von diesen Drosten- Meriten nicht beeindrucken lassen, und sogleich erkannt, dass diese neueste Drosten-Studie, die vor dem zügigen Oeffnen von Kitas und Schulen warnt, einfach falsch ist.. Kein Wunder, wo sie doch so schnell “rausgehauen” wurde.

Das zeigt doch überdeutlich, was bei Ihnen und in ihrem BILD-Laden an geballtem common sense vorhanden ist, ein Höchstmass an gesundem Menschenverstand, Toll.

Drosten glaubte, BILD handelte

Drosten glaubte nämlich nachweisen zu können, bei Kindern sei die Viruslast im Rachen nicht geringer als bei Erwachsenen, mit der Konsequenz, die Kitas und Schulen sollten nicht so schnell wieder geöffnet werden und damit der allgemein vorherrschenden und zutreffenden Einschätzung widersprach, Kinder seien wesentlich geringer ansteckend als Erwachsene, da sie deutlich weniger schwere Krankheitsverläufe als Erwachsene haben. Drosten irrglaubte, BILD deckte das auf, Drosten musste zurückrudern.

Zurückruderer Drosten – BILD vom 4.6. 2020

Für diese hochprofessionelle BILD-Aufklärung möchte ich Ihnen meine uneingeschränkte Anerkennung aussprechen: Nichtakademiker Reichelt schlägt hochdekorierten Wisenschaftler. 1:0 für das Team-BILD

Nach Volksempfinden zu weit

Dieser Drosten ging mit seinem öffentlichen Auftreten als Wissenschaftler nach meinem gesunden Volksempfinden ohnehin schon viel zu weit, produzierte sich also, etwas, das eigentlich nur der BILD zusteht.

Schon lange ging Ihnen, Herr BILD-Reichelt, sicherlich wie mir, das ewige Hin und Her von diesem Herrn auf den Keks. So war z.B. Drosten zunächst gegen Schulschliessungen, später aber dafür.. Gleiches spielte sich in Sachen Maskenpflicht – ja oder nein – als Uebertragunsgsschutz ab.

Ihr Bauchgefühl sagte Ihnen völlig zu recht: Der muss zurechtgestutzt werden, von seinem Ikarus-Flug heruntergeholt werden, und zwar mit der BILD, die ihm die Flügel klippt, und ihn so zum Absturz bringt, denn mittlerweile trat dieser Herr schon wie ein Gott vom wissenschaftlichen Olymp auf.

Erfolgreich ans Werk

Sie gingen auch gleich sehr erfolgreich ans Werk. Ganz hervorragend. Ihr Mantra: Wissenschaftler sollten sich nicht direkt an das Volk wenden, sondern die Vermittlungsarbeit der BILD überlassen.

Ihr zuständiger Redakteur- unter Ihrer grossartigen Anleitung – hat dann die Daumenschrauben angezogen und dem Drosten genau 60 Minten gegeben, auf die BILD-Vorhaltungen zu antworten. Aber dieser Drosten hat in professoraler Arroganz (merke: Arroganz ist die Perücke der geistigen Kahlheit) Ihnen gar nicht persönlich geantwortet, sondern über das Internet. Eine Unverschämtheit. Dabei hat er offenbar übersehen: BILD ist im Besitze eines Medienfahrstuhls, mit dem sie Leute hoch- aber auch runterfahren kann. Und Drosten haben Sie völlig zu Recht, so richtig heruntergefahren.

Kekule besser

Da ist diese Virologe Alexander Kekule einfach besser. Den, und auch den Virologen Streeck, hat dieser Drosten auch noch mit Dreck beworfen. Kekule soll nach Angaben Drostens angeblich nicht viel publiziert haben, und international unter den Virologen keine Rolle spielen.

Streecks Studie in Heinsberg versuchte er in unberechtigte Zweifel zu ziehen. Was für eine Kollegialität! Gerade Kekule steht immer bereit, Interviews gerade auch mit uns zu machen, und in multiplen Talkshows aufzutreten. Den fuhren Sie mit dem BILD-Fahrstuhl nach oben. Richtig!

Den grössten Fehler aber beging Drosten, idem er eine Streiterei mit Ihnen anzettelte. Merke: Wer sich mit der BILD-Zeitung auf Auseinandersetzungen einlässt, der kann nur verlieren.

Weiter so BILD, Du Perle des Deutschen Journalismus. Weiter so BILD-Reichelt und Ihr hochprofessionelles Team.